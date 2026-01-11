Interceptaron a dos ladrones, menores de edad, cuando intentaban robar una moto en pleno centro de Pergamino

Los agentes integrantes de móviles de Patrulla Urbana se desplegaron para interceptar a los dos adolescentes sospechosos que fueron seguidos por los operadores del centro de monitoreo municipal.

Dos adolescentes de 16 años fueron interceptados en la madrugada de este domingo en inmediaciones de 11 de Septiembre y 25 de Mayo, en pleno centro de Pergamino, cuando intentaban robar una motocicleta . El accionar delictivo fue advertido por operadores del Centro de Monitoreo y permitió una rápida intervención de Patrulla Urbana .

Robo frente a la Terminal: un ladrón forzó un local, rompió cámaras y se llevó dinero y mercadería

Allanamientos por un robo en la Escuela Secundaria 14 terminaron con dos sospechosos aprehendidos

El episodio ocurrió alrededor de las 4:35 de la madrugada, cuando el sistema comunal de cámaras urbanas detectó movimientos sospechosos en la vía pública. Desde el Centro de Monitoreo se alertó de inmediato al 911 Emergencias, lo que motivó el despacho de móviles de Patrulla Urbana municipal hacia el lugar indicado.

Al arribar a la intersección de 25 de Mayo y 11 de Septiembre , el personal constató la presencia de dos adolescentes que se encontraban forzando el candado de una motocicleta, mientras trasladaban el rodado a tiro con claras intenciones de concretar el desapoderamiento.

Ante esta situación, los agentes procedieron a reducir y poner en custodia a ambos menores, evitando que el intento de robo se consumara. Minutos después, se hizo presente personal policial de la jurisdicción, que tomó intervención en el procedimiento y recibió directivas del oficial de servicio.

intentaron-robar-una-moto-centro-monitoreo-desplego-moviles-patrulla-urbana-municipal-pergamino-006-blur Los adolescentes quedaron en calidad de aprehendidos y fueron trasladados a la dependencia correspondiente para continuar con las actuaciones de rigor, en el fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. LA OPINION

De acuerdo con la información oficial, los adolescentes quedaron en calidad de aprehendidos y fueron trasladados a la dependencia correspondiente para continuar con las actuaciones de rigor, en el fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, teniendo en cuenta que se trata de menores de edad.

intentaron-robar-una-moto-centro-monitoreo-desplego-moviles-patrulla-urbana-municipal-pergamino-007-blur Los adolescentes quedaron en calidad de aprehendidos y fueron trasladados a la dependencia correspondiente para continuar con las actuaciones de rigor, en el fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. LA OPINION

Desde Patrulla Urbana se destacó la rápida articulación entre el Centro de Monitoreo, el sistema de emergencias 911 y los móviles municipales, lo que permitió una respuesta inmediata y eficaz ante un hecho delictivo en desarrollo, reforzando la prevención en horarios nocturnos.

intentaron-robar-una-moto-centro-monitoreo-desplego-moviles-patrulla-urbana-municipal-pergamino-004-blur Los adolescentes quedaron en calidad de aprehendidos y fueron trasladados a la dependencia correspondiente para continuar con las actuaciones de rigor, en el fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. LA OPINION

Tras finalizar el procedimiento, el móvil municipal continuó con el patrullaje preventivo en distintos sectores de la ciudad, en el marco de los operativos habituales de control y vigilancia.