Cuba confirmó que murieron 32 militares en el operativo de EEUU para capturar a Maduro

El gobierno de Cuba reconoció que 32 militares y agentes de inteligencia murieron durante el operativo estadounidense que culminó con la captura de Nicolás Maduro en Venezuela . Según el comunicado oficial, los efectivos “cayeron tras férrea resistencia” en combate directo o por los bombardeos. La isla decretó dos días de duelo nacional.

Por primera vez desde el operativo militar lanzado por Estados Unidos en Venezuela para capturar al presidente Nicolás Maduro, el régimen cubano confirmó públicamente un saldo de muertos en sus filas. Según informó la presidencia cubana, al menos 32 cubanos perdieron la vida en la madrugada del sábado 3 de enero de 2026 durante los ataques estadounidenses, en el marco de la operación que permitió extraer a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, fuera del país.

El reconocimiento aparece en un comunicado difundido por el gobierno de Miguel Díaz-Canel , que describe a los fallecidos como integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior, enviados a Venezuela “a solicitud” de organismos homólogos del país sudamericano.

El texto oficial no brindó demasiados detalles sobre sus funciones ni sobre la zona exacta en la que murieron, pero sostuvo que todos pertenecían al sistema militar y de inteligencia cubano , y aseguró que ya se confirmó la lista de los fallecidos y se notificó a sus familias en la isla, aunque sin divulgar nombres ni rangos .

“Cumplieron digna y heroicamente con su deber y cayeron tras férrea resistencia en combate directo contra los atacantes, o como resultado de los bombardeos a las instalaciones”, señaló el comunicado.

Dos días de duelo nacional en Cuba

En paralelo, el régimen publicó un decreto presidencial que establece dos días de duelo (lunes y martes) en homenaje a los caídos. Durante ese período, las banderas permanecerán a media asta y se suspenderán espectáculos públicos.

La operación militar estadounidense fue calificada por el gobierno cubano como un acto de “terrorismo de Estado”, en línea con las acusaciones que el régimen ya había formulado desde el sábado.

Cuántos muertos hubo en total: cifras cruzadas

Hasta el momento, el chavismo había admitido víctimas civiles y militares durante la ofensiva, pero sin dar cifras concretas. En ese marco, el reconocimiento cubano representa el primer recuento oficial puntual conocido.

En tanto, The New York Times informó con fuentes off the record en Caracas que habría al menos 80 muertos, mientras que Donald Trump insistió en que no hubo bajas estadounidenses.

Trump: “Muchos cubanos murieron”

La confirmación cubana se dio después de que el propio Trump reconociera la existencia de bajas del lado venezolano y de sus aliados, durante una declaración a bordo del Air Force One tras su regreso desde Florida.

“Saben, muchos cubanos murieron ayer”, dijo el presidente. “Hubo mucha muerte en el otro bando. Ninguna en nuestro bando”.

Rubio: “La seguridad de Maduro estaba llena de cubanos”

El secretario de Estado Marco Rubio también se refirió a la participación cubana en el aparato de seguridad chavista. Sostuvo que parte de la estructura de espionaje y custodia del presidente venezolano estaba en manos de cubanos, y que era una situación conocida hace años.

“Todos los guardias que ayudan a proteger a Maduro, toda su agencia de espionaje… todo eso estaba lleno de cubanos”, expresó Rubio.

Protestas en La Habana y tensión regional

La captura de Maduro y los ataques de Estados Unidos generaron una reacción inmediata en Cuba. El mismo sábado, el régimen convocó a una manifestación frente a la embajada estadounidense en La Habana, donde miles de personas se concentraron para repudiar la ofensiva.

Díaz-Canel afirmó que Estados Unidos pretende apropiarse de los recursos de Venezuela, acusó a Trump de actuar como si América Latina fuera su patio trasero y comparó la ofensiva con el conflicto en Gaza.

Trump: “Cuba está a punto de caer”

En ese contexto, Trump también se refirió a Cuba y sugirió que la isla atraviesa un momento crítico que podría profundizarse por la pérdida de apoyo energético venezolano.

“No pienso que debamos tomar ninguna acción. Parece que se está cayendo”, dijo el mandatario.