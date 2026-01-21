Fest Belgrano vuelve a encender Pergamino: jóvenes y música en su segunda edición

La propuesta, organizada por la Dirección de Juventud del Municipio de Pergamino, se presenta como la continuidad de una experiencia que tuvo una muy buena respuesta en su debut.

La ciudad volverá a vivir una noche distinta en el corazón del Parque Belgrano . Este viernes, desde las 19:30, se concretará la segunda edición de Fest Belgrano, una iniciativa que reúne a jóvenes estudiantes emprendedores, bandas musicales y familias, en un espacio pensado no solo para el disfrute sino también para la formación y el primer acercamiento al mundo laboral.

Axel Toledo, director de Juventud, explicó que Fest Belgrano no es un evento aislado, sino que forma parte de una política pública sostenida. “En 2024 comenzamos con las ideas de la Feria Estudiantil , ahora como ya en la coordinación de la Dirección de Juventud, retomamos la idea, modificamos el nombre pero mantenemos la esencia”, señaló.

En ese sentido, aclaró que “Fest Belgrano no es más que una Feria Estudiantil en sí, sino es más un concepto, forma parte de un programa que estamos aplicando desde el área de Juventud que tiene que ver con la empleabilidad y la apertura de puertas al mundo laboral para los jóvenes”.

Además, adelantó que se trata de una de varias acciones previstas para el año: “Es una acción de tantas que se van a ver en el transcurso del año, pero charlamos más adelante en el año eso”.

En el corazón del Parque Belgrano

El evento se desarrollará en el Parque Belgrano, en un punto estratégico frente a la Isla de Juegos, sobre calle Chile. “Va a partir de las 7:30, 8:00 de la noche”, precisó Toledo, y detalló: “Se va a encontrar con un evento que tiene un escenario con shows musicales, jóvenes talentos emergentes”.

Entre las propuestas musicales se destaca la participación de Vagabundos, una banda integrada por estudiantes secundarios. “Son chicos de estudiantes secundarios que en septiembre y octubre van a estar participando en los Torneos Bonaerenses, entonces ellos ya vienen con un trabajo previo, vienen ensayando y ahora van a aprovechar esta ocasión para mostrarse a la comunidad”, expresó.

El cierre estará a cargo de una banda ya consolidada: “Después tenemos una banda consolidada que es El Peri, Juan Manuel El Peri, que va a dar su show de cierre”. Sobre el estilo, aclaró: “Es cumbia para la familia, para bailar un poco de esta cumbia moderna que es un poco lo que escucha todo el mundo”.

La feria estudiantil, el corazón del Fest

Uno de los ejes centrales de Fest Belgrano es la feria de estudiantes pergaminenses. En esta edición habrá 12 puestos a cargo de jóvenes que ofrecen productos gastronómicos de baja complejidad y propuestas de feria circular y americana.

“Vamos a contar con 12 puestos de estudiantes donde van a vender gastronomía de baja complejidad, pueden ser pudines, pasta frola, prepizzas, sándwichitos y demás, y todo lo que es feria circular, feria americana”, detalló Toledo.

El objetivo de la feria es amplio y diverso. “Tenemos chicos que utilizan la feria como su primer emprendimiento y solventan gastos escolares y después tenemos cursos que no lo ven tanto como un primer emprendimiento como un primer trabajo, sino que juntan dinero por un objetivo específico: fiestas de egresados, viajes de fin de curso, las camperas que se hacen para la primavera y demás”, explicó.

Capacitación y acompañamiento previo

Un aspecto distintivo del Fest es que no se limita al día del evento. Los jóvenes participantes atraviesan instancias de formación previas. “La única condición que nosotros ponemos es ser estudiantes y capacitarse, porque no es solamente la feria”, remarcó Toledo.

En ese marco, indicó que “hacemos dos capacitaciones previas: una relacionada a bromatología, todos los que venden alimentos con bromatología, todos tienen carnet de manipulación de alimentos, los puestos están habilitados”. La segunda capacitación apunta al mercado laboral: “Los apuntamos más al mercado de laburo, sobre todo con habilidades blandas, marketing, comercialización, uso de redes sociales”.

Un debut exitoso y expectativas en alza

La primera edición, realizada el 11 de enero, dejó un balance más que positivo. “Fue muy convocante, la verdad que nos quedamos todos muy contentos, los chicos y nosotros desde el área”, afirmó el funcionario.

Incluso, destacó que el resultado superó las expectativas: “Esa experiencia motivó a los jóvenes a sumarse nuevamente: “Quedaron enganchados para esta segunda edición”.

Con esta edición se cerrará la agenda de enero, pero el horizonte es mucho más amplio. “Entendemos que con esta segunda edición vamos a cerrar enero y vamos a empezar a laburar para las del año, que son más grandes, normalmente participan entre 35 y 40 stands”, anticipó.

El Parque Belgrano como punto de encuentro

La elección del lugar también responde a una estrategia clara. “Está pensado porque justamente es el centro del Parque Belgrano y las familias pasan, circulan para ir a la Isla de Juegos o para llegar a los extremos del parque”, explicó Toledo.

Finalmente, destacó el crecimiento del parque como espacio de encuentro: “Desde las 19:30-20:00 hasta altas horas de la madrugada hay mucha gente, mucha familia. La gente va, cena, se queda, se va con la reposera, fue buenísimo eso”.

Así, Fest Belgrano vuelve a encender el parque con una propuesta que combina música, juventud, aprendizaje y comunidad, consolidándose como una experiencia que trasciende una simple feria y apuesta al futuro de los jóvenes pergaminenses.