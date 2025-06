Relato clave: la declaración de una persona que vio el acoso sexual de un vendedor ambulante a una adolescente

En su relato expresó que se encontraba dentro de su vehículo familiar esperando que el semáforo le diera paso “cuando veo al vendedor ambulante que se la acerca a la nena, le entrega unos churros y le da un beso . En su momento no pensé que era una menor, me di cuenta cuando el hombre se despega de ella y se va devuelta al medio de la cinta asfáltica. Al detenerme a ver a la jovencita pude advertir que llevaba un uniforme escolar y ella se empieza a limpiar la boca ”, describió.

En shock por un acoso sexual

vendedor ambulante manoseo a una adolescente de 16 anos 004.jpg A la esquina de ruta 188 y avenida Drago se desplegaron las patrullas Urbanas y los móviles policiales del Comando. LA OPINION

“Ahí me di cuenta que algo raro pasaba”, dijo con énfasis. “Crucé con el auto hasta la vereda donde estaba la nena y le pregunté si estaba bien, a lo que responde que no. Ella no sabía ni entendía que le estaba pasando. Estaba como en shock”, agregó la persona que es el principal testigo del caso.