Arquitectura de autor con alma de acero: el libro que muestra que en el país se puede construir de otra forma

En el Museo de Arquitectura y Diseño de la Sociedad Central de Arquitectos (MARQ) y con la presencia de referentes de la arquitectura, la ingeniería y la industria , una compañía líder en construcción industrializada realizó la presentación del libro Arquitectura de Autor, con Alma de Acero , una publicación que celebra 13 obras de diseño realizadas con estructuras metálicas, desde casas y monoambientes plug-in industrializados hasta módulos hoteleros y edificios comerciales, habitacionales y deportivos.

“Este libro es una muestra de nuestra propia ‘alma de acero’ y de nuestro compromiso con una construcción más sustentable, sistematizada y racional”, expresó Lucas Salvatore, director de Grupo Salvatore e IDERO. “También demuestra que en Argentina podemos hacer arquitectura de autor con estructuras de acero, uniendo diseño, ingeniería e industria con la misma pasión y precisión y logrando construir en la mitad del tiempo.”

El libro resume una idea que IDERO viene impulsando hace años: que es posible construir en Argentina de manera industrializada, sustentable y colaborativa, integrando diseño, técnica y producción nacional.

Las más de 200 páginas curadas por el arquitecto Agustín Moscato convierten este lanzamiento en una referencia valiosa y de consulta para estudiantes y profesionales del sector.

La obra incluye información, fotos y planos y reúne proyectos realizados por Sebastián Adamo y Marcelo Faiden (Adamo-Faiden); Lucía Hollman y Agustín Moscato (AToT – Arquitectos Todo Terreno); Fernando Garrido (GFM Arquitectos); Javier Goldenberg (Hermanos Goldenberg); Francisca Steverlynck, Pablo y Joaquín Iglesias Molli y Sebastián Robirosa (SIM Arquitectos + Robirosa); Ligia Gaffuri y Martín Torrado (Torrado Arquitectos), e Ignacio Vita y Leonardo Cerrato (Vita Cerratto Arquitectos), entre otros.

El vínculo entre la arquitectura y la industria

Durante el evento se realizaron dos paneles. El primero, “La arquitectura vinculada con la industria, pensada desde la eficiencia y la precisión, sin renunciar a la belleza”, reunió a Agustín Moscato (AToT), Martín Torrado (Torrado Arquitectos), Fernando Garrido (GFM Arquitectos), Javier Goldenberg (Hermanos Goldenberg), Ignacio Vita (Vita Cerratto Arquitectos) y Marcelo Faiden (Adamo Faiden), moderados por el arquitecto Ariel Sueiro, Gerente Comercial de IDERO Modular.

Los participantes destacaron al libro como una herramienta concreta para la formación de nuevas generaciones y un aporte a una arquitectura que integra pensamiento técnico y diseño de autor.

El segundo panel, “Industria y arquitectura: una historia compartida”, fue moderado por Lucas Salvatore y reunió a líderes empresariales que acompañaron el proyecto editorial: Walter Barbieri (CEO de Barbieri); Guillermo Maglieri (director Ejecutivo de Gerdau Argentina y Uruguay); Mariano Bó (CEO Clúster Sur LATAM de Saint-Gobain) y José Del Boca (vicepresidente comercial de Ternium Argentina).

Fuente: La Nación.