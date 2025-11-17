lunes 17 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • El agua no cede en el centro bonaerense y hay preocupación en el agro

    Un informe elaborado por el INTA Pergamino muestra que en algunos partidos más del 50% de los campos están bajo agua.

    La Opinión OnLine | Guillermo Baduy
    Por Guillermo Baduy
    17 de noviembre de 2025 - 14:12
    image
    Lee además
    Alec Oxenford, el embajador argentino en Estados Unidos.

    Fuerte réplica del embajador a Kicillof por el acuerdo con Estados Unidos
    tuberculosis: investigan el control exhaustivo en animales bovinos

    Tuberculosis: investigan el control exhaustivo en animales bovinos

    Un informe elaborado por Javier Portillo, ingeniero agrónomo de la EEA INTA Pergamino, analizó la evolución del anegamiento mediante imágenes satelitales Sentinel 2 MSI y detectó un deterioro acelerado desde febrero.

    “La situación de excesos hídricos generó pérdidas importantes en el sector productivo, tanto por la reducción de la superficie utilizable como por la imposibilidad de acceder a los establecimientos”, remarcó el técnico, quien trabajó con un índice de agua ajustado (mNDWI) para cuantificar la superficie con agua visible.

    9deJulio_anegamiento_07102025

    DATOS QUE IMPRESIONAN

    Los datos son elocuentes: en Carlos Casares, las áreas bajo agua pasaron de 9.850 hectáreas el 19 de febrero a 129.500 hectáreas el 7 de octubre, el equivalente al 51,1% de la superficie del partido.

    En 9 de Julio, el salto fue de 63.535 a 128.500 hectáreas entre marzo y octubre, alcanzando 42,1% del territorio. Y en Bragado, el anegamiento creció de 3.818 a 50.540 hectáreas, es decir, 23,1% del partido.

    Portillo advirtió que la metodología permite detectar con precisión agua a cielo abierto, aunque ciertas áreas podrían quedar subestimadas: “Zonas anegadas con vegetación desarrollada o suelos saturados pueden no ser registradas por la interferencia del cultivo”. Es decir que el impacto real podría ser aún mayor.

    Bragado_anegamiento_13102025

    UN CAMPO DE PREOCUPACIONES

    La presencia de agua superficial es solo la cara más visible del problema. La imposibilidad de acceder a los establecimientos ganaderos, mover hacienda, completar tareas sanitarias o encarar la siembra compromete la campaña gruesa y deja a miles de hectáreas fuera del sistema productivo.

    Según el análisis de INTA, gran parte de la región mantiene napas altas y suelos sin piso, mientras que la red vial rural está en condiciones críticas.

    CarlosCasares_anegamiento_07102025

    Para muchos productores, incluso aquellos que no tienen los lotes directamente inundados, la imposibilidad de llegar a sus campos los deja en la misma situación que si los tuvieran bajo agua.

    Temas
    Seguí leyendo

    Fuerte réplica del embajador a Kicillof por el acuerdo con Estados Unidos

    Tuberculosis: investigan el control exhaustivo en animales bovinos

    El agro lideró la fiesta en la Bolsa: subas del 26% tras el nuevo marco comercial con EE.UU

    Faena bovina: leve repunte mensual y señales de ajuste en la producción nacional

    Inundaciones en Buenos Aires: asistencia en gasoil y la deuda pendiente con la prevención

    Cultivos invernales: el INTA Pergamino reunió a técnicos y productores

    Robo de soja en Salto: se llevaron seis toneladas y la Policía Rural investiga el hecho

    Aumento en los biocombustibles: 3% en bioetanol y 6% en el biodiésel

    Influencers y medios chinos elogiaron la carne argentina en la CIIE 2025

    Las lluvias no aflojan y el agro respira: "La Niña" se perfila "débil" y de corta duración

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Alec Oxenford, el embajador argentino en Estados Unidos.

    Fuerte réplica del embajador a Kicillof por el acuerdo con Estados Unidos

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Esta noche se disputarán a partir de las 21.30 los primeros partidos de las dos series de semifinales correspondientes a la Copa de Oro cuando jueguen Sacachispas-Somisa y Belgrano-Regatas.

    San Nicolás: Arrancan las semifinales de básquetbol del Clausura: duelos clave esta noche en la Primera local
    El Museo Paleontológico de San Pedro anunció la recuperación de un pequeño pero valioso cráneo fósil cuya antigüedad supera los 700.000 años. Se trata de un ejemplar de vizcacha fósil (Lagostomus maximus) que habitó la región durante la Edad Ensenadense, un período clave para comprender la fauna prehistórica que vivió en esta zona del país.

    Recuperan en San Pedro un cráneo fósil de más de 700.000 años

    La explosión fue provocada por la presencia de Clorato de Potasio en los materiales utilizados para emular la erupción de un volcán en la maqueta.

    Dictaron procesamiento por la explosión de Rancagua al profesor, la directora y la inspectora del ICR

    Santiago Davio y su cuerpo técnico ya no forman parte de Defensores Unidos de Zárate (CADU). ¿Fue una desvinculación por mutuo acuerdo con la Comisión Directiva, o un despido? 

    Zárate: Santiago Davio dejó de ser el DT de fútbol del CADU, el fin de un ciclo que marcó la historia del club

    En Pergamino, Contralor Urbano, realizó tareas de saneamiento y ordenamiento

    En Pergamino, Contralor Urbano, realizó tareas de saneamiento y ordenamiento