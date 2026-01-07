Choque por alcance en la autopista: hospitalizaron al conductor de una camioneta que chocó a un camión

El siniestro vial ocurrió en la autopista de la ruta 8, a la altura del kilómetro 231, y movilizó a rescatistas, Policía Vial, SAME y la brigada civil de los Corredores Viales.

En la noche de este martes hospitalizaron de urgencia a un adulto mayor que estuvo involucrado en un grave siniestro vial al chocar desde atrás a un camión que se desplazaba en su mismo sentido en la autopista de la ruta nacional 8 entre el cruce de Las Invernadas y el acceso a Pergamino .

Un grave siniestro vial se registró en la noche de este martes en el carril descendente de la autopista de la ruta nacional 8, en el tramo que une el cruce de Las Invernadas con el acceso a Pergamino, donde una pick up colisionó contra un camión y su conductor resultó lesionado.

El siniestro vial ocurrió a la altura del kilómetro 231 alrededor de las 23:00, cuando una camioneta Toyota Hilux que circulaba en sentido Colón–Pergamino impactó contra la parte trasera de un camión Mercedes Benz con acoplado. Por causas que aún se intentan establecer, la colisión habría sido por alcance, es decir, que el vehículo embistente se desplazaba detrás de la unidad de mayor porte.

La Toyota Hilux evidencia el impacto en su parte frontal al embestir la parte trasera del acoplado del camión que circulaba en su mismo sentido.

Hector De Gaetani con traumatismo de torax al chocar en Toyota Hilux contra un camion autopista Pergamino 011

Como consecuencia del impacto, el conductor de la camioneta, un adulto mayor de 65 años, identificado como Héctor Jesús De Gaetani, sufrió un severo traumatismo de tórax. En el lugar fue asistido por personal del SAME, a cargo de la médica de guardia de la ambulancia N° 6, y posteriormente trasladado al Hospital San José de Pergamino para una mejor evaluación y atención médica.

Hector De Gaetani con traumatismo de torax al chocar en Toyota Hilux contra un camion autopista Pergamino 012 La Toyota Hilux evidencia el impacto en su parte frontal al embestir la parte trasera del acoplado del camión que circulaba en su mismo sentido. LA OPINION

De acuerdo a la información recabada en el lugar, tras el choque el camión continuó su marcha, aunque minutos después el chofer regresó y se presentó ante las autoridades para brindar su testimonio y ponerse a disposición de la investigación.

El conductor del Mercedes Benz con acoplado, identificado como Mauricio Perret, resultó ileso.

choque toyota hilux camion autopista ruta 8 pergamino 001 El siniestro vial ocurrió en la autopista de la ruta 8, a la altura del kilómetro 231, y movilizó a rescatistas, Policía Vial, SAME y la brigada civil de los Corredores Viales. LA OPINION

El operativo en la escena incluyó la intervención del Comando de Patrulla, Policía Vial Pergamino, Policía Científica, rescatistas locales y una grúa de Corredores Viales, que procedió al remolque de la camioneta hasta el Destacamento Policial N° 2.

Hector De Gaetani con traumatismo de torax al chocar en Toyota Hilux contra un camion autopista Pergamino 013 La Toyota Hilux evidencia el impacto en su parte frontal al embestir la parte trasera del acoplado del camión que circulaba en su mismo sentido. LA OPINION

La causa quedó en manos de la Fiscalía N° 1, a cargo del fiscal Fernando Pertierra, bajo la carátula de lesiones culposas. Desde la instrucción judicial se dispuso que ambos conductores fueran sometidos a la extracción sanguínea de rigor, con el objetivo de determinar la presencia o no de alcohol en sangre al momento del siniestro.

El tránsito en la autopista permaneció parcialmente asistido durante las tareas de rescate, peritajes y remoción de los vehículos, hasta que la circulación fue normalizada.