Desaparición y hallazgo en un feedlot a 80 KM: el misterioso robo de hacienda al influencer "La Joya Agro"

Bruno Riboldi el productor agropecuario que denunció el robo de 190 animales en la zona rural de Santa Teresa.

En un contexto en que la inseguridad rural se ha transformado en uno de los principales reclamos del sector agropecuario, un hecho conocido en las últimas horas sumó condimento para que esta preocupación que crece en el campo tenga asidero.

Santa Teresa: le robaron 190 animales del campo a un influencer rural y su lamento se viralizó

Bruno Riboldi, conocido en las redes como “La Joya Agro” y uno de los principales influencers del sector no solo en Argentina sino a nivel mundial –solo en Instagram tiene más de dos millones de seguidores–, denunció la desaparición de 190 animales de un campo en la zona de Santa Teresa y Máximo Paz, en el sur de Santa Fe .Son 100 machos (77 novillitos y 23 novillos), y 90 vaquillonas, de raza Angus negros y colorados, que configuraban un lote de hacienda de los que posee la familia Riboldi y que misteriosamente desaparecieron sin dejar rastro, en lo que se sospecha lógicamente fue un robo muy organizado.

Sucede que, para poder trasladar semejante cantidad de animales, se necesitan varios camiones y una logística particular.

Horas después, este viernes por la tarde se conoció que parte de esos ejemplares fueron hallados en un feedlot de Chabás, a 80 kilómetros de donde ocurrió la desaparición de la hacienda.

Voz oficial del gobierno de Santa Fe

En concreto, el Gobierno de Santa Fe informó que la Policía, a través de la División Los Pumas, llevó adelante un operativo en la zona rural de la localidad de Chabás, departamento Caseros, en el sur provincial, que “permitió recuperar 161 animales bovinos en el marco de una investigación por defraudación rural”.

La causa se inició a partir de la denuncia radicada por un hombre de 38 años, titular de una firma agropecuaria, quien informó el faltante de 190 cabezas de ganado -entre vaquillonas, novillitos y novillos de raza Angus- que se encontraban en un establecimiento rural denominado “La Cañada”, ubicado en la zona rural de Santa Teresa, departamento Constitución.

A partir de tareas investigativas realizadas por personal de la Sección N°6 de Peyrano, dependiente de la Dirección General de Seguridad Rural, Los Pumas lograron localizar el ganado en un feedlot de la zona rural de Chabás, donde se constató la presencia de 161 animales que coincidían con los denunciados, tras verificar marcas y documentación de traslado vinculada a registros del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

Por disposición del fiscal Ramiro Martínez, de la Fiscalía de la ciudad de Villa Constitución, los animales fueron restituidos al denunciante, aunque quedaron en depósito en el mismo predio por razones operativas y climáticas.

En el marco de la causa, se libró una orden de detención para un hombre identificado como Nicolás C., señalado como presunto responsable del hecho.

La investigación continúa en curso a fin de esclarecer la maniobra y determinar la posible participación de otras personas en la sustracción y traslado del ganado.