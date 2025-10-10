El FARO volvió a brillar: la edición de Campo 3i fue un éxito rotundo en Rosario

Una vez más, FARO superó todas las expectativas. La segunda edición del foro reunió a cientos de asistentes en los Salones Puerto Norte de Rosario , en una jornada donde el conocimiento, la tecnología y la sensibilidad humana se cruzaron para encender nuevas ideas.

Organizado por Agroactiva junto a Salones Puerto Norte , el evento se destacó por el nivel de sus disertantes , la participación del público y la fuerza de los contenidos .

Durante la jornada, los speakers ofrecieron charlas innovadoras, ejemplos concretos y reflexiones profundas sobre cómo dialogan las tres inteligencias —la artificial, la humana y la natural— en el presente y futuro del agro.

También se llevó adelante el panel “Cambios de paradigma productivo: experiencias en primera persona” , con la moderación de Juan Pablo Cosentino y la participación de Julián Lupiano (Ceo de Ulimax) Miranda Gorla (ingeniera Mecánica de Plantium), Juan Pablo Carrera (Ceres), Julián Lupiano (Ulimax) y Gastón Zelarrayan (Co-Founder y CEO de Al First SaaS para automatización de Cx en servicios críticos presentado por Apache)

Lechería inteligente

Hubo momentos únicos: se prompteó en vivo, se habló de lecherías inteligentes, robots aplicados a la producción, y se exploraron los límites y posibilidades de la tecnología con una mirada ética y humanista.

El público acompañó cada presentación con entusiasmo, mientras las principales marcas y sponsors mostraron sus novedades, innovaciones y servicios, reafirmando que FARO es también un espacio donde el agro se conecta con la innovación real.

Entre las autoridades presentes se destacaron Gisela Scaglia, vicegobernadora de Santa Fe; Pablo Javkin, intendente de Rosario; Gonzalo Cristiano, director de Industrias y Nuevas Economías; Ignacio Mántaras, secretario de Agricultura y Ganadería del Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe; y Enrico Liverotti, director provincial de Relaciones Institucionales del Gobierno de Santa Fe, quienes acompañaron la apertura institucional del evento.

Nada de esto habría sido posible sin el compromiso y apoyo de Salones Puerto Norte, Congress Rental, Puro Catering y Salón 520, que hicieron posible una producción impecable.

“FARO es un espacio que invita a pensar, a inspirarse y a compartir. Es el punto de encuentro entre quienes soñamos con un campo más humano, más tecnológico y más consciente”, destacó Rosana Nardi, presidenta de AgroActiva.

Con la emoción de un cierre que dejó huella, FARO despidió su segunda edición con una sola promesa: volver el próximo año, con más ideas, más innovación y más futuro.