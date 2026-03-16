"Pergamino cumple porque la Provincia cumple", afirmó Silvia Viera tras las críticas del intendente a Kicillof

Luego del discurso de apertura de sesiones del intendente de Pergamino , Javier Martínez, comenzaron a aparecer las primeras respuestas desde la oposición. Una de las más críticas fue la de la concejal de Unión por la Patria , Silvia Viera, quien cuestionó varias de las afirmaciones del jefe comunal y defendió el rol que cumple la Provincia en el financiamiento del Municipio .

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“El discurso de apertura de sesiones del intendente de Pergamino dejó una serie de afirmaciones sobre la gestión municipal, de dudosa comprobación y cuestionamientos a la Provincia de Buenos Aires que merecen ser analizados a la luz de los datos concretos”, señaló la edil al analizar el mensaje del Ejecutivo.

La concejal apuntó particularmente contra las críticas que el intendente dirigió al gobernador bonaerense, Axel Kicillof . Durante su discurso, Martínez había expresado: “Lo que ahora hace el Estado nacional en términos de racionalizar el gasto público, nosotros lo hicimos desde el primer día. Lo que nunca hizo Kicillof”.

En su respuesta, Viera remarcó que el funcionamiento financiero del Municipio no puede analizarse sin considerar las transferencias que recibe desde la Provincia.

“Se criticó fuertemente la gestión del gobernador Axel Kicillof. Sin embargo, cuando se observan los recursos que llegan al Municipio, el rol de la Provincia resulta difícil de ignorar”, sostuvo.

En ese sentido, detalló cifras que —según explicó— reflejan la magnitud de los fondos transferidos. “Durante 2025 la Provincia de Buenos Aires transfirió al municipio de Pergamino 21.200 millones de pesos de libre disponibilidad, es decir, fondos que el gobierno local puede utilizar sin condicionamientos”.

Además, agregó que ese monto superó lo previsto inicialmente en el presupuesto municipal. “Esto implicó 9000 millones de pesos más de lo originalmente estimado en el presupuesto municipal”.

A partir de esos números, la concejal planteó que el Municipio puede sostener su funcionamiento gracias a esos recursos. “Lo cierto es que es fácil hablar de administración cuando las arcas municipales reciben regularmente las transferencias provinciales. Pergamino puede cumplir con sus compromisos financieros porque primero Axel Kicillof cumple con los suyos”.

Un contexto económico complejo

Viera también se refirió al escenario económico que enfrenta la Provincia y aseguró que, aun en ese contexto, se mantienen las transferencias a los municipios.

“La situación provincial, en cambio, es mucho más compleja. La recaudación bonaerense sufrió una caída real cercana al 6% durante 2025, producto de la recesión económica que atraviesa el país. Aun así, el gobierno provincial sostuvo el envío de recursos a los municipios y garantizó el funcionamiento del sistema”.

A esto sumó otro factor que —según señaló— agrava la situación financiera bonaerense. “Además, la Provincia enfrenta un escenario financiero más difícil debido a la deuda que el Gobierno nacional mantiene con Buenos Aires, estimada oficialmente en más de 12 billones de pesos, vinculada a fondos y programas que dejaron de transferirse”.

“Es decir, la Provincia sostiene sus obligaciones con los municipios aun cuando la Nación no cumple con las suyas”, agregó.

La obra del Teatro San Martín

Otro de los puntos que cuestionó la concejal fue el anuncio de la inauguración del Teatro San Martín como parte del plan de infraestructura municipal.

“Llama poderosamente además, el anuncio de la inauguración de la obra del Teatro San Martín, presentada como parte del plan de infraestructura municipal, siendo que fue enteramente financiada con recursos de la provincia, es decir el fondo educativo que rondó cerca de 3.400 millones”, expresó la concejal.

El programa de microcréditos

Viera también puso en duda el financiamiento del programa de microcréditos anunciado por el Ejecutivo local para 2026.

“Anuncia un programa de microcréditos por 100 millones de pesos para 2026, cuyo financiamiento fantasma se basa en un ahorro inexistente. Según dijo se financia con un ahorro producto de la eliminación de estructuras administrativas y secretarias, sin embargo, los números del propio presupuesto municipal muestran que ese argumento no es cierto”.

Para respaldar esa afirmación, citó datos de la ejecución presupuestaria. “En 2025 la masa salarial municipal tenía un crédito presupuestario de 30.200 millones de pesos, pero la ejecución final alcanzó los 30.900 millones, es decir que no se registró ahorro alguno producto de la reducción de secretarías o estructuras administrativas”.

Debate sobre el empleo municipal

La concejal también cuestionó la política laboral del municipio.

“Lo que sí se observa es, es que año tras año reduce el plantel municipal de planta permanente, es decir reduce trabajadores con derechos laborales y estabilidad y aumenta la contratación de monotributistas y cooperativas de trabajo, con remuneraciones bajísimas”. Y agregó: “En términos concretos, reemplazó empleo formal por formas de trabajo precarizadas, ampliando modalidades laborales más inestables”.

“Centrarse en los datos”

En el tramo final de sus declaraciones, Viera planteó que el debate político debería basarse en información verificable.

“La discusión no debería centrarse en slogans ni en descalificaciones políticas, sino en los datos”.

Finalmente, la edil insistió en que el funcionamiento del municipio depende en buena medida de los recursos provinciales. “Pergamino puede planificar sus políticas públicas porque cuenta con recursos que llegan regularmente desde la Provincia”.

Y concluyó con una defensa de la gestión provincial: “Y el gobernador Axel Kicillof, incluso en un contexto de caída de la recaudación y con miles de millones de pesos que el Gobierno nacional aún le adeuda, sigue cumpliendo con los municipios, sigue invirtiendo en obra pública, incentivando el consumo con las promociones de la cuenta DNI, auxiliando a las pymes, empresas e industrias con créditos blandos, entregando viviendas, construyendo escuelas, financiando obras que abandonó la nación, sosteniendo la gestión del estado en el estado, contrario a lo que realiza el municipio de Pergamino que delega las funciones del estado para que hagan negocios los privados, encareciendo el costo de los mismos”.

En ese marco, cerró con una reflexión política: “Es contradictorio hablar de autonomía financiera y política, pero cuando las papas queman la culpa es del gobernador”.