Pergamino: El 24 de noviembre comienza la inscripción para las Becas Educativas Municipales

La Municipalidad de Pergamino informa que desde el lunes 24 de noviembre y hasta el 26 de diciembre de 2025 estará abierta la inscripción y reinscripción para las becas educativas municipales destinadas a estudiantes de los niveles Secundario, Terciario y Universitario.

El trámite deberá realizarse de manera presencial en la Subsecretaría de Educación, ubicada en el segundo piso del Edificio Azul (Dr. Alem 411), de lunes a viernes de 8 a 12 horas.

A tener en cuenta Durante ese período, los interesados podrán acercarse para recibir asesoramiento y presentar la documentación requerida para acceder a los programas de becas que acompañan la trayectoria educativa de jóvenes pergaminenses.

La Municipalidad continúa impulsando políticas que fortalezcan el acceso, la permanencia y la continuidad de los estudios, promoviendo más oportunidades para los estudiantes de nuestra ciudad.

