lunes 12 de enero de 2026
    Zárate: Daiana Hergert pidió licencia y dejará su banca para abocarse a la Anses

    Hergert de Zárate solicitó licencia como concejal hasta el final de su mandato y continuará al frente de la Anses. En su lugar asumirá Patricio Marchetti.

    12 de enero de 2026 - 11:01
    El bloque de concejales libertarios a nivel local tendrá una resonante modificación ya que la referente zarateña, Daiana Hergert, pidió licencia de su banca.

    La Voz

    El bloque libertario del Concejo Deliberante de Zárate tendrá un cambio de peso en su conformación política. Daiana Hergert solicitó licencia a su banca y dejará de ejercer como concejal para dedicarse de manera exclusiva a su función como responsable local de la Anses.

    La decisión de la dirigente libertaria implica un corrimiento concreto de la actividad legislativa local, aunque desde su espacio aseguran que continuará con presencia política en el distrito. El Concejo Deliberante, ámbito central de debate y construcción de acuerdos, perderá así a una de las principales referentes del sector.

    La denuncia y el debate por la incompatibilidad de funciones

    La licencia llega luego de una denuncia que buscaba determinar si existía una posible incompatibilidad legal entre su rol como concejal y su desempeño al frente de la Anses. El eje del planteo estuvo puesto en la coincidencia de horarios entre las sesiones legislativas y las tareas propias del organismo nacional.

    Decreto, plazos y el reemplazo en la banca

    En las últimas horas, el intendente firmó el Decreto 2135 que convalida la licencia de Hergert desde el 19 de diciembre de 2025 hasta el 10 de diciembre de 2027, fecha en la que finaliza su mandato. En su lugar asumirá Patricio Marchetti, otro dirigente identificado con el espacio libertario local.

