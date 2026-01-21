miércoles 21 de enero de 2026
    • La amenaza de Trump sobre Groenlandia enciende alarmas en el fútbol europeo y abre la puerta a un boicot

    Dirigentes del fútbol europeo analizan medidas contra Estados Unidos si avanza el intento de anexión de Groenlandia, con impacto directo en el Mundial.

    21 de enero de 2026 - 15:22
    Los habitantes locales juegan al fútbol en Ilulissat, Groenlandia. El territorio ha solicitado sin éxito incorporarse tanto a la UEFA como a la Concacaf

    Sean Gallup/Getty Images

    La intención de Donald Trump de avanzar sobre Groenlandia comenzó a generar una preocupación inédita en el fútbol europeo. Dirigentes de distintas federaciones debatieron respuestas posibles, incluido un boicot, ante el impacto político y deportivo que tendría una escalada del conflicto en plena antesala del Mundial.

    Reunión reservada y un clima de alarma creciente

    La situación fue abordada de manera informal por unos veinte presidentes de asociaciones nacionales durante un encuentro en Budapest, en el marco del 125° aniversario de la Federación Húngara de Fútbol. Allí se expresó una inquietud compartida: qué respuesta debería dar el fútbol europeo si Estados Unidos profundiza su presión sobre Groenlandia, territorio que pertenece a Dinamarca, miembro pleno de la UEFA.

    Aunque no hubo resoluciones formales, el consenso fue claro: el escenario es más grave que cualquier tensión registrada durante mandatos anteriores de Trump y podría obligar a una reacción coordinada del deporte europeo.

    El Mundial, en el centro del conflicto

    Uno de los puntos que más alarma genera es el Mundial, ya que Estados Unidos será sede de 78 de los 104 partidos del torneo. Para varios dirigentes, una eventual acción militar o coercitiva sobre Groenlandia sería un punto de quiebre que podría derivar en un boicot liderado por la UEFA o en sanciones deportivas de alto impacto.

    En el debate también se mencionó que cualquier decisión del fútbol estará fuertemente condicionada por la postura que adopten los gobiernos europeos, aunque algunos dirigentes deslizaron que una federación de peso podría marcar el camino y arrastrar al resto.

    Fifa, Trump y una relación cada vez más incómoda

    Mientras crece la inquietud en Europa, la conducción de la FIFA mantiene una relación cercana con la administración Trump y considera poco probable, por ahora, un escenario extremo. Sin embargo, en el seno del organismo internacional ya se habla de incomodidad interna por gestos recientes hacia el expresidente estadounidense.

    En particular, genera ruido el “premio de la paz” que Gianni Infantino le entregó a Trump en diciembre, una decisión que hoy es observada con mayor cuestionamiento a la luz del conflicto geopolítico. La tensión promete escalar si el escenario internacional se agrava en las próximas semanas.

    Atribución

    Esta nota está basada en un informe publicado por The Guardian.

