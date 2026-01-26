Ante 23 mil personas, Destino San Javier emocionó en Pergamino en los 400 años de La Dormida

Destino San Javier emocionó al público de Pergamino con un show multitudinario en Parque Belgrano, en el marco de los 400 años de La Dormida.

Ante una multitud estimada en 23 mil espectadores, Destino San Javier emocionó al público de Pergamino con un show multitudinario en Parque Belgrano , en el marco de los 400 años de La Dormida, una fecha histórica que celebró el origen de la ciudad con música, identidad y una masiva convocatoria familiar.

La noche del domingo quedará grabada en la memoria colectiva de Pergamino. El Parque Belgrano, colmado de familias, grupos de amigos y vecinos de todas las edades, fue escenario del gran festejo por los 400 años de La Dormida, con un cierre artístico de alto impacto a cargo del trío Destino San Javier, que desplegó sus principales canciones ante más de 23 mil personas.

Desde las primeras horas de la tarde, los distintos espacios al aire libre del parque comenzaron a poblarse de público que llegó con reposeras, mantas y equipos de mate, anticipando una jornada festiva que combinó música popular, gastronomía y un profundo sentido de pertenencia. El clima acompañó y permitió que el evento se desarrollara en un ambiente distendido, pensado para el disfrute familiar.

El espectáculo central estuvo a cargo de Destino San Javier, integrado por Franco Favini, Bruno y Paolo Ragone , quienes ofrecieron un show cargado de emoción, romanticismo y folklore moderno. Con una puesta en escena sobria y una conexión constante con el público, el trío recorrió sus canciones más emblemáticas y fue ovacionado en reiteradas oportunidades.

Aniversario de Pergamino

La celebración se inscribió en la conmemoración de los 400 años del documento histórico más antiguo que menciona a Pergamino: un acta del Cabildo de Buenos Aires de 1626, en la que se hace referencia a “la dormida del Pergamino”, un paraje ubicado a la vera del Camino Real, donde los viajeros descansaban rumbo al Alto Perú. Cuatro siglos después, ese espíritu de encuentro volvió a cobrar vida a través de la música y la celebración colectiva.

La propuesta artística comenzó a las 18:00, en la intersección de Chile e Yrigoyen, con las presentaciones de Grupo Sendero, Fogoneros sin Arreglo y Marcos Emanuel, además de un patio gastronómico que acompañó la tarde y la noche. Desde la organización destacaron la masiva respuesta del público y el comportamiento ejemplar durante todo el evento.

Herederos de una tradición que marcó a varias generaciones, Destino San Javier logró consolidar una identidad propia sin perder el legado del recordado Trío San Javier, integrado por Pedro Favini, Pepe Ragone, Paz Martínez y posteriormente Carlos Bazán. Esa herencia musical se refleja en un repertorio que combina raíces folklóricas con una impronta contemporánea.

El crecimiento del grupo fue sostenido. En 2016 lanzaron su álbum debut bajo el sello Sony Music, y en 2019 alcanzaron reconocimiento internacional tras consagrarse en el Festival de Viña del Mar, donde obtuvieron las Gaviotas de Plata a Mejor Intérprete y Mejor Canción por “Justo ahora”. Ese mismo año recibieron el Premio Gardel como Mejor Nuevo Artista.

En los años siguientes, el trío sumó discos, giras y colaboraciones con figuras como Soledad, Nahuel Pennisi, Marcela Morelo, Los Tekis, Banda XXI y Américo, además de presentarse en escenarios emblemáticos como el Teatro Colón y el Festival Nacional de Cosquín, donde obtuvieron el Premio Consagración en 2023.

En 2025, Destino San Javier presentó su álbum “Huracán de amor” en el Teatro Ópera, reafirmando su vigencia artística. Su última presentación previa en Pergamino había sido en julio de 2024, en la Casa de la Cultura, lo que fortaleció aún más el vínculo con el público local.

El show en Parque Belgrano no solo fue un éxito musical, sino también una postal de identidad, memoria y celebración colectiva, en una fecha que reafirmó los orígenes de Pergamino y el valor de los encuentros culturales abiertos y gratuitos.