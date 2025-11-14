viernes 14 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Bienal de Arquitectura Argentina: una investigadora del CONICET Mendoza recibió el primer premio

    La distinción fue en el marco de la 19° edición del premio, organizado por la Sociedad Central de Arquitectos y el Consejo Profesional de Arquitectos y Urbanistas.

    14 de noviembre de 2025 - 09:07
    La obra de Cecilia Raffa recupera y analiza la evolución de la arquitectura pública mendocina desde una mirada histórica, social y cultural, poniendo en valor el rol del Estado, los profesionales y las comunidades en la configuración del territorio.&nbsp;

    La obra de Cecilia Raffa recupera y analiza la evolución de la arquitectura pública mendocina desde una mirada histórica, social y cultural, poniendo en valor el rol del Estado, los profesionales y las comunidades en la configuración del territorio. 

    LOS ANDES.
    El certamen implicó competir en tres categorías: la A,&nbsp;Obras construidas; la B, Publicaciones y la C, Urbanismo (planes, proyectos y obras de planificación urbana). Y la distinción le fue otorgada a la mendocina en la categoría B “Publicaciones”, por su libro&nbsp;“Construir Mendoza. Obras y políticas públicas en el territorio (1932-1943)”, editado por el Instituto de Historia del Arte (FFyL UNCuyo).

    El certamen implicó competir en tres categorías: la A, Obras construidas; la B, Publicaciones y la C, Urbanismo (planes, proyectos y obras de planificación urbana). Y la distinción le fue otorgada a la mendocina en la categoría B “Publicaciones”, por su libro “Construir Mendoza. Obras y políticas públicas en el territorio (1932-1943)”, editado por el Instituto de Historia del Arte (FFyL UNCuyo).

    LOS ANDES.

    Cecilia Raffa, investigadora del CONICET e integrante del Grupo Historia y Conservación Patrimonial, fue distinguida con el primer premio en la categoría “Publicaciones”, por su libro “Construir Mendoza. Obras y políticas públicas en el territorio (1932-1943)”, en el marco de la 19° Edición del Premio Bienal de Arquitectura Argentina.

    Lee además
    La arquitectura saludable recupera la conexión con lo natural. Igual que antes se construía con piedra, barro o madera local, hoy se apuesta por materiales ecológicos, proximidad y autosuficiencia energética.

    Más allá de la decoración: así es la arquitectura que cuida de uno
    Con extensa trayectoria y una larga lista de reconocimientos, Rodríguez Pons y su equipo llevan casi 30 años de trabajo con proyectos y desarrollos en diferentes países.

    "Ciudad en 15 minutos": un arquitecto cordobés haciendo historia en Milán

    Construir Mendoza

    En su libro, Raffa, propone reflexionar sobre cómo las políticas urbanas y las obras públicas moldearon la identidad colectiva y el patrimonio arquitectónico de la provincia y del país. La convocatoria 2025 estuvo dirigida a arquitectas, arquitectos, paisajistas, interioristas y urbanistas de todo el país, quienes presentaron sus trabajos en tres grandes categorías: “Obras Construidas”: se evaluaron proyectos de vivienda individual y colectiva, edificios institucionales y comerciales, intervenciones de reciclaje patrimonial, paisajismo e interiorismo; “Publicaciones”: estuvo dedicada a la producción teórica, con ensayos, investigaciones y textos técnicos; “Urbanismo”: incluyó planes, proyectos y obras de planificación urbana.

    Arquitectura pública y de intervención en el espacio urbano

    El libro, editado por el Instituto de Historia del Arte de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, propone un recorrido por el proceso de ejecución de algunos de los más relevantes ejemplos de arquitectura pública y de intervención sobre el espacio urbano en Mendoza, destacando el papel del Estado y de los profesionales en la construcción del paisaje arquitectónico provincial.

    “Es muy gratificante recibir este premio, ya que diría que, especialmente durante el siglo XXI, la historia de las arquitecturas desarrolladas fuera de la capital nacional ha cobrado una relevancia creciente dentro del mapa de producciones argentinas. Formo parte de una generación que ha impulsado este cambio. La historia de la arquitectura, tradicionalmente escrita desde el centro, está siendo revisada desde nuevas miradas, y estos trabajos contribuyen a romper esa lógica”, expresó Raffa.

    Un aporte al conocimiento de la arquitectura y el urbanismo estatal en Mendoza

    El jurado de la 19° Edición del Premio Bienal de Arquitectura Argentina destacó su aporte al conocimiento de la arquitectura y urbanismo estatal en Mendoza, ya que ofrece una investigación rigurosa que pone énfasis en las relaciones entre técnica, política y espacio urbano y propone una reflexión sobre el rol del Estado en la construcción de ciudad. “El libro es un trabajo minucioso sobre las dos reparticiones referentes en la producción de arquitectura en los años treinta y cuarenta: las Direcciones de Arquitectura y Parques, muestra además, las formas de producción estatal del espacio urbano y se suma a otros libros que he escrito y dirigido, para ponerle rostro a quienes lo produjeron”, afirma la investigadora.

    Por último, la experta destaca el valor que este reconocimiento tiene a nivel nacional, ya que consolida la producción sobre arquitectura en Mendoza en un lugar destacado dentro de la historiografía de la arquitectura argentina. Además, señaló “El posicionamiento se ha ido construyendo a partir de los aportes previos de quienes fueron formadores y referentes en el oficio de investigar, pero que hoy adquiere una nueva dimensión e impulso gracias a la amplia producción y difusión de trabajos recientes, favorecida por el acceso abierto a las publicaciones y por nuevas maneras de entender los espacios que habitamos”, concluye Raffa.

    Fuente: Mendoza Conicet.

    Temas
    Seguí leyendo

    Más allá de la decoración: así es la arquitectura que cuida de uno

    "Ciudad en 15 minutos": un arquitecto cordobés haciendo historia en Milán

    Arquitectura de autor con alma de acero: el libro que muestra que en el país se puede construir de otra forma

    Mundial del Turismo Rural: las joyas arquitectónicas bonaerenses que participan

    Una ciudad argentina se consolidó como epicentro internacional de Real Estate, Construcción y Arquitectura

    El increíble pasado de Buenos Aires: un libro descifra su arquitectura, mitos y leyendas

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Podcast del 14 de noviembre de 2025
    La digitalización de las propinas emerge como un paso lógico en un sector que ya opera bajo dinámicas tecnológicas. Para los trabajadores, supone mayor transparencia y estabilidad; para los empresarios, una herramienta que impulsa la motivación y mejora la experiencia del cliente.

    Sector gastronómico: las propinas digitales avanzan y prometen duplicar los ingresos de los empleados

    La obra de Cecilia Raffa recupera y analiza la evolución de la arquitectura pública mendocina desde una mirada histórica, social y cultural, poniendo en valor el rol del Estado, los profesionales y las comunidades en la configuración del territorio. 

    Bienal de Arquitectura Argentina: una investigadora del CONICET Mendoza recibió el primer premio

    EE.UU. y Argentina avanzan hacia un nuevo acuerdo comercial: señales claves para el agro

    EE.UU. y Argentina avanzan hacia un nuevo acuerdo comercial: señales claves para el agro

    Este sábado en la Casa de la Cultura se desarrollará el Certamen Internacional de Danzas EM 2025.
    Cultura y espectáculo

    De la Peatonal San Nicolás a los museos: una agenda para disfrutar Pergamino el fin de semana