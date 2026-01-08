Julio De Vido pidió volver a su chacra de Zárate con prisión domiciliaria

El ex ministro apeló el fallo que rechazó su planteo para continuar en su chacra de Zárate la condena por la tragedia de Once Infobae

Julio De Vido volvió a solicitar ante la Justicia el beneficio de la prisión domiciliaria para cumplir su condena por la tragedia ferroviaria de Once. El ex ministro kirchnerista pidió regresar a su chacra ubicada en Zárate, mientras la Cámara de Casación analiza la apelación presentada por su defensa.

Pedido de prisión domiciliaria por edad y salud El ex titular de Planificación Federal cumple una condena de cuatro años de prisión, que quedó firme tras el fallo de la Corte Suprema. De Vido, que recientemente cumplió 76 años, fundamentó su pedido en la edad y en problemas de salud, entre ellos la diabetes que requiere tratamiento diario con insulina. La legislación contempla este beneficio a partir de los 70 años, aunque su otorgamiento no es automático.

El rechazo del juez y el informe médico El juez federal Ricardo Basílico rechazó el pedido de detención domiciliaria al considerar que De Vido se encuentra en condiciones de permanecer alojado en la Unidad 19 del Complejo Penitenciario de Ezeiza. El Cuerpo Médico Forense concluyó que el ex funcionario está clínicamente compensado y recibe atención adecuada, sin registrarse episodios que requirieran derivaciones médicas externas.

La apelación y el futuro judicial de De Vido La defensa, encabezada por los abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, apeló la resolución y el planteo será analizado por la Cámara Federal de Casación Penal durante la feria judicial de enero. La condena por la tragedia de Once es la primera firme que enfrenta De Vido, quien además tiene otros procesos judiciales abiertos vinculados a su gestión como ministro.

