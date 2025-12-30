martes 30 de diciembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Calor intenso para cerrar el año y lluvias desparejas para arrancar 2026: qué esperar en el campo

    La última semana de diciembre y los primeros días de enero estarán marcados por un prolongado lapso de altas temperaturas, seguido por lluvias de variada intensidad y un posterior descenso térmico. El escenario climático obliga a mirar con atención el impacto sobre los cultivos de verano y la disponibilidad de humedad en los suelos.

    La Opinión OnLine | Guillermo Baduy
    Por Guillermo Baduy
    30 de diciembre de 2025 - 11:20
    El arranque de 2026 estará marcado por un combo de calor persistente, lluvias desparejas y alivios térmicos breves.

    El arranque de 2026 estará marcado por un combo de calor persistente, lluvias desparejas y alivios térmicos breves.

    El cierre de 2025 encuentra al área agrícola bajo la influencia de vientos del trópico que reinstalan el calor, en un contexto de temperaturas elevadas que se extenderán durante varios días consecutivos. Según el último informe de Perspectivas Agroclimáticas de la Bolsa de Cereales, el calor será protagonista en gran parte del país, con especial intensidad en el norte y el centro productivo.

    Lee además
    Se encuentra vigente una alerta amarilla por lluvias y tormentas, con impacto previsto durante la madrugada y la mañana del sábado 27 de diciembre.

    Alerta amarilla por lluvias y tormentas en San Nicolás para la madrugada y mañana del sábado
    En Pergamino la recomendación es clara: tener un plan B bajo techo para esta Nochebuena.

    Navidad con clima inestable en Pergamino: ¿Mesa adentro o afuera en la noche del 24?

    En amplias zonas del NOA, la región chaqueña y el norte del país, las temperaturas máximas superarán los 40°C, mientras que en buena parte de la Región Pampeana los registros oscilarán entre los 30 y 35°C. En este escenario, los cultivos de soja y maíz atraviesan etapas sensibles de desarrollo bajo condiciones de alta demanda atmosférica, lo que incrementa el consumo de agua y eleva el riesgo de estrés hídrico en lotes con reservas ajustadas.

    Lluvias: alivio parcial y muy desigual

    Hacia mediados de la primera semana de enero se espera el ingreso de un frente de tormenta, que traerá precipitaciones de distribución muy heterogénea. Mientras algunas áreas recibirán lluvias moderadas a abundantes, otras apenas registrarán aportes escasos.

    De acuerdo con el informe, una amplia franja que abarca el NOA, la región chaqueña, el norte de la Región Pampeana y parte de la Mesopotamia podría recibir entre 25 y más de 50 milímetros, con la posibilidad de tormentas localmente intensas. En contraste, otras zonas quedarán al margen de los mayores acumulados, lo que podría profundizar diferencias en el estado hídrico de los cultivos.

    Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SMN_Argentina/status/2005957556452065687&partner=&hide_thread=false

    En la Región Pampeana, se esperan dos núcleos principales de precipitaciones, uno con epicentro en el oeste de Córdoba y otro sobre gran parte de Buenos Aires, separados por áreas con registros más bajos. Para el productor, esto implica un escenario de mejoras puntuales en humedad, pero sin una recomposición generalizada de los perfiles.

    Descenso térmico y alivio temporario

    Tras el paso del frente, se prevé una entrada de aire más fresco, que provocará un descenso de las temperaturas, con mínimas que en buena parte del área agrícola se ubicarán entre los 15 y 20°C, e incluso valores inferiores en el sur bonaerense y zonas serranas.

    image

    Este alivio térmico será temporario, pero permitirá reducir momentáneamente la presión del calor extremo sobre los cultivos y las pasturas, en un momento clave para la definición de rindes.

    Mirada al inicio de enero: vuelve el calor

    El informe también anticipa que, hacia la segunda semana de enero, los vientos cálidos volverán a ganar protagonismo, reinstalando temperaturas elevadas en gran parte del país. Las lluvias continuarán siendo irregulares, lo que mantiene la incertidumbre sobre la evolución de la campaña gruesa.

    En síntesis, el arranque de 2026 estará marcado por un combo de calor persistente, lluvias desparejas y alivios térmicos breves, un escenario que obliga al productor a seguir de cerca la evolución climática, ajustar manejos y monitorear con atención el estado de los cultivos, especialmente en los lotes con menor disponibilidad de agua.

    Temas
    Seguí leyendo

    Alerta amarilla por lluvias y tormentas en San Nicolás para la madrugada y mañana del sábado

    Navidad con clima inestable en Pergamino: ¿Mesa adentro o afuera en la noche del 24?

    Sensación pegote en verano: ¿por qué hay días más agobiantes que otros?

    Bajó la temperatura y llegó el respiro: ¿Habrá nuevas lluvias en Pergamino?

    Ventana al futuro: Crean una app que predice las etapas más sensibles del trigo

    En el mercado de harinas vegetales de Argentina, el girasol se lleva todas las miradas

    Cuenca del Salado: Nación oficializó el envío de fondos para productores inundados

    INTA Pergamino: Innovación propia y gestión eficiente para superar la incertidumbre nacional

    El maíz temprano consolida un buen momento en la Región Núcleo

    Alerta por plaga en la región: advierten un fuerte aumento de la "militar temprana"

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El arranque de 2026 estará marcado por un combo de calor persistente, lluvias desparejas y alivios térmicos breves.

    Calor intenso para cerrar el año y lluvias desparejas para arrancar 2026: qué esperar en el campo

    Por Guillermo Baduy
    La asamblea de concejales y mayores contribuyentes aprobó esta tarde, con 21 votos afirmativos y 14 negativos, la Ordenanza Impositiva que regirá los montos de las tasas municipales durante el ejercicio 2026. video

    San Pedro: Tenso debate en la Asamblea de Mayores Contribuyentes por el aumento de tasas municipales para 2026

    El falso abogado Juan Andrés Zurvera, de Sunchales, Santa Fe.

    Aprobó sólo 13 materias de la carrera y decía ser abogado: la estafa de $54 millones que sacude a Sunchales

    Norberto Gabriel Sátiro Sánchez.

    La Corte bonaerense abrió la posibilidad de revisar la absolución de "El Sátiro" Sánchez por el doble crimen

    Lali Espósito llenó cinco Vélez y el Estadio de River Plate la recibirá en 2026. 
    Cultura y espectáculos

    Doble sold out: Lali Espósito agotó las entradas de los dos River Plate que anunció para 2026