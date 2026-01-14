miércoles 14 de enero de 2026
    • Aprehendieron a un ladrón que robó un celular en un supermercado del barrio Acevedo

    Las cámaras permitieron identificar al ladrón, que fue aprehendido con el celular en su poder.

    14 de enero de 2026 - 12:58
    El ladrón fue filmado al momento de sustraer el teléfono celular.

    LA OPINION

    Un sujeto de 31 años fue aprehendido este martes por la tarde en el barrio Acevedo, acusado de haber sustraído un teléfono celular del interior de un supermercado ubicado en la intersección de avenida Ameghino y Chilavert en la tarde de este martes.

    Lee además
    Los especialistas de Policía Científica realizaron las pericias donde ocurrió el robo.

    Robo en un local de venta de pick ups: rompieron un vidrio y escaparon en moto con un televisor
    Los agentes integrantes de móviles de Patrulla Urbana se desplegaron para interceptar a los dos adolescentes sospechosos que fueron seguidos por los operadores del centro de monitoreo municipal.

    Interceptaron a dos ladrones, menores de edad, cuando intentaban robar una moto en pleno centro de Pergamino

    El hecho fue esclarecido gracias al aporte de las cámaras de seguridad del comercio y a un rápido operativo de la brigada motorizada de la Policía Local.

    El episodio ocurrió alrededor de las 14:00, cuando personal de la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL) realizaba recorridas preventivas por la zona. En ese contexto, los efectivos fueron alertados por personas que se encontraban en el supermercado sobre la sustracción de un teléfono celular, un Samsung A22 de color negro, que había sido tomado sin violencia desde el interior del local.

    Braian Navarrete aprehendido por hurto celular supermercado ameghino y chilavert-2
    Las imágenes de las cámaras de seguridad del supermercado registraron con nitidez al sospechoso.

    Según se informó oficialmente, las imágenes captadas por las cámaras de seguridad permitieron reconstruir la maniobra delictiva e individualizar al sospechoso. Con esos datos, los efectivos iniciaron un rastrillaje por las inmediaciones y lograron localizar al sujeto en la zona de avenida Juan Manuel de Rosas y Ferrari.

    celular-sustraido-supermercado-ameghino-chilavert
    El teléfono celular sustraído estaba en poder del sospechoso.

    Ladrón aprehendido

    Durante la identificación, el individuo aún tenía en su poder el teléfono celular denunciado como sustraído, por lo que fue inmediatamente aprehendido y trasladado a la Comisaría Tercera de Pergamino, donde se labraron las actuaciones correspondientes.

    Braian Navarrete aprehendido por hurto celular supermercado ameghino y chilavert
    El sospechoso fue aprehendido por la brigada motorizada de la Policía Local.

    La causa fue puesta en conocimiento de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 3, que avaló el procedimiento policial y dispuso la carátula de “Hurto”, quedando el acusado a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones de rigor.

