domingo 30 de noviembre de 2025
    Día del Mate: qué comer con la infusión más argentina según expertos y sommeliers

    El 90% de los hogares argentinos toma mate y cada 30 de noviembre se celebra su día. Especialistas explican con qué acompañar la yerba mate para potenciar su sabor y disfrutarlo aún más.

    30 de noviembre de 2025 - 10:54
    Ya sea acompañado de lo clásico o explorando combinaciones nuevas, el mate sigue siendo un gesto cotidiano de encuentro y un rasgo cultural que atraviesa generaciones en la Argentina.

    FREEPIK.

    El mate sigue siendo uno de los hábitos más arraigados en Argentina: según datos del Instituto Nacional de la Yerba Mate, el 90% de los hogares lo consume de forma regular. Cada 30 de noviembre se celebra el Día Nacional del Mate y el ritual se renueva con una nueva tendencia: elegir alimentos que lo acompañen y potencien su sabor.

    Hoy, esa práctica renace en clave moderna: chefs de distintas partes del mundo las emplean para aromatizar cremas, postres y hasta cócteles.

    Las hojas que esconden un aroma inolvidable y un potencial gastronómico enorme
    La simbiosis que crean los hoteles y la gastronomía constituye un pilar fundamental para el sector turístico y un elemento a valorar por parte del cliente que quiere una experiencia de calidad y cada vez se muestran más exigentes frente al mercado.

    FEHGRA celebra el Día de la Hotelería y la Gastronomía Argentina en su 84º Aniversario

    La fecha fue establecida por ley en 2014, en homenaje al nacimiento del caudillo guaraní Andrés Guacurarí y Artigas, conocido como “Andresito”, figura clave en la historia misionera y en la producción yerbatera.

    Qué comer con el mate: lo clásico nunca falla

    La atracción por los sabores clásicos tiene un sustento real en el comportamiento del consumidor. El estudio global de tendencias Taste Tomorrow, realizado por Puratos, reveló que el 85% de los consumidores prefiere sabores tradicionales porque evocan nostalgia, continuidad y autenticidad.

    Ese apego a lo conocido se refleja en el ritual del mate: medialunas, pastafrola, bizcochitos, pan casero o galletitas de manteca siguen siendo protagonistas de la mesa argentina.

    El mate también se marida: qué dicen los especialistas

    Sin embargo, el mate también encuentra nuevos caminos a través del maridaje. Lo que muchas veces se escucha respecto del vino ahora se aplica a la yerba: combinarla con determinados alimentos puede intensificar o suavizar sus características.

    Desde Cachamai explican que el maridaje del mate encuentra dos aliados principales: el queso y el chocolate. En su visión, el chocolate —especialmente el semiamargo o con frutos secos— aporta profundidad y resalta notas de la yerba, mientras que el queso genera equilibrio.

    La sommelier de yerba mate Valeria Trápaga lo explica con claridad: “Los taninos del mate, que suelen dar sequedad en boca, se equilibran con la cremosidad del queso, creando una experiencia única. La combinación potencia los aromas de la yerba mate y transforma cada sorbo en algo distinto”.

    En este sentido, para quienes prefieren yerbas suaves o intermedias, los quesos tipo Gruyere, Pategrás o los de cabra más delicados resultan excelentes acompañantes, al igual que un membrillo casero. En cambio, para yerbas más intensas, entran en juego sabores fuertes como Roquefort o Provolone combinados con pasas o dátiles, generando contraste y complejidad.

    El rol de las panaderías y pastelerías

    Este interés por mejorar la experiencia del mate también impacta en la industria panadera. Según Puratos, la búsqueda de productos de calidad y con impronta artesanal se intensifica en el consumidor argentino. Esa tendencia abre una oportunidad para las panaderías que hoy ofrecen propuestas enriquecidas: medialunas con chocolate belga, alfajores de cobertura amarga, panes saborizados con queso y cebolla, scons salados, galletitas con chips o budines elaborados con ingredientes de origen vegetal.

    Lejos de ser solo una infusión, el mate evoluciona como parte de la identidad nacional y también como plataforma gastronómica. Ya sea acompañado de lo clásico o explorando combinaciones nuevas, sigue siendo un gesto cotidiano de encuentro y un rasgo cultural que atraviesa generaciones en la Argentina.

    Fuente: TN.

