Cómo impacta del nuevo dólar en la rentabilidad de la ganadería

Ganadería. El valor del novillo, de 5000/5100 pesos por kilo en gancho, con el nuevo tipo de cambio es de U$S 4,60 por kilo contra los 4,85 de la semana anterior.

Precio de la carne con el fin del cepo: no habría que esperar nuevos aumentos

En 2024 las exportaciones de carne vacuna llegaron a un récord, pero en el negocio todos preveían que este año no se vendería por el mismo volumen debido a que en el mercado local se esperaba una caída marcada de la oferta de hacienda.

No obstante, en los primeros meses del año la faena cayó, pero no tanto como se suponía, dado que la baja fue solo de 4% interanual. Aun así, de acuerdo al último informe del Consorcio Exportador ABC, los embarques al exterior se redujeron 40% en el primer trimestre del año, retroceso que no se debió a la menor disponibilidad de hacienda, sino a la pérdida de competitividad debido a la fuerte suba de costos internos en dólares, como es el caso de la energía eléctrica, gas, salarios, costos logísticos y una materia prima, sobre todo novillos, que se encarecieron significativamente”.