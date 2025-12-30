Calor intenso para cerrar el año y lluvias desparejas para arrancar 2026: qué esperar en el campo

El arranque de 2026 estará marcado por un combo de calor persistente, lluvias desparejas y alivios térmicos breves.

El cierre de 2025 encuentra al área agrícola bajo la influencia de vientos del trópico que reinstalan el calor , en un contexto de temperaturas elevadas que se extenderán durante varios días consecutivos. Según el último informe de Perspectivas Agroclimáticas de la Bolsa de Cereales , el calor será protagonista en gran parte del país, con especial intensidad en el norte y el centro productivo.

Navidad con clima inestable en Pergamino: ¿Mesa adentro o afuera en la noche del 24?

Alerta amarilla por lluvias y tormentas en San Nicolás para la madrugada y mañana del sábado

En amplias zonas del NOA, la región chaqueña y el norte del país, las temperaturas máximas superarán los 40°C, mientras que en buena parte de la Región Pampeana los registros oscilarán entre los 30 y 35°C. En este escenario, los cultivos de soja y maíz atraviesan etapas sensibles de desarrollo bajo condiciones de alta demanda atmosférica, lo que incrementa el consumo de agua y eleva el riesgo de estrés hídrico en lotes con reservas ajustadas.

Hacia mediados de la primera semana de enero se espera el ingreso de un frente de tormenta, que traerá precipitaciones de distribución muy heterogénea. Mientras algunas áreas recibirán lluvias moderadas a abundantes, otras apenas registrarán aportes escasos.

De acuerdo con el informe, una amplia franja que abarca el NOA, la región chaqueña, el norte de la Región Pampeana y parte de la Mesopotamia podría recibir entre 25 y más de 50 milímetros, con la posibilidad de tormentas localmente intensas. En contraste, otras zonas quedarán al margen de los mayores acumulados, lo que podría profundizar diferencias en el estado hídrico de los cultivos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SMN_Argentina/status/2005957556452065687&partner=&hide_thread=false 30 DIC I #Alertas para hoy:



#Tormenta

Lluvias intensas

20-60 mm con ráfagas cercanas a 70 km/h en algunos sectores

Granizo



#Lluvia

10-15 mm pic.twitter.com/4MfZ6QDHhn — SMN Argentina (@SMN_Argentina) December 30, 2025

En la Región Pampeana, se esperan dos núcleos principales de precipitaciones, uno con epicentro en el oeste de Córdoba y otro sobre gran parte de Buenos Aires, separados por áreas con registros más bajos. Para el productor, esto implica un escenario de mejoras puntuales en humedad, pero sin una recomposición generalizada de los perfiles.

Descenso térmico y alivio temporario

Tras el paso del frente, se prevé una entrada de aire más fresco, que provocará un descenso de las temperaturas, con mínimas que en buena parte del área agrícola se ubicarán entre los 15 y 20°C, e incluso valores inferiores en el sur bonaerense y zonas serranas.

image

Este alivio térmico será temporario, pero permitirá reducir momentáneamente la presión del calor extremo sobre los cultivos y las pasturas, en un momento clave para la definición de rindes.

Mirada al inicio de enero: vuelve el calor

El informe también anticipa que, hacia la segunda semana de enero, los vientos cálidos volverán a ganar protagonismo, reinstalando temperaturas elevadas en gran parte del país. Las lluvias continuarán siendo irregulares, lo que mantiene la incertidumbre sobre la evolución de la campaña gruesa.

En síntesis, el arranque de 2026 estará marcado por un combo de calor persistente, lluvias desparejas y alivios térmicos breves, un escenario que obliga al productor a seguir de cerca la evolución climática, ajustar manejos y monitorear con atención el estado de los cultivos, especialmente en los lotes con menor disponibilidad de agua.