San Pedro: Trenes de larga distancia, una semana caótica expone el deterioro del servicio a Rosario

La baja en la venta de pasajes del tren de larga distancia que une Buenos Aires con Rosario no es casual. Durante 2025, el servicio que pasa por San Pedro acumuló demoras, fallas técnicas y cambios operativos que afectaron la experiencia de viaje , erosionaron la confianza de los usuarios y dejaron en evidencia un deterioro sostenido del sistema ferroviario .

Las complicaciones comenzaron a profundizarse tras el temporal de mayo, cuando las formaciones empezaron a circular con severas restricciones en los puentes sobre los ríos Areco y Arrecifes y el arroyo El Tala. En sectores del distrito de San Pedro, los trenes llegaron a tardar más de media hora en atravesar esos puntos críticos.

Desde Trenes Argentinos Operaciones explicaron entonces que las bases de los puentes, de origen inglés y con más de 150 años de antigüedad, no ofrecían garantías estructurales luego de la fuerte correntada generada por el desagote de la cuenca del río Arrecifes. Las limitaciones de velocidad se mantuvieron y se convirtieron en una postal habitual del recorrido.

A los problemas de infraestructura se sumaron, en los últimos meses, fallas en las locomotoras, con interrupciones y retrasos que terminaron de desalentar a los pasajeros. Frente a ese escenario, la empresa optó por modificar los horarios oficiales en lugar de resolver las causas de fondo.

El cambio provisorio de cabecera de Retiro a Colegiales, vigente hasta el 28 de febrero, extendió oficialmente el tiempo de viaje a 7 horas y 17 minutos entre Buenos Aires y Rosario Norte. Hasta hace poco, el trayecto demandaba cerca de seis horas.

“Los trenes siguen circulando con precaución, pero al ajustar el horario al tiempo real se puede decir que ‘ya no demoran’”, explicó a La Opinión Fidel Villalba, estudiante de Gestión y Tecnología Ferroviaria de la UNSAM.

Una semana crítica para el tren Retiro–Rosario

Lo ocurrido en los últimos días resume la crisis del servicio. El viernes 9 de enero, el tren 277 partió de Retiro con tres minutos de demora y ocupación plena; fue el último en salir desde esa estación. El sábado siguiente, ya desde Colegiales, acumuló 25 minutos de retraso. El lunes 12 ni siquiera llegó a la estación por riesgo de dilatación de vías y terminó saliendo con casi dos horas de demora.

La situación se agravó el martes 13, cuando el tren 278 pasó por Baradero con más de dos horas de atraso, y el miércoles 14, cuando una falla técnica dejó detenido al 277 durante toda la noche. El arribo a Rosario se produjo seis horas después de lo previsto y el regreso también sufrió una extensa postergación.

El saldo es contundente: menos pasajeros, mayor incertidumbre y un servicio esencial que pierde credibilidad día tras día en uno de los corredores ferroviarios más importantes del país.