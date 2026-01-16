Sanatorio Anchorena Zárate: guardia las 24 horas y servicios de alta complejidad para la región

El director del Sanatorio Anchorena Zárate, Alberto Arena, explicó que el establecimiento cuenta con una guardia activa las 24 horas que abarca Pediatría, Clínica Médica, Cirugía, Traumatología, Ginecología y Obstetricia.

El Sanatorio Anchorena Zárate se posiciona como una de las propuestas de salud privada más importantes del noreste bonaerense y el sur entrerriano, con guardia activa las 24 horas, múltiples especialidades y equipamiento de alta complejidad, pensado para afiliados de obras sociales y coberturas privadas de toda la región.

Arena destacó además el trabajo articulado de médicos, enfermeros, técnicos y personal administrativo, remarcando que la satisfacción del paciente es una prioridad institucional. “La gente se va conforme”, señaló, al describir un esquema de atención basado en el respeto, el compromiso profesional y la calidad del servicio.

El sanatorio ya tiene operativa una importante infraestructura tecnológica para estudios de alta complejidad. Entre los servicios disponibles se encuentran tomografía, mamografía, densitometría ósea y un laboratorio de análisis clínicos con altos estándares prestacionales.

El edificio dispone además de cuatro quirófanos de alta complejidad, una unidad de Terapia Intensiva con ocho camas, una unidad Coronaria con igual capacidad y un servicio de esterilización propio. En los pisos tercero y cuarto se distribuyen 68 habitaciones individuales, con excelente nivel de hotelería y vista panorámica, pensadas para garantizar comodidad y confort durante la internación.

En los niveles superiores funcionan los quirófanos destinados a Maternidad, dos salas de Parto Respetado y se anunció la próxima inauguración del servicio de Hemodinamia, lo que permitirá ampliar aún más el abanico de prestaciones.

Avances en gestiones con IOMA y cobertura regional

En paralelo al crecimiento del sanatorio, desde IOMA Zárate confirmaron que se mantienen conversaciones entre la obra social provincial, el gobierno bonaerense y UPCN para avanzar en un convenio que permita la atención de los afiliados en el Sanatorio Anchorena.

Actualmente, IOMA cuenta con cerca de 25 mil afiliados en el Partido de Zárate, lo que impulsó la apertura de un policonsultorio propio en calle Brown y la ampliación progresiva de especialidades. Desde la Casa de la Provincia, su titular Tomás Barletta señaló que las negociaciones se desarrollan en La Plata y que existe buena predisposición entre las partes para avanzar en un acuerdo que beneficie a los afiliados locales.

Mientras tanto, la obra social continúa fortaleciendo su red de atención con convenios en centros de diagnóstico por imágenes, clínicas privadas y hospitales, con el objetivo de mejorar el acceso a la salud y ampliar las opciones disponibles para los vecinos de la ciudad.