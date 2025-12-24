miércoles 24 de diciembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Récord histórico en Zárate: un vecino ganó más de $41 millones en Bingo Oasis

    Un pozo progresivo récord cayó en la máquina y superó todas las marcas previas del Bingo Oasis Zárate, marcando un hito para la sala y la ciudad.

    24 de diciembre de 2025 - 13:24
    Vecino gana más de 41 Millones de Pesos en Bingo Oasis de Zárate

    Vecino gana más de 41 Millones de Pesos en Bingo Oasis de Zárate

    Captura de pantalla video Enlace Critico

    La suerte volvió a sonreír en Zárate con un premio que quedará en la historia del entretenimiento local. Un vecino de la ciudad ganó más de 41 millones de pesos en Bingo Oasis, tras activar un pozo progresivo récord que desató festejos y sorpresa entre jugadores y personal de la sala.

    Lee además
    En el Predio Lionel Messi de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), se realizó el sorteo del fixture correspondiente al Torneo de la Primera B Metropolitana, certamen que Defensores Unidos de Zárate afrontará en la temporada 2026 con renovadas expectativas.

    Zárate: CADU ya conoce su camino en la Primera B Metropolitana 2026 y debutará como local
    Conflicto judicial en Estancia Smithfield: un barrio que quiere elegir quien lo administre

    Zárate: Conflicto judicial en Estancia Smithfield, vecinos reclaman elegir la administración del barrio

    Premio récord en Bingo Oasis Zárate

    El hecho ocurrió cerca de las 15:00 del martes 23 de diciembre, cuando la máquina Jewel of the Dragon entregó un pozo progresivo de $41.326.425,60. El monto no solo cambió la vida del ganador, sino que se convirtió en el premio más alto jamás registrado en la historia de la sala.

    Cuál era el récord anterior y cómo fue superado

    Hasta ahora, el mayor premio había sido otorgado por la popular Double Money Link, que meses atrás había superado los 23 millones de pesos. El nuevo hito pulverizó esa marca y posicionó a Jewel of the Dragon como la máquina que más dinero entregó en Zárate.

    Quién es el ganador y los pozos que siguen en juego

    El ganador es un vecino habitué del bingo, quien expresó su sorpresa y emoción al recibir el premio en un momento especial. Actualmente, Bingo Oasis Zárate cuenta con más de $110 millones en pozos acumulados, aguardando a los próximos afortunados.

    Temas
    Seguí leyendo

    Zárate: CADU ya conoce su camino en la Primera B Metropolitana 2026 y debutará como local

    Zárate: Conflicto judicial en Estancia Smithfield, vecinos reclaman elegir la administración del barrio

    Cambio de mando en la Base Naval Zárate: asumió el capitán Damián Gabriel Orgiazzi

    Zárate: Lima va por la hazaña ante Atlético Escobar y define la serie en terreno neutral

    Prevención de la violencia de género: charla clave en Zárate para locales nocturnos impulsada por el Municipio

    Zárate celebra la Navidad con una nueva edición del Paseo Comercial a Cielo Abierto

    Zárate: Zarcam acordó su participación en el Parque Fotovoltaico

    Mercedes-Benz Camiones y Buses y Zárate sellan un convenio para impulsar industria y capacitación

    Zárate: Vecinos comerciantes buscan salvar y refundar el histórico Centro de Comercio

    Tenaris distinguió a estudiantes de Zárate y Campana ganadores del steelChallenge-20

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Egresados, docentes y autoridades juntos tras la ceremonia de entrega de diplomas.

    ATFA cerró el ciclo lectivo en Pergamino con la entrega de diplomas

    Por Fernando Bongiovanni
    En Pergamino la recomendación es clara: tener un plan B bajo techo para esta Nochebuena.

    Navidad con clima inestable en Pergamino: ¿Mesa adentro o afuera en la noche del 24?

    Vecino gana más de 41 Millones de Pesos en Bingo Oasis de Zárate

    Récord histórico en Zárate: un vecino ganó más de $41 millones en Bingo Oasis

    Como cada año, los fieles se acercarán a las parroquias y capillas para adorar al Niño Dios.

    Navidad en Pergamino: intensa actividad litúrgica en los templos de la ciudad

    La presidenta del bloque Hechos, Cecilia Giammaria, criticó la aprobación de las ordenanzas por considerar que avanzaron sin información suficiente ni debate, con aumentos que trasladan la carga fiscal a los vecinos de Ramallo.

    Ramallo: Giammaria cuestionó el Presupuesto 2026 y el Código Tributario