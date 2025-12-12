Córdoba epicentro de BIM, el evento que impulsa la transformación digital de la construcción y la arquitectura

La importancia del BIM en arquitectura radica en su capacidad para crear modelos digitales inteligentes que integran datos de todo el ciclo de vida del proyecto, mejorando drásticamente la colaboración, la precisión, la visualización y la eficiencia.

La jornada contó con la presencia de expertos nacionales e internacionales que compartieron tendencias, casos de éxito y experiencias de implementación.

La ciudad de Córdoba fue el epicentro de una nueva edición de BIM For All, el evento que busca impulsar la transformación digital de la arquitectura , la construcción , la infraestructura y la industria mediante la adopción de la metodología BIM (Building Information Modeling).

BIM es una metodología colaborativa que utiliza modelos virtuales en 3D, 4D y 5D para planificar, diseñar, construir y gestionar proyectos con niveles de precisión imposibles de alcanzar mediante procesos tradicionales. Su avance posicionó a Córdoba como uno de los polos más dinámicos del continente en materia de digitalización de la construcción.

Córdoba fue una de las primeras plazas del país en adoptar BIM. En 2022 se consolidó el Córdoba BIM Cluster, que hoy reúne a 27 empresas del sector y convirtió a la provincia en el segundo hub internacional de exportación de servicios BIM, solo detrás de India. Las compañías del cluster exportan alrededor del 95% de sus servicios y tienen presencia en 18 mercados, principalmente Estados Unidos.

El sector público también juega un rol decisivo. La Municipalidad de Córdoba implementó el Botón BIM, una herramienta que permite recibir planos digitales y aprobar proyectos en menos de 72 horas. A esto se suma el Plan BIM 2030, un acuerdo entre el Córdoba BIM Cluster y el Ministerio de Servicios y Obras Públicas de la Provincia para llevar la metodología a la obra pública y definir una estrategia de digitalización a largo plazo.

El punto de encuentro entre industria, tecnología y futuro

El evento estuvo dirigido a empresarios y profesionales de la construcción, infraestructura, Oil & Gas, minería, industria y proveedores tecnológicos.

La agenda incluyó conferencias sobre el rol del Estado en la adopción de BIM, avances en transformación digital en Oil & Gas, la incorporación de Gemelos Digitales, y casos de éxito que muestran cómo BIM mejora la productividad y competitividad, especialmente en pymes.

El objetivo fue acelerar la adopción de BIM, promover la articulación público-privada y difundir tecnologías que hoy están redefiniendo estándares globales en eficiencia, trazabilidad y gestión de proyectos.

Fuente: Infonegocios.