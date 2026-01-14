Aprehendieron a un ladrón que robó un celular en un supermercado del barrio Acevedo

El ladrón fue filmado al momento de sustraer el teléfono celular. LA OPINION

Un sujeto de 31 años fue aprehendido este martes por la tarde en el barrio Acevedo, acusado de haber sustraído un teléfono celular del interior de un supermercado ubicado en la intersección de avenida Ameghino y Chilavert en la tarde de este martes.

El hecho fue esclarecido gracias al aporte de las cámaras de seguridad del comercio y a un rápido operativo de la brigada motorizada de la Policía Local.

El episodio ocurrió alrededor de las 14:00, cuando personal de la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL) realizaba recorridas preventivas por la zona. En ese contexto, los efectivos fueron alertados por personas que se encontraban en el supermercado sobre la sustracción de un teléfono celular, un Samsung A22 de color negro, que había sido tomado sin violencia desde el interior del local.

Braian Navarrete aprehendido por hurto celular supermercado ameghino y chilavert-2 Las imágenes de las cámaras de seguridad del supermercado registraron con nitidez al sospechoso. LA OPINION Según se informó oficialmente, las imágenes captadas por las cámaras de seguridad permitieron reconstruir la maniobra delictiva e individualizar al sospechoso. Con esos datos, los efectivos iniciaron un rastrillaje por las inmediaciones y lograron localizar al sujeto en la zona de avenida Juan Manuel de Rosas y Ferrari.

celular-sustraido-supermercado-ameghino-chilavert El teléfono celular sustraído estaba en poder del sospechoso. LA OPINION Ladrón aprehendido Durante la identificación, el individuo aún tenía en su poder el teléfono celular denunciado como sustraído, por lo que fue inmediatamente aprehendido y trasladado a la Comisaría Tercera de Pergamino, donde se labraron las actuaciones correspondientes. Braian Navarrete aprehendido por hurto celular supermercado ameghino y chilavert El sospechoso fue aprehendido por la brigada motorizada de la Policía Local. LA OPINION La causa fue puesta en conocimiento de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 3, que avaló el procedimiento policial y dispuso la carátula de “Hurto”, quedando el acusado a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones de rigor.

