PAMI inauguró su colonia de verano en San Pedro con casi 200 afiliados

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados ( PAMI ) inició oficialmente su colonia de verano en San Pedro , una propuesta inédita en la ciudad que reúne a casi 200 afiliados. El programa se desarrolla de manera gratuita y busca promover la recreación, la integración social y el bienestar integral de los adultos mayores .

La colonia se lleva adelante en el predio “La Rueda” y funciona los lunes y miércoles, de 8 a 12 horas. La iniciativa marca un hecho novedoso para la ciudad, ya que es la primera vez que PAMI implementa este tipo de programa estival en San Pedro, con una amplia convocatoria de jubilados y pensionados.

La titular de la agencia PAMI San Pedro, María Victoria Vitale, remarcó la importancia de esta propuesta y señaló que el objetivo central es generar espacios de encuentro y participación activa para los afiliados, fortaleciendo tanto la salud física como el bienestar emocional.

Cada jornada comienza con la recepción de los participantes y un desayuno que incluye infusiones y productos dulces. Luego se desarrollan distintos talleres recreativos, entre ellos actividades de arte, memoria, música y canto, pensados especialmente para estimular las capacidades cognitivas y expresivas.

Tras los talleres, los afiliados participan de actividades en la pileta, donde realizan gimnasia y aquagym bajo la supervisión de profesionales. Estas propuestas buscan fomentar el movimiento, la recreación y el cuidado de la salud en un entorno seguro y acompañado.

Alta demanda y posibilidad de ampliar los cupos disponibles

Vitale indicó que el programa cuenta con un cupo determinado, aunque debido al gran interés de los afiliados se evalúa la posibilidad de ampliarlo. “Estamos inscribiendo, pero nos quedan pocos lugares. Quienes estén interesados deben acercarse a la agencia para realizar el trámite”, explicó.

La funcionaria destacó además que la colonia surgió a partir de una propuesta del Aeroclub San Pedro, institución que se encarga de coordinar a los profesores y talleristas que dictan las actividades, consolidando un trabajo articulado entre organismos y entidades locales para beneficio de los adultos mayores.