sábado 15 de noviembre de 2025
    Pergamino: El 24 de noviembre comienza la inscripción para las Becas Educativas Municipales

    Los estudiantes de Pergamino tendrán la posibilidad de inscribirse para esta importante ayuda que brinda la Municipalidad de Pergamino.

    15 de noviembre de 2025 - 11:58
    Una nueva etapa para los estudiantes del Partido de Pergamino.

    La Municipalidad de Pergamino informa que desde el lunes 24 de noviembre y hasta el 26 de diciembre de 2025 estará abierta la inscripción y reinscripción para las becas educativas municipales destinadas a estudiantes de los niveles Secundario, Terciario y Universitario.

    Los peregrinos harán noche en  Guerrico y este domingo temprano volverán a la ruta para llegar a Pergamino alrededor de las 19:00.

    Caminando con María Crescencia: más de 50 fieles peregrinan hacia Pergamino

    Sábado 15 de noviembre - Versión PDF

    Edición impresa del sábado 15 de noviembre. Archivo disponible en PDF

    El trámite deberá realizarse de manera presencial en la Subsecretaría de Educación, ubicada en el segundo piso del Edificio Azul (Dr. Alem 411), de lunes a viernes de 8 a 12 horas.

    A tener en cuenta

    Durante ese período, los interesados podrán acercarse para recibir asesoramiento y presentar la documentación requerida para acceder a los programas de becas que acompañan la trayectoria educativa de jóvenes pergaminenses.

    La Municipalidad continúa impulsando políticas que fortalezcan el acceso, la permanencia y la continuidad de los estudios, promoviendo más oportunidades para los estudiantes de nuestra ciudad.

    Caminando con María Crescencia: más de 50 fieles peregrinan hacia Pergamino

    Sábado 15 de noviembre - Versión PDF

    Racing y Juventud afrontan un sábado clave en el Torneo Regional Amateur

    Prevenir el Dengue: recorren los barrios y concientizan para evitar casos en Pergamino

    Semana de obras en Pergamino: profundizan los planes de mantenimiento en los barrios

    Desplazamiento: arquitectura y arte en diálogo en Pergamino

    El Colegio Industrial presenta "INDU 4.0: Tecno-Hub", una muestra que anticipa el futuro

    Pergamino se prepara para una nueva edición de "Arriba la Birra"

    Viernes 14 de noviembre - Versión PDF

    De la Peatonal San Nicolás a los museos: una agenda para disfrutar Pergamino el fin de semana

    Racing buscará extender su presente en Rojas y Juventud, repetir el triunfo ante Defensores.

    Racing y Juventud afrontan un sábado clave en el Torneo Regional Amateur

    Por Fernando Bongiovanni

    Sábado 15 de noviembre - Versión PDF
    Pergamino: El 24 de noviembre comienza la inscripción para las Becas Educativas Municipales

    Pergamino: El 24 de noviembre comienza la inscripción para las Becas Educativas Municipales

    Incendio en Ezeiza: aseguran que ya no hay peligro para la población

    Incendio en Ezeiza: aseguran que "ya no hay peligro para la población"

    El agro lideró la fiesta en la Bolsa: subas del 26% tras el nuevo marco comercial con EE.UU

    El agro lideró la fiesta en la Bolsa: subas del 26% tras el nuevo marco comercial con EE.UU

     Las modas estéticas se imponen por tendencia, no por pertinencia. Y muchas veces, lo urgente devora lo importante: se construye para ser viral, no para ser vivido.

    Intimidad, materia y arquitectura en tiempos de exceso