Rugby San Pedro: primera experiencia internacional del sampedrino Juan Pedro Ramognino

El rugbier de San Pedro Juan Pedro Ramognino dio en 2025 un paso clave en su carrera al vivir su primera experiencia internacional con la selección argentina universitaria de Rugby . Convocado a los Choiques, fue parte del equipo que se consagró campeón en un torneo internacional de Seven disputado en Bogotá, Colombia .

La convocatoria de Ramognino llegó a fines del año pasado, cuando fue seleccionado para integrar el combinado argentino universitario de rugby , conocido como los “Choiques”. El equipo participó de un certamen internacional en Colombia que reunió a seleccionados y representativos de distintos países, en una competencia exigente y de alto nivel.

Para el sampedrino, el torneo significó su primera experiencia fuera del país defendiendo la camiseta argentina, un hito personal y deportivo que marcó un antes y un después en su carrera. La adaptación al ritmo del Seven y al contexto internacional fue inmediata, aportando intensidad, disciplina táctica y compromiso colectivo.

El debut no pudo haber sido mejor: la selección argentina universitaria se consagró campeona del Torneo Internacional de Seven, logrando un título importante en su proceso de crecimiento. El certamen sirvió además como banco de pruebas para consolidar el grupo y afianzar el funcionamiento del equipo.

La consagración en Bogotá confirmó el buen trabajo que viene realizando el rugby universitario argentino y posicionó al equipo como uno de los conjuntos a seguir en el calendario internacional. Para Ramognino, levantar el trofeo en su primera experiencia internacional representó una recompensa al esfuerzo y la constancia de años de formación.

Del semillero sampedrino al camino rumbo al Mundial Universitario

Juan Pedro Ramognino, de 24 años, se formó en las divisiones juveniles de Tiro Federal San Pedro, donde dio sus primeros pasos en el rugby. En la actualidad integra el plantel superior del Club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, una institución con fuerte tradición en el deporte.

El torneo disputado en Colombia forma parte de la preparación del seleccionado que afrontará el Mundial Universitario de Rugby Seven (FISU Rugby 7s), previsto para septiembre de este año en Stellenbosch, Sudáfrica. Con este antecedente positivo, Ramognino se ilusiona con seguir sumando experiencia internacional y representar al país en una de las competencias más importantes del calendario universitario.