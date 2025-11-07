viernes 07 de noviembre de 2025
    • Arquitectura de autor con alma de acero: el libro que muestra que en el país se puede construir de otra forma

    Diseño, ingeniería e industria se encuentran en esta edición de más de 200 páginas.

    7 de noviembre de 2025 - 09:49
    La publicación reúne 13 obras de diseño realizadas con estructuras metálicas.

    LA NACIÓN.

    En el Museo de Arquitectura y Diseño de la Sociedad Central de Arquitectos (MARQ) y con la presencia de referentes de la arquitectura, la ingeniería y la industria, una compañía líder en construcción industrializada realizó la presentación del libro Arquitectura de Autor, con Alma de Acero, una publicación que celebra 13 obras de diseño realizadas con estructuras metálicas, desde casas y monoambientes plug-in industrializados hasta módulos hoteleros y edificios comerciales, habitacionales y deportivos.

    La Catedral de La Plata aparece como una de las 64 atracciones seleccionadas para el Mundial del Turismo Rural 2025.

    Mundial del Turismo Rural: las joyas arquitectónicas bonaerenses que participan
    Se trata de una jornada donde inversores, desarrolladores, arquitectos, constructoras e inmobiliarias se encontrarán para explorar nuevos modelos de negocio, tecnologías aplicadas al real estate, sustentabilidad, experiencias de usuario y oportunidades de inversión que ya están marcando tendencia en Argentina y el mundo.  

Una ciudad argentina se consolidó como epicentro internacional de Real Estate, Construcción y Arquitectura  

    Una ciudad argentina se consolidó como epicentro internacional de Real Estate, Construcción y Arquitectura

    “Este libro es una muestra de nuestra propia ‘alma de acero’ y de nuestro compromiso con una construcción más sustentable, sistematizada y racional”, expresó Lucas Salvatore, director de Grupo Salvatore e IDERO. “También demuestra que en Argentina podemos hacer arquitectura de autor con estructuras de acero, uniendo diseño, ingeniería e industria con la misma pasión y precisión y logrando construir en la mitad del tiempo.”

    El libro resume una idea que IDERO viene impulsando hace años: que es posible construir en Argentina de manera industrializada, sustentable y colaborativa, integrando diseño, técnica y producción nacional.

    Un material de consulta que inspira

    Las más de 200 páginas curadas por el arquitecto Agustín Moscato convierten este lanzamiento en una referencia valiosa y de consulta para estudiantes y profesionales del sector.

    La obra incluye información, fotos y planos y reúne proyectos realizados por Sebastián Adamo y Marcelo Faiden (Adamo-Faiden); Lucía Hollman y Agustín Moscato (AToT – Arquitectos Todo Terreno); Fernando Garrido (GFM Arquitectos); Javier Goldenberg (Hermanos Goldenberg); Francisca Steverlynck, Pablo y Joaquín Iglesias Molli y Sebastián Robirosa (SIM Arquitectos + Robirosa); Ligia Gaffuri y Martín Torrado (Torrado Arquitectos), e Ignacio Vita y Leonardo Cerrato (Vita Cerratto Arquitectos), entre otros.

    El vínculo entre la arquitectura y la industria

    Durante el evento se realizaron dos paneles. El primero, “La arquitectura vinculada con la industria, pensada desde la eficiencia y la precisión, sin renunciar a la belleza”, reunió a Agustín Moscato (AToT), Martín Torrado (Torrado Arquitectos), Fernando Garrido (GFM Arquitectos), Javier Goldenberg (Hermanos Goldenberg), Ignacio Vita (Vita Cerratto Arquitectos) y Marcelo Faiden (Adamo Faiden), moderados por el arquitecto Ariel Sueiro, Gerente Comercial de IDERO Modular.

    Los participantes destacaron al libro como una herramienta concreta para la formación de nuevas generaciones y un aporte a una arquitectura que integra pensamiento técnico y diseño de autor.

    El segundo panel, “Industria y arquitectura: una historia compartida”, fue moderado por Lucas Salvatore y reunió a líderes empresariales que acompañaron el proyecto editorial: Walter Barbieri (CEO de Barbieri); Guillermo Maglieri (director Ejecutivo de Gerdau Argentina y Uruguay); Mariano Bó (CEO Clúster Sur LATAM de Saint-Gobain) y José Del Boca (vicepresidente comercial de Ternium Argentina).

    Fuente: La Nación.

