San Pedro: Proponen congelar ingresos a la planta municipal por cuatro años y exceptuar a Salud

Los concejales Joaquín González y Melina Panatteri presentaron un proyecto de ordenanza en el Concejo Deliberante de San Pedro que propone congelar por cuatro años el ingreso de personal a la administración municipal. La iniciativa contempla una excepción clave para el área de salud, considerada un servicio esencial.

Congelamiento de ingresos para preservar el equilibrio fiscal El proyecto, remitido al despacho del presidente del Concejo Deliberante, Martín Baraybar, fundamenta su urgencia en la necesidad de proteger el erario público y respetar el esfuerzo de los contribuyentes. En los considerandos se advierte que el crecimiento del gasto en personal, sin planificación adecuada, termina impactando en mayores tasas e impuestos para la comunidad.

Alcance de la restricción y excepción para el área de Salud El articulado establece la prohibición de incorporar personal bajo cualquier modalidad, incluyendo planta permanente, temporaria, contrataciones, locaciones de servicios y programas especiales. Sin embargo, la norma exceptúa al sector sanitario, al remarcar que la salud pública es una función esencial e indelegable del Estado municipal cuando las incorporaciones sean estrictamente necesarias.

Sin despidos y con control del gasto municipal La propuesta aclara que no se verán afectados los derechos de los trabajadores actuales ni se impulsarán despidos. Además, prevé que el Departamento Ejecutivo optimice el personal existente y modernice la administración. De aprobarse, el municipio deberá informar anualmente al Concejo sobre la evolución del gasto en personal y el ahorro generado.

