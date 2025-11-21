Don Mario Más presentó los máximos rendimientos de las variedades de trigo del semillero de Chacabuco

Los productores tuvieron acceso a actualizaciones en materia de manejos de cultivos y las mejores variedades para los ciclos y zonas donde se implanta el trigo y los mercados de la producción triguera en Argentina y el Mundo.

Los productores tuvieron acceso a actualizaciones en materia de manejos de cultivos y las mejores variedades para los ciclos y zonas donde se implanta el trigo y los mercados de la producción triguera en Argentina y el Mundo.

Los productores tuvieron acceso a actualizaciones en materia de manejos de cultivos y las mejores variedades para los ciclos y zonas donde se implanta el trigo y los mercados de la producción triguera en Argentina y el Mundo.

Don Mario Semillas exhibió los rendimientos de las principales variedades de semillas de trigo que cubren todas las demandas de las distintas zonas productivas del país con adaptaciones por ciclos y resistentes a enfermedades.

En una jornada de intercambio con productores agrícolas de la zona núcleo exhibieron los plotter con las implantaciones de cinco de las variedades y con nutrientes en sus distintos momentos biológicos para potenciar al máximo los rindes.

La empresa líder en trigo que apuesta a consolidar el mercado en el sudamericano al incorporar hace dos años a la empresa brasileña de mejoramiento genético del trigo, Biotrigo Genética.

El gerente de desarrollo de GDM, Jerónimo Costanzi, brindó precisiones del liderazgo de la empresa en el desarrollo de las mejores semillas que se adaptan de forma más eficiente a las demandas de los productores por las constantes actualizaciones que desarrollan gracias al monitoreo permanente de las 95 unidades de producción distribuidas a lo largo las zonas más representativas de la producción agrícola argentina.

“Siempre este espacio lo aprovechamos para poder comentarles a los productores agropecuarios cómo venimos trabajando, en este caso, en lo que es en el cultivo de trigo, a nivel de programa de investigación y desarrollo, donde actualmente estamos posicionados como la empresa número uno. En Don Mario somos líderes, que es el cultivo de trigo, principalmente, con un foco muy puesto en lo que es el producto, donde buscamos, principalmente, garantizarle al agricultor, al productor, variedades que permitan maximizar lo que es el potencial productivo, como así también, acompañado de lo que son aspectos sanitarios, aspectos agronómicos y las recomendaciones de manejo adecuadas para cada una de las regiones, con el objetivo de poder maximizar el rendimiento. Hoy, en la actualidad, a nivel de mejoramiento, tenemos una escala muy amplia con los que llevamos a cabo anualmente a nivel de programa de investigación, que involucra más de tres mil variedades en treinta localidades, y en la última etapa de lo que es el desarrollo, más de noventa y seis localidades, y entre quince y veinte variedades experimentales. Esto nos da una estructura muy sólida, muy robusta a nivel de programa de investigación y desarrollo”, expresó el gerente de Desarrollo de Don Mario.

En las ponencias abordaron las prestaciones de las semillas de las variedades de trigo que comercializan en el mercado argentino: Casuarina; Tipa; Catalpa; Aromo y Pehuén.

La especialista en mercado de granos, Mariela Brandolin, brindó el panorama mundial y nacional para conocer el mejor momento para comercializar la producción en la víspera de la cosecha.

El ingeniero agrónomo Gustavo Ferrari, desde el INTA aportó los estudios para establecer la importancia de dotar a los cultivares de trigo de nutrientes que generan los mejores rendimientos.

Los participantes de la jornada pudieron apreciar los cultivos con rendimientos superlativos en el mismo espacio donde se dieron las charlas.