martes 02 de diciembre de 2025
    • Baradero: Crece la presencia de menores pidiendo dinero en las calles

    La comunidad de Baradero alerta por el aumento de niños en situación de calle, muchos menores de 11 años, ante la crisis económica que atraviesa la región.

    2 de diciembre de 2025 - 13:32
    La situación se replica de manera ascendente en el último tiempo. En su mayoría las edades no superan los 11 años. Hay preocupación en la comunidad por el peligro al que se exponen las criaturas.

    La situación se replica de manera ascendente en el último tiempo. En su mayoría las edades no superan los 11 años. Hay preocupación en la comunidad por el peligro al que se exponen las criaturas. 

    Google-ilustrativa

    En Baradero, la presencia de menores de edad pidiendo dinero en la vía pública se ha incrementado notablemente en los últimos meses. La mayoría de ellos no supera los 11 años, generando preocupación en vecinos y autoridades por los riesgos a los que se exponen diariamente y la necesidad de intervenciones inmediatas.

    Un fenómeno en aumento en la ciudad

    Desde la secretaría de Desarrollo Social, Santiago Ríos, confirmó que los casos de niños en situación de calle han crecido y atribuyó este fenómeno a la crisis económica y social que afecta al país. “Viene aumentando la crisis social en el país, y es algo que se ve en Baradero que está aumentando”, señaló Ríos.

    Acciones municipales y asistencia social

    Desde el municipio informaron que, en lo que va del año, se registró un incremento en la entrega de módulos alimentarios, siendo este mes el de mayor demanda. Además, se trabaja en coordinación con el Servicio Local para contactar a las familias y garantizar que los niños asistan a la escuela y reciban la asistencia necesaria.

    La preocupación de la comunidad y la importancia de la intervención

    Los vecinos expresan su alarma por la vulnerabilidad de los menores, muchos de los cuales son muy pequeños. Desde Desarrollo Social se remarcó la necesidad de reforzar las intervenciones y continuar articulando con la educación y las familias para prevenir situaciones de riesgo y garantizar la protección integral de los niños.

