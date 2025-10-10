viernes 10 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • El FARO volvió a brillar: la edición de Campo 3i fue un éxito rotundo en Rosario

    De la mano de Agroactiva, con una convocatoria multitudinaria y charlas que inspiraron a pensar el futuro del campo, FARO – Campo 3i: artificial, humana y natural, inteligencias en sinergia, se consolidó como el evento donde las tres inteligencias se encuentran para transformar la manera de producir, crear y vivir el agro.

    La Opinión OnLine | Guillermo Baduy
    Por Guillermo Baduy
    10 de octubre de 2025 - 09:52
    WhatsApp Image 2025-10-09 at 11.24.02 PM (1)

    Una vez más, FARO superó todas las expectativas. La segunda edición del foro reunió a cientos de asistentes en los Salones Puerto Norte de Rosario, en una jornada donde el conocimiento, la tecnología y la sensibilidad humana se cruzaron para encender nuevas ideas.

    Lee además
    Aumento del pasaje de colectivos de la empresa que une San Nicolas con Rosario.

    Aumentó el pasaje del colectivo entre San Nicolás y Rosario: el boleto costará $12.000
    El encuentro reunió a más de 200 profesionales sanitarios de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, Santiago del Estero, San Luis y Ciudad de Buenos Aires.

    Para Alejandra Morales, "vacunarse es la clave contra la Fiebre Hemorrágica Argentina"

    Organizado por Agroactiva junto a Salones Puerto Norte, el evento se destacó por el nivel de sus disertantes, la participación del público y la fuerza de los contenidos.

    Durante la jornada, los speakers ofrecieron charlas innovadoras, ejemplos concretos y reflexiones profundas sobre cómo dialogan las tres inteligencias —la artificial, la humana y la natural— en el presente y futuro del agro.

    WhatsApp Image 2025-10-09 at 11.24.02 PM

    Disertantes destacados

    • Juan Pablo Cosentino, director Académico de Tecnología del IAE Business School, con la conferencia de apertura “Tres inteligencias, un mismo campo: adaptarnos para transformar”.
    • Alfonso Rafel, de DeepAgro, con la charla “Donde se unen la IA y el agro”.
    • Ing. Agr. (Mgter.) Juan L. Monge, de Farm Management Support Lely Argentina, con “Lecherías inteligentes en la revolución de los datos”.
    • Ing. Hernán Ferrari, de Leaf | Grupo Crucianelli, con “Sin IA no hay pan: por qué la inteligencia artificial es clave para el futuro de la alimentación”.
    • Sergio Cusmai, cofundador de AlphaG, presentado por Abelardo Cuffia, con la charla “El futuro del agro ya camina entre nosotros”.
    • Santiago Siri, tecnólogo y presidente de Democracy Earth, con “El cómputo es la nueva soja”, quien además prompteó en vivo para crear una unidad de negocios agropecuaria utilizando distintas IA.
    • Pablo Alejandro Brunet, fundador de Innerflow, con “60 días para dominar la IA”.
    • Alejandro Rozitchner, filósofo y escritor, con “IA: todo muy lindo, ¿y nosotros qué?”.
    WhatsApp Image 2025-10-09 at 11.22.55 PM

    También se llevó adelante el panel “Cambios de paradigma productivo: experiencias en primera persona”, con la moderación de Juan Pablo Cosentino y la participación de Julián Lupiano (Ceo de Ulimax) Miranda Gorla (ingeniera Mecánica de Plantium), Juan Pablo Carrera (Ceres), Julián Lupiano (Ulimax) y Gastón Zelarrayan (Co-Founder y CEO de Al First SaaS para automatización de Cx en servicios críticos presentado por Apache)

    Lechería inteligente

    Hubo momentos únicos: se prompteó en vivo, se habló de lecherías inteligentes, robots aplicados a la producción, y se exploraron los límites y posibilidades de la tecnología con una mirada ética y humanista.

    El público acompañó cada presentación con entusiasmo, mientras las principales marcas y sponsors mostraron sus novedades, innovaciones y servicios, reafirmando que FARO es también un espacio donde el agro se conecta con la innovación real.

    Entre las autoridades presentes se destacaron Gisela Scaglia, vicegobernadora de Santa Fe; Pablo Javkin, intendente de Rosario; Gonzalo Cristiano, director de Industrias y Nuevas Economías; Ignacio Mántaras, secretario de Agricultura y Ganadería del Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe; y Enrico Liverotti, director provincial de Relaciones Institucionales del Gobierno de Santa Fe, quienes acompañaron la apertura institucional del evento.

    Nada de esto habría sido posible sin el compromiso y apoyo de Salones Puerto Norte, Congress Rental, Puro Catering y Salón 520, que hicieron posible una producción impecable.

    FARO es un espacio que invita a pensar, a inspirarse y a compartir. Es el punto de encuentro entre quienes soñamos con un campo más humano, más tecnológico y más consciente”, destacó Rosana Nardi, presidenta de AgroActiva.

    Con la emoción de un cierre que dejó huella, FARO despidió su segunda edición con una sola promesa: volver el próximo año, con más ideas, más innovación y más futuro.

    Temas
    Seguí leyendo

    Aumentó el pasaje del colectivo entre San Nicolás y Rosario: el boleto costará $12.000

    Para Alejandra Morales, "vacunarse es la clave contra la Fiebre Hemorrágica Argentina"

    Rescataron a una mujer que estuvo esclavizada 22 años en una casa en el centro de Rosario

    FARO 2025: el agro piensa su futuro con inteligencia artificial, humana y natural

    La soja evoluciona: claves para su manejo en ambientes semiáridos

    Un trimestre "caliente": la FAUBA anticipa una Niña débil y de corta duración

    Trigo récord y maíz en expansión: la campaña 2025/26 arrancó con el pie derecho

    Chañar Ladeado tendrá la 53º Fiesta Nacional del Porcino

    El campo se guarda: más del 40% de los granos argentinos están en silobolsas

    Cultivos invernales: INTA Pergamino convoca a una jornada para técnicos y productores

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    la soja evoluciona: claves para su manejo en ambientes semiaridos

    La soja evoluciona: claves para su manejo en ambientes semiáridos

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Las ambulancias de Same, Medicar y del Hospital trasladaron a las personas lesionadas por la explosión.

    Gran operativo de emergencias médicas para atender a más de 15 personas afectadas por la explosión en Rancagua

    Por Alfonso Godoy
    La explosión dentro del edificio educativo generó la intervención pericial de especialistas de Explosivos, de Bomberos y Científica de la Policía.

    Explosión en Rancagua: el fiscal ordenó pericias de especialistas de explosivos, Bomberos y Científica

    Viernes 10 de octubre - Versión PDF

    Zárate: la concejal Alejandra Berni reclama políticas claras de salud mental

    Zárate: la concejal Alejandra Berni reclama políticas claras en salud mental

    La provincia de Buenos Aires dispuso de un helicóptero para trasladar de urgencia a la niña al Hospital Garrahan de CABA.

    Vuelo sanitario: una niña fue trasladada al Garrahan grave tras la explosión de una experiencia escolar