Rutas y banquinas rotas: Pergamino trabaja en intervenciones para garantizar la seguridad vial

La situación de las rutas nacionales que atraviesan el Partido de Pergamino se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la gestión municipal, pero también de vecinos, transportistas y usuarios que circulan a diario por estos corredores estratégicos. El avanzado deterioro de la traza, sumado a la ausencia de respuestas por parte de los organismos nacionales competentes, motivó al Municipio a analizar e impulsar un programa de intervenciones y reparaciones en sectores críticos, con el objetivo central de mejorar la seguridad vial y reducir riesgos de accidentes.

Las fotos más tiernas del verano en Pergamino: dos niños y un gesto de amor que conmovió en el Club "Comu"

La iniciativa surge a partir de un pedido concreto del intendente Javier Martínez, quien, ante la reiterada falta de mantenimiento y la inexistencia de un cronograma de obras por parte del Gobierno Nacional , instruyó a áreas técnicas municipales a evaluar alternativas que permitan dar una respuesta urgente a una problemática que se agrava con el paso del tiempo. En ese marco, se avanzó en un diagnóstico preliminar del estado de las rutas nacionales que cruzan el Distrito, detectándose numerosos puntos con condiciones de transitabilidad altamente peligrosas.

Ondulaciones pronunciadas, baches profundos, banquinas descalzadas, sectores con pérdida total de la carpeta asfáltica y deformaciones que obligan a maniobras riesgosas forman parte del panorama actual. Estas falencias no solo dificultan la circulación normal, sino que representan una amenaza concreta para automovilistas, motociclistas, ciclistas, transportistas y peatones, incrementando de forma significativa la probabilidad de siniestros viales y daños materiales.

Desde el Municipio advierten que se trata de rutas de vital importancia para la conectividad regional y nacional, utilizadas a diario tanto por tránsito local como por transporte de cargas, servicios interurbanos y vehículos que enlazan distintos puntos del país. En ese contexto, la falta de mantenimiento sostenido y de obras de reparación por parte del Estado nacional y provincial genera una situación crítica que impacta de lleno en la seguridad vial y en la calidad de vida de quienes viven y trabajan en Pergamino.

Ante este escenario, y luego de múltiples gestiones y reclamos formales elevados a los organismos responsables sin obtener respuestas concretas ni plazos definidos, el Ejecutivo municipal resolvió avanzar en el análisis de intervenciones directas en los sectores más comprometidos. Se trata de una medida excepcional, impulsada ante la emergencia vial existente y con el único propósito de preservar la integridad física de los usuarios de estas rutas.

Banquinas en mal estado, otra de las mejoras que lleva adelante Pergamino ante la falta de respuestas de Nación.

Trabajos en marcha

Desde la Comuna remarcan que las tareas se llevan adelante con recursos propios del Municipio de Pergamino, tanto humanos como materiales, lo que implica un esfuerzo económico significativo para las arcas locales. No obstante, se subraya que la prioridad es la seguridad vial y la prevención de los accidentes, aun cuando las rutas sean de jurisdicción nacional y la responsabilidad primaria de su mantenimiento corresponda a otros niveles del Estado.

Las autoridades municipales aclaran que estas acciones no buscan reemplazar ni desconocer aquellas obligaciones del Gobierno nacional, sino brindar una respuesta inmediata frente a una situación que no admite más dilaciones. “Estamos hablando de rutas rotas, con un nivel de deterioro que pone en riesgo vidas todos los días”, señalan desde el Ejecutivo, al tiempo que insisten en la necesidad de que Nación asuma el compromiso que le corresponde y ejecute las obras necesarias de manera urgente.

El mal estado de las rutas también tiene un impacto directo en la actividad productiva de la región. El encarecimiento de los costos logísticos, las demoras en los traslados y el desgaste de los vehículos afectan la competitividad de sectores clave, especialmente en una zona con fuerte impronta agroindustrial. A esto se suma el reclamo constante de los vecinos que utilizan estas vías para trasladarse por razones laborales, educativas o de salud.

¿Qué hará el Gobierno Nacional?

Mientras se continúa con las intervenciones previstas, el Municipio mantiene abiertas las gestiones institucionales ante los organismos nacionales, reclamando soluciones de fondo que garanticen condiciones adecuadas y sostenidas de transitabilidad. En paralelo, se avanza en las acciones concretas que permitan mitigar los riesgos más urgentes y mejorar la seguridad vial en puntos críticos.

La situación permanece bajo análisis constante, en un contexto donde el deterioro de las rutas nacionales que atraviesan el Partido de Pergamino ya no puede ser ignorado por los responsables de coordinar acciones y trabajos. Desde el Ejecutivo local reiteran que la decisión de intervenir responde a una necesidad impostergable y al compromiso de cuidar la vida de quienes transitan diariamente por estas arterias fundamentales para la conectividad y el desarrollo de la región.