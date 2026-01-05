Delcy Rodríguez se mostró abierta a cooperar con EEUU antes de asumir la presidencia encargada de Venezuela

A un día de la captura de Nicolás Maduro , Delcy Rodríguez se mostró abierta a cooperar con Estados Unidos y convocó al diálogo “en el marco de la legalidad internacional”. En un mensaje como presidenta encargada, evitó referencias al destino del líder chavista. Trump endureció su postura y pidió “acceso total” a Venezuela.

En un giro político que busca marcar el tono de la etapa que se abre en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, la vicepresidenta Delcy Rodríguez se mostró este domingo abierta a cooperar con Estados Unidos , a pocas horas de asumir formalmente la presidencia encargada. El dato clave no fue solo el contenido del mensaje, sino también lo que no incluyó : no hubo reclamos explícitos por la liberación de Maduro ni referencias directas a su paradero.

El mensaje, publicado en redes sociales y firmado como presidenta encargada, se conoció en un contexto de tensión máxima y reconfiguración acelerada del poder, luego del operativo estadounidense que terminó con el líder chavista trasladado fuera del país.

Rodríguez planteó la necesidad de iniciar una agenda bilateral basada en la cooperación y el diálogo. “Extendemos la invitación al gobierno de los EE.UU. a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional”, escribió.

En ningún tramo exigió la devolución de Maduro, pese a que la captura del mandatario, según la información oficial difundida por Washington, fue el hecho político más impactante del fin de semana en América Latina. Esa omisión fue interpretada por observadores como una señal de pragmatismo: una búsqueda de contención interna y de recomposición internacional, en un momento en el que el chavismo intenta sostener el control territorial y evitar un desborde institucional.

Consejo de Ministros con Cabello y Padrino López

El comunicado de Rodríguez llegó luego de una reunión del Consejo de Ministros que fue difundida por la señal estatal VTV. Allí se la vio rodeada por figuras centrales del poder chavista: el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y el titular de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, entre otros.

La puesta en escena no fue casual. En un país con una fuerte estructura de poder apoyada en las fuerzas armadas y los organismos de seguridad, la imagen buscó enviar un mensaje interno y externo: Rodríguez no está sola y la estructura del Estado sigue funcionando.

En su mensaje, además, reafirmó el discurso clásico del chavismo sobre la paz y la soberanía: aseguró que Venezuela aspira a vivir sin amenazas externas, pidió respeto por la convivencia pacífica y habló de construir un camino de cooperación internacional.

Trump endureció su postura: “Estamos a cargo”

La apertura planteada por Rodríguez chocó con un discurso mucho más duro desde Washington. Donald Trump aseguró este domingo que mantiene contactos con la dirigente chavista, y volvió a insistir en que Estados Unidos dirigirá Venezuela durante la transición.

“Estamos a cargo”, sostuvo, al tiempo que condicionó el futuro del país a la entrega de “acceso total” a sus recursos, especialmente el petróleo y otros activos estratégicos.

Exigencia explícita: “acceso total” a los recursos de Venezuela

Trump fue más allá y planteó que su administración necesita ese control para encarar un proceso de reconstrucción y reorganización nacional. Según dijo, el objetivo incluye infraestructura y logística, como rutas, puentes y corredores estratégicos. También confirmó que evalúa reabrir la embajada estadounidense en Caracas, como parte del nuevo esquema de presencia institucional.

El mensaje desde Washington funcionó como una señal clara: la cooperación propuesta por Rodríguez no será gratuita ni simbólica, sino que estará atada a condiciones políticas y económicas directas.

La advertencia a Rodríguez: “podría terminar peor que Maduro”

En una entrevista con The Atlantic, Trump incluso endureció el tono con una advertencia explícita: si Rodríguez “no hace lo correcto”, podría terminar en una situación “peor” que la de Maduro.

La frase elevó la tensión y expuso la fragilidad del momento: mientras Rodríguez intenta mostrarse como figura de orden interno y diálogo externo, Trump deja en claro que la conducción efectiva de la transición, según su visión, se decidirá desde Estados Unidos.

Un país en redefinición y un liderazgo que busca ganar tiempo

En su mensaje, Rodríguez reafirmó que Venezuela debe convertirse en una “gran potencia” y sostuvo que el país tiene derecho a la paz, el desarrollo y la soberanía. Pero lo cierto es que ese discurso se da en un escenario de incertidumbre, donde el poder real se está reacomodando con velocidad.

La clave, ahora, será si el gesto de cooperación abre una vía diplomática o si se trata apenas de una estrategia para ganar tiempo, ordenar el tablero interno y evitar una crisis mayor.