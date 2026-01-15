jueves 15 de enero de 2026
    • Zárate: El Ministerio de Desarrollo Agrario entregó más de mil plantines en la Casa de la Provincia

    En el marco del Programa Huertas Urbanas, en Zárate, la Provincia impulsó la producción local y el autoconsumo.

    15 de enero de 2026 - 11:12
    En una jornada fijada por el compromiso con la soberanía alimentaria y el acceso a una nutrición saludable, el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires realizó la entrega de más de mil plantines en el marco del Programa Huertas Urbanas en la Casa de la Provincia.

    Enlace Crítico

    En Zárate, el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires realizó la entrega de más de mil plantines en la Casa de la Provincia, como parte del Programa Huertas Urbanas. La iniciativa busca promover la soberanía alimentaria, fomentar el autoconsumo y mejorar el acceso a alimentos frescos y saludables en un contexto económico desafiante.

    Programa Huertas Urbanas y soberanía alimentaria

    La jornada se desarrolló con el objetivo de compensar la caída en el consumo de frutas, verduras, leche y carne, impulsando la producción local a través de huertas comunitarias y familiares. El programa, promovido por el gobernador Axel Kicillof, apunta a fortalecer prácticas agroecológicas sustentables que mejoren la nutrición de los vecinos.

    Entrega de plantines a organizaciones regionales

    En esta tercera etapa de la temporada de verano, los plantines fueron distribuidos a organizaciones civiles de distritos como San Nicolás, Pergamino, Baradero, Arrecifes y Zárate. Las especies hortícolas entregadas permitirán ampliar y fortalecer proyectos productivos de base comunitaria en distintos puntos de la región.

    Acompañamiento político y continuidad del programa

    La actividad contó con la presencia de autoridades provinciales y locales, encabezadas por el coordinador de la Casa de la Provincia, Tomás Barletta, y el subsecretario de Desarrollo Agrario, Cristian Amarilla. Además, Barletta anticipó que en los próximos días el espacio funcionará como punto de inscripción para una nueva etapa del programa, consolidando una política pública orientada a la inclusión social y el desarrollo productivo.

