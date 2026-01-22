jueves 22 de enero de 2026
    • Cabeza de novia: una mujer estaba charlando con su pareja cerca del auto y no vio el hurto de la billetera

    Una mujer de 59 años denunció que le sustrajeron la billetera del interior de su vehículo estacionado en San Nicolás y General Paz sin advertirlo.

    22 de enero de 2026 - 22:10
    general paz y san nicolas pergamino-001

    Un hecho de hurto bajo la modalidad de distracción es investigado por la Justicia de Pergamino luego de que una mujer de 59 años denunciara el robo de su billetera del interior de su automóvil. El episodio ocurrió mientras la víctima conversaba con su pareja sin advertir la maniobra delictiva.

    La denuncia fue radicada este miércoles por una mujer domiciliada en la localidad de Pinzón, quien relató que había dejado su vehículo estacionado en la intersección de las calles San Nicolás y General Paz, en la ciudad de Pergamino.

    Según consta en la presentación policial, el automóvil se encontraba con los vidrios bajos y, sobre el tablero del lado del acompañante, la mujer había dejado una billetera de color marrón, sin marca visible. En su interior llevaba una suma de 20.000 pesos en efectivo, una tarjeta de débito del Banco Nación, dos credenciales de IOMA y su Documento Nacional de Identidad.

    Hurto durante una distracción de los enamorados

    La denunciante explicó que, mientras el vehículo permanecía estacionado, se encontraba apoyada sobre el automóvil, de espaldas a la calle, dialogando con su pareja, quien se hallaba en la misma posición. En ese contexto, y sin que ninguno de los dos advirtiera movimientos sospechosos, autores ignorados aprovecharon la distracción para sustraer la billetera del interior del rodado.

    Horas más tarde, al retomar el uso del vehículo, la mujer constató el faltante de sus pertenencias personales y comprendió que había sido víctima de un hurto, por lo que decidió radicar la correspondiente denuncia ante las autoridades.

    La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 6 del Departamento Judicial Pergamino, donde se instruyen actuaciones para intentar establecer las circunstancias del hecho e identificar a los responsables.

    Desde el ámbito policial reiteraron la recomendación de no dejar objetos de valor a la vista dentro de los vehículos y extremar las medidas de cuidado, incluso en situaciones cotidianas y en zonas transitadas, para evitar este tipo de delitos.

