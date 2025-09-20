El destino ideal para disfrutar de la arquitectura colonial: un pueblo detenido en el tiempo a 85 km de CABA

La arquitectura de la iglesia principal de Capilla del Señor, la Parroquia Exaltación de la Cruz, es de estilo ecléctico y fue construida en 1866 por los arquitectos Hunt y Sherarder. El templo se caracteriza por su torre central con cinco campanas y es un hito arquitectónico y religioso del pueblo, ubicado a 80 km de Buenos Aires.

El turismo rural gana cada vez más protagonismo en la provincia de Buenos Aires , especialmente entre quienes buscan aire puro y tradiciones intactas sin irse lejos. En esa búsqueda, aparece un pueblo con una arquitectura única que se mantiene fiel a su esencia colonial y ofrece una experiencia única, a menos de dos horas de la gran ciudad.

Casas bajas, calles de adoquines, silencios que invitan al descanso y una historia marcada por la identidad gauchesca. En este rincón bonaerense el tiempo no corre, camina. Y eso lo convierte en un lugar ideal para escaparse del ruido sin resignar encanto ni actividades.

Capilla del Señor se encuentra al noroeste de la provincia de Buenos Aires, dentro del partido de Exaltación de la Cruz. A solo 84 kilómetros de CABA, se presenta como una de las escapadas rurales más accesibles para quienes no quieren pasar horas viajando pero sí desean una inmersión completa en la tranquilidad.

Esa cercanía no le quita autenticidad. Todo lo contrario: ofrece el equilibrio justo entre lo tradicional y lo práctico. En poco más de una hora, cualquiera puede pasar de la velocidad de la ciudad al ritmo pausado de un pueblo donde todo está pensado para desconectar.

Entre las primeras postales que recibe el visitante están la Iglesia Parroquial Nuestra Señora del Rosario, de 1865, y la pulpería Los Ombúes, una de las más antiguas del país. A eso se suman museos, casas de época y estancias con historia propia.

Para los que prefieren el movimiento, no faltan opciones: caminatas rurales, paseos a caballo o recorridos en bicicleta por senderos rodeados de campo. La naturaleza acompaña sin invadir, y cada paso parece una invitación a frenar y observar.

También hay propuestas para los amantes de la gastronomía. Las empanadas caseras, los guisos de olla, el asado criollo y los dulces tradicionales forman parte de una oferta que honra los sabores de la cocina bonaerense, sin apuros ni modernidades innecesarias.

Muchos eligen pasar el día, pero quedarse el fin de semana suma otra capa a la experiencia. Estancias como El Cencerro Hotel Boutique combinan el confort actual con un entorno rústico que hace olvidar el calendario. Todo está diseñado para que el descanso sea real.

La arquitectura de Capilla del Señor

La arquitectura de Capilla del Señor combina el encanto rural con construcciones antiguas y edificios históricos, como su Iglesia Parroquial y la Estación "Capilla" del ferrocarril. El pueblo, declarado bien histórico nacional, destaca por su arquitectura típica de llanura y su entorno natural. Otros elementos arquitectónicos notables incluyen la Casa Miralejos y la arquitectura funeraria.

Edificios históricos y arquitectónicos

Iglesia Parroquial: Uno de los puntos focales del pueblo, representa la arquitectura tradicional de la región.

Estación "Capilla": Inaugurada en 1886 como parte del ferrocarril ramal Urquiza, esta estación es un ejemplo de la arquitectura ferroviaria de llanura.

Casa Miralejos: Otro atractivo destacado de la localidad, que aporta al conjunto arquitectónico del pueblo.

Arquitectura funeraria: El cementerio local posee una arquitectura funeraria con casi 200 años de historia.

