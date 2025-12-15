lunes 15 de diciembre de 2025
    • Clorindo Testa: el arquitecto visionario que transformó Buenos Aires con obras únicas e irrepetibles

    Sus diseños rompieron con lo convencional, integrando arte, funcionalidad y espacios que invitan a redescubrir la ciudad.

    15 de diciembre de 2025 - 14:29
    Clorindo Testa revolucionó la arquitectura argentina con obras icónicas que transformaron el paisaje urbano de Buenos Aires y otras ciudades.

    Clorindo Testa revolucionó la arquitectura argentina con obras icónicas que transformaron el paisaje urbano de Buenos Aires y otras ciudades.

    ARQUINE.
    El brutalismo y el uso del hormigón a la vista definieron el estilo arquitectónico de Clorindo Testa en proyectos emblemáticos.

    El brutalismo y el uso del hormigón a la vista definieron el estilo arquitectónico de Clorindo Testa en proyectos emblemáticos.

    ARCHDAILY.

    El 10 de diciembre de 1923 nació Clorindo Testa en Benevento, Italia. A los seis meses, su familia se instaló en Buenos Aires, donde creció y realizó sus estudios. Testa se consagró como una figura destacada en la arquitectura argentina del siglo XX. Su obra, de gran impacto visual, modificó el paisaje urbano porteño y el de otras ciudades argentinas.

    Según el sitio web oficial de Argentina.gob.ar, durante su infancia mostró interés por la ingeniería, pero finalmente optó por la arquitectura. Estudió en la Universidad de Buenos Aires y se graduó en 1947. Desarrolló proyectos públicos y privados que cambiaron la relación entre los ciudadanos y el espacio.

    En 1955 ganó el concurso para construir el Centro Cívico de Santa Rosa, uno de sus primeros trabajos significativos. Esa obra, inaugurada entre 1962 y 1963, marcó el inicio de su vínculo con el brutalismo y el uso del hormigón a la vista.

    El legado arquitectónico y cultural de Testa

    De acuerdo con la publicación Billiken, Testa viajó a Europa tras recibir una beca académica. El viaje, que iba a durar tres meses, se extendió dos años y resultó fundamental para su formación. A su regreso a Buenos Aires, se incorporó a la Dirección de Urbanismo de la Municipalidad y, al mismo tiempo, inició su camino como artista visual.

    Según la misma fuente, combinó su trabajo como arquitecto con una profunda relación con el arte. Enriqueció su visión creativa al explorar nuevas formas y colores, lo que se observa en sus diseños. Desarrolló una estética personal, reconocible en cada obra.

    La huella que dejó en Buenos Aires

    En Buenos Aires, su huella se observa en proyectos emblemáticos como la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, diseñada junto a Francisco Bullrich y Alicia Cazzaniga. La construcción, iniciada en 1962 e inaugurada en 1992, se transformó en uno de los iconos arquitectónicos del país y recibió la declaración de Monumento Histórico Nacional en 2019.

    De acuerdo con el medio, Testa también diseñó el Museo del Libro, inaugurado en 2010. La obra se conecta directamente con la Biblioteca Nacional, consolidando un conjunto arquitectónico singular y reconocible en la ciudad.

    Su legado no se limita a la Ciudad de Buenos Aires. El Centro Cívico de Santa Rosa, en La Pampa, significa un hito en la aplicación de líneas puras y materiales como el hormigón, características centrales de su estilo. La obra permitió que el brutalismo se consolidara en la arquitectura argentina.

    Clorindo Testa participó tanto en obras culturales como sanitarias y viviendas privadas. Su capacidad de adaptarse a distintas escalas y necesidades lo destacó en el ámbito profesional.

    Una manera distinta de habitar la ciudad

    Su mirada innovadora influyó en generaciones de arquitectos y urbanistas. Sus propuestas rompieron con modelos tradicionales e impulsaron nuevas tendencias en la configuración de los espacios públicos y privados en el país.

    A lo largo de su carrera, priorizó la relación entre las personas y el entorno. Los edificios que diseñó buscan promover el encuentro social y proponen una manera distinta de habitar la ciudad.

    Los recorridos por Buenos Aires muestran la vigencia de su obra. La presencia de sus edificios en barrios tradicionales permite observar cómo el arte y la arquitectura de Testa continúan dialogando con la vida cotidiana de la ciudad.

    Su legado conserva actualidad y relevancia. Sus proyectos se estudian en ámbitos académicos y atraen la mirada de quienes buscan comprender la transformación del paisaje urbano en Argentina. La huella de Clorindo Testa permanece intacta y se proyecta hacia las nuevas generaciones.

    Fuente: Infobae.

    Temas
