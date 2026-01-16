viernes 16 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Sanatorio Anchorena Zárate: guardia las 24 horas y servicios de alta complejidad para la región

    El nuevo centro médico inaugurado en la ribera de Zárate ofrece atención permanente y tecnología de última generación.

    16 de enero de 2026 - 10:03
    El director del Sanatorio Anchorena Zárate, Alberto Arena, explicó que el establecimiento cuenta con una guardia activa las 24 horas que abarca Pediatría, Clínica Médica, Cirugía, Traumatología, Ginecología y Obstetricia.

    El director del Sanatorio Anchorena Zárate, Alberto Arena, explicó que el establecimiento cuenta con una guardia activa las 24 horas que abarca Pediatría, Clínica Médica, Cirugía, Traumatología, Ginecología y Obstetricia.

    La Voz

    El Sanatorio Anchorena Zárate se posiciona como una de las propuestas de salud privada más importantes del noreste bonaerense y el sur entrerriano, con guardia activa las 24 horas, múltiples especialidades y equipamiento de alta complejidad, pensado para afiliados de obras sociales y coberturas privadas de toda la región.

    Lee además
    La Municipalidad de Zárate anunció el inicio de una nueva modalidad de Feria Municipal en el espacio del Paredón Rosa, que comenzará el sábado 24 de enero y se realizará todos los sábados y domingos. La participación será gratuita durante 3 meses.

    Feria Municipal del Paredón Rosa en Zárate: participación gratuita para emprendedores durante tres meses
    En una jornada fijada por el compromiso con la soberanía alimentaria y el acceso a una nutrición saludable, el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires realizó la entrega de más de mil plantines en el marco del Programa Huertas Urbanas en la Casa de la Provincia.

    Zárate: El Ministerio de Desarrollo Agrario entregó más de mil plantines en la Casa de la Provincia

    Guardia permanente y múltiples especialidades médicas

    El director del Sanatorio Anchorena Zárate, Alberto Arena, explicó que el establecimiento cuenta con una guardia activa las 24 horas que abarca Pediatría, Clínica Médica, Cirugía, Traumatología, Ginecología y Obstetricia. Según detalló, la atención permanente es uno de los ejes centrales del proyecto desarrollado por UPCN en la ribera local, que busca brindar respuestas rápidas y eficaces a la demanda sanitaria regional.

    Arena destacó además el trabajo articulado de médicos, enfermeros, técnicos y personal administrativo, remarcando que la satisfacción del paciente es una prioridad institucional. “La gente se va conforme”, señaló, al describir un esquema de atención basado en el respeto, el compromiso profesional y la calidad del servicio.

    Tecnología de última generación y alta complejidad

    El sanatorio ya tiene operativa una importante infraestructura tecnológica para estudios de alta complejidad. Entre los servicios disponibles se encuentran tomografía, mamografía, densitometría ósea y un laboratorio de análisis clínicos con altos estándares prestacionales.

    El edificio dispone además de cuatro quirófanos de alta complejidad, una unidad de Terapia Intensiva con ocho camas, una unidad Coronaria con igual capacidad y un servicio de esterilización propio. En los pisos tercero y cuarto se distribuyen 68 habitaciones individuales, con excelente nivel de hotelería y vista panorámica, pensadas para garantizar comodidad y confort durante la internación.

    En los niveles superiores funcionan los quirófanos destinados a Maternidad, dos salas de Parto Respetado y se anunció la próxima inauguración del servicio de Hemodinamia, lo que permitirá ampliar aún más el abanico de prestaciones.

    Avances en gestiones con IOMA y cobertura regional

    En paralelo al crecimiento del sanatorio, desde IOMA Zárate confirmaron que se mantienen conversaciones entre la obra social provincial, el gobierno bonaerense y UPCN para avanzar en un convenio que permita la atención de los afiliados en el Sanatorio Anchorena.

    Actualmente, IOMA cuenta con cerca de 25 mil afiliados en el Partido de Zárate, lo que impulsó la apertura de un policonsultorio propio en calle Brown y la ampliación progresiva de especialidades. Desde la Casa de la Provincia, su titular Tomás Barletta señaló que las negociaciones se desarrollan en La Plata y que existe buena predisposición entre las partes para avanzar en un acuerdo que beneficie a los afiliados locales.

    Mientras tanto, la obra social continúa fortaleciendo su red de atención con convenios en centros de diagnóstico por imágenes, clínicas privadas y hospitales, con el objetivo de mejorar el acceso a la salud y ampliar las opciones disponibles para los vecinos de la ciudad.

    Temas
    Seguí leyendo

    Feria Municipal del Paredón Rosa en Zárate: participación gratuita para emprendedores durante tres meses

    Zárate: El Ministerio de Desarrollo Agrario entregó más de mil plantines en la Casa de la Provincia

    Zárate será sede de las instancias preliminares del Mundial de Tango 2026

    Zárate exime de tasas a jóvenes de 18 a 25 años que inician su primer emprendimiento

    Zárate: Daiana Hergert pidió licencia y dejará su banca para abocarse a la Anses

    Atucha I Zárate: la extensión de vida útil promete un pico de 2.500 empleos durante 2026

    Metropol volverá a operar en la Terminal de San Pedro tras el traspaso al Municipio

    Zárate: Gabriel De Lucca inicia el 2026 con un exigente desafío internacional en Estados Unidos

    Julio De Vido pidió volver a su chacra de Zárate con prisión domiciliaria

    Edificio histórico de la Cooperativa Eléctrica de Zárate: símbolo de lucha y solidaridad

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Los últimos registros de la Encuesta Permanente de Hogares indican que, en el aglomerado San Nicolás–Villa Constitución, uno de cada cinco trabajadores ocupados o subocupados demanda más trabajo

    San Nicolás: Uno de cada cinco trabajadores buscan sumar horas de trabajo
    Guillermo Pereira ya firmó su contrato y está listo para arrancar su tercer ciclo en Douglas.

    Douglas confirmó a Guillermo Pereira y sigue moviéndose en el mercado de pases

    El interés por los deportes electrónicos crece de forma constante, y en el ecosistema de casino online

    Los datos en tiempo real elevan el volumen de apuestas en deportes electrónicos

    Los ladrones lograron apoderarse ilegítimamente de un cerdo vivo y descartaron un ejemplar porcino que llevaban muerto.

    Abigeato en Alfonzo: la moto usada por los ladrones para huir podría vincularlos con otros delitos recientes

    Viernes 16 de enero - Versión PDF