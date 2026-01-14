Abigeato en Mariano H. Alfonzo: recuperaron un cerdo robado en un criadero y aprehenden a los dos sospechosos

La Policía de la Comisaría Segunda logró esclarecer un hecho de abigeato ocurrido en la madrugada del miércoles en Mariano H. Alfonzo , donde dos ladrones sustrajeron un cerdo vivo del criadero Ceres. La investigación derivó en allanamientos, secuestros de elementos con manchas hemáticas y la aprehensión de dos sospechosos.

La investigación fue llevada adelante por efectivos del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría Segunda, bajo las directivas de la Fiscalía N° 3 del Departamento Judicial Pergamino, a cargo del fiscal Nelson Mastorchio, con intervención del ayudante fiscal Abel Adrián Rodríguez.

El episodio se registró alrededor de las 0:40 del miércoles, cuando personal del Puesto de Vigilancia de Mariano H. Alfonzo realizaba una recorrida preventiva sobre la Ruta Nacional N° 8, a la altura del kilómetro 239. En ese contexto, los efectivos advirtieron la circulación de dos sujetos a bordo de una motocicleta 110 cc sin luces ni plásticos visibles.

Al intentar interceptarlos, los individuos se dieron a la fuga y arrojaron una bolsa de plástico sobre la banquina. Al inspeccionarla, los policías constataron que en su interior había un porcino aún con vida. De inmediato, se dirigieron al criadero “Ceres”, ubicado en el kilómetro 245 de la misma ruta, donde verificaron que el animal pertenecía al establecimiento, ya que contaba con aro identificatorio.

El cerdo fue restituido al cuidador del criadero, mientras se documentaban daños en el predio y se realizaban registros fotográficos que fueron incorporados a la causa judicial caratulada como “Abigeato y hallazgo”.

Dos aprehendidos

Durante el transcurso de la jornada d este miércoles, los uniformados integrantes del GTO de la Comisaría Segunda profundizaron la investigación para dar con los cómplices que habían logrado escapar. A partir de las tareas de inteligencia y recolección de pruebas, la Fiscalía ordenó allanamientos de urgencia por peligro en la demora.

Como resultado de esos procedimientos, se concretó la aprehensión de dos sospechosos: un joven de 22 años y un individuo de 40. En los domicilios allanados se secuestraron una motocicleta 110 cc con manchas símil hemáticas, zapatillas deportivas con restos de sangre y teléfonos celulares, elementos que fueron incorporados como evidencia.

Peritajes sobre la evidencia secuestrada

Según se informó, tanto el rodado como el calzado serán sometidos a peritajes de análisis comparativo de ADN, con el objetivo de establecer su vinculación directa con el hecho de abigeato investigado.

Además, se constató que uno de los aprehendidos presentaba un pedido de captura activo en el marco de otra causa judicial, lo que agravó su situación procesal.

Las actuaciones fueron remitidas a la Fiscalía N° 3, que indagará a los imputados en las próximas horas y solicitará al Juzgado de Garantías la convalidación de los allanamientos, la conversión de las aprehensiones en detenciones y la homologación de los secuestros, que podrían transformarse en cargos clave dentro del proceso penal.