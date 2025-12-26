viernes 26 de diciembre de 2025
    • Arquitectura y agentes de IA: la nueva frontera de la inteligencia constructiva

    El campo de la arquitectura técnica ha dejado atrás la etapa experimental de los modelos generativos para abrazar un nuevo paradigma: los agentes inteligentes.

    26 de diciembre de 2025 - 09:28
    La integración de la inteligencia artificial (IA) en la arquitectura representa una de las innovaciones más significativas en el campo del diseño y la construcción.

    La integración de la inteligencia artificial (IA) en la arquitectura representa una de las innovaciones más significativas en el campo del diseño y la construcción.

    GALIA.

    La evolución de los modelos de lenguaje hacia modelos de razonamiento ha introducido una inteligencia capaz de entender planos, auditar presupuestos y generar informes legales, si se le proporcionan instrucciones adecuadas. En la arquitectura, la transformación se percibe en todos los niveles del ciclo de vida de un proyecto: desde la fase de diseño conceptual hasta la gestión post-obra.

    La Parroquia Nuestra Señora de Luján de los Patriotas, ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es una de las iglesias diseñadas por el prolífico arquitecto Carlos Ciriaco Massa.

    Carlos Ciríaco Massa, el arquitecto que construyó 36 iglesias en ocho años
    La Torre Jeddah será el corazón de Kingdom City, un megaproyecto urbano valorado en cerca de 20.000 millones de dólares y diseñado para alojar a más de 100.000 personas.

    Así será el edificio más alto del mundo: con 1.000 metros de altura y 160 plantas que desafían a la gravedad

    Estos sistemas ya no se limitan a generar texto o responder preguntas, sino que actúan como colaboradores digitales, capaces de ejecutar tareas complejas, razonar en entornos técnicos y operar herramientas de software especializadas.

    El lenguaje como herramienta técnica

    Lejos de los prompts casuales, el profesional del sector AEC necesita ahora redactar instrucciones con precisión casi quirúrgica. El concepto clave es el de pseudo-programación en lenguaje natural. Aquí, las técnicas como el «Few-shot prompting» (proporcionar ejemplos), «Chain of Thought» (razonamiento paso a paso) o «Tree of Thoughts» (evaluación de múltiples hipótesis) se vuelven imprescindibles.

    Por ejemplo, pedir «dame el coste de una solera de hormigón» no produce resultados útiles. En cambio, si se estructura el prompt con ejemplos alineados con bases de datos como CYPE o Presto, la IA entrega desgloses coherentes, ajustados a normativas y precios del mercado español. Este enfoque reduce errores y mejora la precisión del resultado.

    En casos más complejos, como el diagnóstico de una patología constructiva o la evaluación de cumplimiento normativo, el razonamiento estructurado es vital. Aplicar un árbol de pensamientos permite a la IA simular el proceso analítico que haría un profesional experto, considerando múltiples causas y asignando probabilidades a cada hipótesis.

    Conectando la inteligencia artificial con la obra

    Una de las mayores disrupciones es el Model Context Protocol (MCP), que permite a los modelos de IA interactuar directamente con software técnico como Revit, sin necesidad de subir archivos a la nube. Esto permite una comunicación fluida con los datos del modelo constructivo que el técnico tiene abierto en su equipo.

    Gracias a MCP, surge el concepto de «Vibe Coding», donde el profesional puede simplemente escribir en lenguaje natural peticiones como «lista todas las puertas que no cumplen con el ancho libre según el DB-SUA», y el agente actúa directamente sobre el modelo BIM, como si fuera un ayudante con conocimientos técnicos y acceso completo al entorno de trabajo.

    Visualización inteligente: más allá del render

    Cambiar materiales, añadir figuras humanas estilizadas o generar vistas axonométricas detalladas desde un plano 2D es ahora cuestión de segundos.

    Una de las aplicaciones más demandadas es la transformación de bocetos o fotos en planos CAD o BIM, aunque aún con limitaciones. La IA puede ayudar en la vectorización, clasificación de elementos y generación de scripts que conviertan imágenes en archivos editables, aunque la precisión final requiere verificación técnica.

    Riesgos, privacidad y control ético

    A pesar del avance, la supervisión humana sigue siendo indispensable. La IA puede equivocarse, inventar cifras o interpretar mal una normativa. Por eso, la verificación cruzada entre modelos y la validación final por parte del técnico son pasos ineludibles.

    El uso de versiones Enterprise o entornos locales para proteger la privacidad de los datos técnicos es también una necesidad creciente. Subir planos confidenciales a plataformas públicas supone un riesgo que puede evitarse con herramientas seguras y configuraciones privadas.

    Hacia 2026: un cambio de rol profesional

    El cambio no elimina la figura del arquitecto técnico, sino que la transforma. Su nuevo valor reside en su capacidad para orquestar agentes, redactar prompts efectivos y coordinar inteligencias artificiales en flujos de trabajo complejos.

    Este nuevo rol, mitad técnico, mitad estratega de IA, marcará la diferencia entre quienes lideren la transformación del sector y quienes queden relegados a tareas obsoletas. La capacidad de convertir objetivos de proyecto en instrucciones comprensibles para una red de agentes digitales se convierte en una competencia esencial.

    Fuente: Whats New.

