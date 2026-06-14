Pergamino: Producción fortalece el vínculo con las empresas y posiciona de esta manera nuevas inversiones

La Dirección de Producción de la Municipalidad de Pergamino, actualmente a cargo de Francisco Illia, lleva adelante una nueva etapa de trabajo que está orientada a consolidar todos los vínculos con el sector productivo local, promover inversiones, acompañar a las empresas en procesos de crecimiento y generar siempre las condiciones que favorezcan la creación de empleo genuino en la ciudad.

Santiago Tito Carunchio: palabra mayor en la cocina y un enamorado de los buenos sabores

Esta estrategia impulsada desde el área tiene como eje central el contacto directo con quienes producen, invierten y desarrollan actividades económicas en Pergamino. Para ello, se viene desarrollando una agenda permanente de visitas, reuniones y encuentros con los empresarios, emprendedores, instituciones intermedias y referentes de distintos sectores de la economía local, con el objetivo de conocer de primera mano todas sus necesidades, inquietudes, desafíos y proyectos.

Desde la Dirección consideran que este crecimiento económico de Pergamino está estrechamente ligado al fortalecimiento de su entramado productivo y a la capacidad de generar condiciones favorables para que las empresas continúen desarrollándose. En ese sentido, el Municipio busca posicionarse como un aliado estratégico del sector privado, facilitando gestiones, promoviendo herramientas de acompañamiento y articulando acciones con distintas áreas de gobierno.

“Estamos convencidos de que el desarrollo de Pergamino se construye junto a quienes todos los días generan trabajo, producen, invierten y apuestan por la ciudad. Por eso decidimos salir al territorio, visitar empresas, escuchar a sus responsables y conocer directamente cuáles son sus necesidades y proyectos”, señaló Francisco Illia.

El funcionario explicó que uno de los principales objetivos de esta nueva dinámica de trabajo es fortalecer los canales de diálogo entre el Municipio y el sector productivo.

Al lado de las empresas

“Muchas veces las empresas enfrentan desafíos vinculados a trámites, infraestructura, capacitación, acceso a programas o distintas cuestiones que requieren articulación con organismos públicos. Nuestro rol es acompañar, facilitar y generar puentes para que esas gestiones puedan avanzar de manera más eficiente”, sostuvo.

La propuesta apunta a construir una relación permanente y cercana con las empresas locales, independientemente de su tamaño o actividad. Desde industrias y firmas agropecuarias hasta comercios, prestadores de servicios y emprendimientos vinculados a la innovación tecnológica forman parte de una agenda que busca abarcar la diversidad productiva que caracteriza a Pergamino.

“Queremos que las empresas sientan que tienen un Municipio presente, dispuesto a escuchar y a trabajar en conjunto. El sector privado es un actor fundamental para el crecimiento económico y para la generación de empleo. Por eso creemos que el diálogo permanente es una herramienta indispensable para identificar oportunidades y resolver dificultades”, agregó Illia.

En este marco, la Dirección de Producción de Pergamino viene desarrollando distintas acciones destinadas a fortalecer la competitividad local y potenciar las ventajas que posee Pergamino como polo productivo regional.

Pergamino, en la zona núcleo

Nuestra ciudad cuenta con una ubicación estratégica dentro de una de las zonas agropecuarias más importantes del país, una reconocida tradición vinculada al sector agroindustrial, recursos humanos altamente calificados y la presencia de instituciones de referencia nacional e internacional vinculadas a la investigación, la tecnología y la innovación.

Estas condiciones convierten a la localidad en un punto de referencia para numerosas actividades económicas y representan una oportunidad para atraer nuevas inversiones y promover proyectos de desarrollo.

“Pergamino tiene enormes fortalezas. Contamos con talento humano, capacidad emprendedora, instituciones prestigiosas, una ubicación privilegiada y una cultura productiva muy arraigada. Nuestro desafío es seguir potenciando esas ventajas y generar las condiciones para que más empresas elijan invertir y crecer aquí”, expresó el director de Producción.

Cara a cara con la producción

Como parte de esta importante agenda de trabajo, Illia participó recientemente de AgroActiva 2026, considerada una de las exposiciones agroindustriales más importantes de la Argentina y de América Latina.

Durante su presencia en la muestra, el funcionario mantuvo reuniones con empresarios, representantes de firmas vinculadas al agro, desarrolladores tecnológicos y referentes institucionales, con el propósito de promover las potencialidades productivas de Pergamino y establecer vínculos que puedan traducirse en futuras oportunidades para la ciudad.

“AgroActiva es un espacio estratégico porque reúne a gran parte de los actores que impulsan la economía productiva del país. Participar nos permitió mostrar todo lo que Pergamino tiene para ofrecer y, al mismo tiempo, generar contactos que pueden derivar en inversiones, proyectos y nuevas oportunidades de desarrollo para nuestra comunidad”, explicó.

Asimismo, destacó la importancia de que el Municipio tenga una presencia activa en este tipo de eventos, donde se concentran las principales tendencias, innovaciones y perspectivas vinculadas al desarrollo productivo.

De cara al futuro, desde la Dirección de Producción aseguran que continuarán profundizando el trabajo territorial con empresas e instituciones, consolidando una agenda de vinculación permanente que permita detectar necesidades, acompañar iniciativas y promover herramientas que favorezcan el crecimiento económico local.

“Queremos una Dirección de Producción cercana, dinámica y abierta al diálogo. Nuestro compromiso es trabajar todos los días para acompañar a quienes generan actividad económica y empleo en Pergamino. Sabemos que cuando una empresa crece, crece también la ciudad. Por eso vamos a seguir fortaleciendo este vínculo y construyendo junto al sector privado las oportunidades que Pergamino necesita para seguir desarrollándose”, concluyó Francisco Illia.