Récord histórico en Zárate: un vecino ganó más de $41 millones en Bingo Oasis

Vecino gana más de 41 Millones de Pesos en Bingo Oasis de Zárate Captura de pantalla video Enlace Critico

La suerte volvió a sonreír en Zárate con un premio que quedará en la historia del entretenimiento local. Un vecino de la ciudad ganó más de 41 millones de pesos en Bingo Oasis, tras activar un pozo progresivo récord que desató festejos y sorpresa entre jugadores y personal de la sala.

Premio récord en Bingo Oasis Zárate El hecho ocurrió cerca de las 15:00 del martes 23 de diciembre, cuando la máquina Jewel of the Dragon entregó un pozo progresivo de $41.326.425,60. El monto no solo cambió la vida del ganador, sino que se convirtió en el premio más alto jamás registrado en la historia de la sala.

Cuál era el récord anterior y cómo fue superado Hasta ahora, el mayor premio había sido otorgado por la popular Double Money Link, que meses atrás había superado los 23 millones de pesos. El nuevo hito pulverizó esa marca y posicionó a Jewel of the Dragon como la máquina que más dinero entregó en Zárate.

Quién es el ganador y los pozos que siguen en juego El ganador es un vecino habitué del bingo, quien expresó su sorpresa y emoción al recibir el premio en un momento especial. Actualmente, Bingo Oasis Zárate cuenta con más de $110 millones en pozos acumulados, aguardando a los próximos afortunados.

