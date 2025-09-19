viernes 19 de septiembre de 2025
    • Tandil ya vive la XII Bienal de Arquitectura y Urbanismo que congrega a 500 profesionales

    El acto de apertura se realizó ayer, en el Centro Cultural Universitario (CCU). A sala llena, se lanzaron algunos lineamientos para pensar las ciudades.

    19 de septiembre de 2025 - 09:23
    El encuentro, organizado por el CAPBA, reune a referentes de la arquitectura bajo el lema Emergencia ambiental, urgencia disciplinar y urbanismo sostenible.

    El encuentro, organizado por el CAPBA, reune a referentes de la arquitectura bajo el lema "Emergencia ambiental, urgencia disciplinar y urbanismo sostenible".

    EL ECO.

    En el auditorio del Centro Cultural Universitario, comenzó la XII Bienal de Arquitectura y Urbanismo, que se desarrollará en Tandil hasta el sábado. A sala llena, los acreditados entre los 500 profesionales y estudiantes inscriptos escucharon la bienvenida de las autoridades del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, y de los anfitriones del Municipio, intendente Miguel Ángel Lunghi, y de la Unicen, rector Marcelo Aba.

    Un espacio de intercambio y debate colectivo

    En la planta baja se realizaron las acreditaciones, mientras los matriculados y estudiantes recorrían una muestra de proyectos premiados, tanto de arquitectura como de urbanismo. El encuentro tendrá un interesante programa de conferencias, talleres y foros para dar forma a "un laboratorio de ideas colectivo, inclusivo y horizontal", a partir de los ejes emergencia ambiental, urgencia disciplinar y urbanismo sostenible.

    En la provincia de Buenos Aires hay cerca de 35 mil arquitectos, de los cuales 17 mil están activos desde el punto de vista de la matriculación en los diez distritos en que se divida el CAPBA. Los números permiten dimensionar la tarea organizativa que encaró el Distrito VII, que incluye a Tandil.

    Tandil, ciudad anfitriona

    "Se buscó Tandil como una ciudad representativa de ciudades intermedias en crecimiento del interior de la Provincia de Buenos Aires", aseguró Claudio Coletta, presidente del Distrito VIII del Colegio de Arquitectos bonaerense, entidad a cargo de la organización del encuentro.

    Coletta compartió que la Bienal se realiza desde hace 12 años, pero que esta edición es la primera que tendrá lugar en la ciudad. "Normalmente se hace en ciudades más grandes, se ha hecho en el conurbano, salvo las primeras ediciones que se hacían en Luján. Después siempre se han hecho en ciudades grandes, las últimas tres ediciones se venían haciendo en Mar del Plata", señaló.

    Sin embargo, tanto por su localización geográfica central, como por su crecimiento y por el perfil de ciudad intermedia en desarrollo, la elegida para este año fue Tandil. "Es la de mayor crecimiento poblacional de acuerdo a los últimos censos, y por su ubicación geográfica también está en el centro de la provincia", indicó.

    Fuente: El Eco.

