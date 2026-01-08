jueves 08 de enero de 2026
    • Julio De Vido pidió volver a su chacra de Zárate con prisión domiciliaria

    El ex ministro condenado por la tragedia de Once volvió a solicitar la domiciliaria en Zárate, mientras Casación analiza la apelación de su defensa.

    8 de enero de 2026 - 10:49
    Infobae

    Julio De Vido volvió a solicitar ante la Justicia el beneficio de la prisión domiciliaria para cumplir su condena por la tragedia ferroviaria de Once. El ex ministro kirchnerista pidió regresar a su chacra ubicada en Zárate, mientras la Cámara de Casación analiza la apelación presentada por su defensa.

    Pedido de prisión domiciliaria por edad y salud

    El ex titular de Planificación Federal cumple una condena de cuatro años de prisión, que quedó firme tras el fallo de la Corte Suprema. De Vido, que recientemente cumplió 76 años, fundamentó su pedido en la edad y en problemas de salud, entre ellos la diabetes que requiere tratamiento diario con insulina. La legislación contempla este beneficio a partir de los 70 años, aunque su otorgamiento no es automático.

    El rechazo del juez y el informe médico

    El juez federal Ricardo Basílico rechazó el pedido de detención domiciliaria al considerar que De Vido se encuentra en condiciones de permanecer alojado en la Unidad 19 del Complejo Penitenciario de Ezeiza. El Cuerpo Médico Forense concluyó que el ex funcionario está clínicamente compensado y recibe atención adecuada, sin registrarse episodios que requirieran derivaciones médicas externas.

    La apelación y el futuro judicial de De Vido

    La defensa, encabezada por los abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, apeló la resolución y el planteo será analizado por la Cámara Federal de Casación Penal durante la feria judicial de enero. La condena por la tragedia de Once es la primera firme que enfrenta De Vido, quien además tiene otros procesos judiciales abiertos vinculados a su gestión como ministro.

