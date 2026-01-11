Allanamientos por un robo en la Escuela Secundaria 14 terminaron con dos sospechosos aprehendidos

Los dos sospechosos fueron aprehendidos en los allanamientos de la Policía de la Comisaría Segunda.

Dos sujetos de 28 años fueron aprehendidos tras una serie de allanamientos realizados por la Policía de la Comisaría Segunda en el marco de la investigación de un robo ocurrido en el interior de la Escuela Secundaria 14, ubicada en el barrio Centenario de Pergamino. En los procedimientos se secuestraron elementos vinculados al hecho y estupefacientes.

Personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Segunda de Pergamino llevó adelante durante la mañana del sábado una serie de allanamientos de urgencia en el marco de la investigación de un robo ocurrido recientemente en la Escuela de Educación Secundaria Nº 14, situada en Magallanes al 500, en el barrio Centenario.

La pesquisa se inició a partir de la denuncia por un hecho delictivo ocurrido dentro del edificio escolar, lo que motivó la intervención de la UFI y Juzgado Nº 8 del Departamento Judicial Pergamino, que solicitó órdenes de allanamiento por peligro en la demora para dos domicilios ubicados en jurisdicción de la Comisaría Segunda.

El primer procedimiento se realizó en una vivienda de avenida Rivero, donde la diligencia judicial arrojó resultado positivo. En ese lugar, la Policía procedió a la aprehensión de un hombre de 28 años y al secuestro de prendas de vestir y un bolso, elementos que serían de interés para la causa y que quedaron a disposición de la Justicia.

Operativo en el barrio Belgrano

El segundo allanamiento tuvo lugar en un domicilio de calle Niñas de Ayohuma, donde también se registró resultado positivo. Allí fue aprehendido otro hombre de 28 años, y se secuestraron distintos objetos, entre ellos un ventilador de pared y un arma blanca, que serán peritados para determinar su vinculación con el robo investigado.

Durante este último procedimiento, además, los efectivos hallaron dos plantas de marihuana, que tras el desoje y pesaje arrojaron un total de 95 gramos de cannabis sativa. Por este motivo, se dio intervención a la UFI especializada en estupefacientes, que avaló el secuestro de la sustancia y dispuso las actuaciones correspondientes en el marco de la Ley 23.737.

Ambos aprehendidos fueron trasladados a la Comisaría Segunda, donde fueron notificados de la formación de las causas penales y posteriormente recuperaron la libertad conforme a lo dispuesto por la autoridad judicial interviniente.

La investigación continúa con el objetivo de esclarecer completamente el robo en la Escuela Secundaria 14 y determinar si existen otros hechos delictivos relacionados.