Pergamino: cómo impacta el aumento de peajes en rutas que atraviesan el Partido

El Gobierno nacional avanza con un nuevo incremento en los peajes de las principales rutas nacionales y autopistas del país, una medida que podría implicar subas de hasta el 19 por ciento en los valores que abonan diariamente miles de usuarios. En ese marco, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) puso en marcha una instancia de consulta pública para actualizar los cuadros tarifarios correspondientes a las concesiones que actualmente se encuentran bajo la órbita de la empresa estatal Corredores Viales S.A., en pleno proceso de privatización.

La propuesta oficial contempla elevar el precio mínimo que hoy pagan los automovilistas de 1.300 a 1.500 pesos, actualización que fue considerada “apropiada” por el organismo vial tras analizar los costos operativos y de mantenimiento. A partir de esa evaluación, Vialidad Nacional elaboró los nuevos cuadros tarifarios que ahora se someten al procedimiento de Elaboración Participativa de Normas, paso previo a la aplicación definitiva de los aumentos.

Esta medida tendrá impacto directo en los diez tramos de la red vial nacional concesionados a Corredores Viales S.A., entre los que se encuentran la Autopista Pilar Pergamino y la ruta nacional Nº 188, dos corredores estratégicos que atraviesan el Partido de Pergamino y concentran un intenso tránsito diario. Se trata de vías clave tanto para el desplazamiento de vecinos que viajan por motivos laborales, educativos o de salud, como para el transporte de la producción agropecuaria e industrial de la región.

En el caso puntual de Pergamino, el aumento de los peajes se suma a una serie de reclamos persistentes vinculados al estado de las rutas nacionales que cruzan el Distrito, donde los usuarios advierten falta de mantenimiento, deterioro de la calzada y deficiencias en la señalización. En ese contexto, el encarecimiento del costo de circulación genera preocupación entre vecinos, transportistas y productores, que señalan que el mayor gasto no siempre se traduce en mejoras visibles en la infraestructura vial.

La convocatoria a consulta pública quedó formalizada a través de la Resolución Nº 42/2026, publicada en el Boletín Oficial, con el objetivo de que la ciudadanía pueda expresar su opinión antes de que los nuevos valores entren en vigencia.

Desde el organismo remarcaron que este mecanismo de participación resulta “altamente beneficioso para conseguir una mayor eficacia en la acción administrativa”, al permitir que los usuarios realicen aportes y observaciones sobre una medida que impacta de manera directa en la vida cotidiana y en la actividad económica.

Uno de los aspectos destacados de la propuesta es que la actualización tarifaria no establece diferencias entre el pago manual y el automático. De esta manera, quienes utilicen el sistema TelePase abonarán el mismo monto que aquellos que paguen en efectivo, sin descuentos diferenciales como los que existieron en etapas anteriores.

Pese a ello, desde Vialidad Nacional afirmaron que se continúa alentando el uso del TelePase, al considerar que permite agilizar el cobro y reducir los tiempos de viaje, especialmente en horarios de alta circulación.

Los precios que vienen en los peajes

En cuanto a los valores previstos, el esquema contempla que los vehículos livianos de hasta dos ejes y una altura máxima de 2,30 metros paguen 1.500 pesos por pasada. En tanto, los vehículos de hasta dos ejes pero con mayor altura o rueda doble deberán abonar 3.000 pesos. Para los vehículos de tres o cuatro ejes, el peaje ascenderá a 4.500 pesos cuando no superen los 2,30 metros de altura, mientras que aquellos de mayor porte alcanzarán los 6.000 pesos. En el caso de los vehículos de cinco o seis ejes, el valor se fijó en 7.500 pesos, y para los de más de seis ejes llegará a 9.000 pesos.

Los usuarios interesados podrán acceder a los proyectos completos de actualización tarifaria a través del sitio web oficial de Vialidad Nacional y expresar sus opiniones mediante el formulario habilitado para tal fin. El plazo para participar de la consulta será de 15 días hábiles administrativos, tras lo cual el organismo evaluará los aportes recibidos antes de definir la implementación final de los nuevos cuadros tarifarios, que volverán a repercutir de manera directa en quienes transitan a diario las rutas nacionales que atraviesan el Partido de Pergamino.