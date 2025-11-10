Influencers y medios chinos elogiaron la carne argentina en la CIIE 2025

En una nueva edición de la China International Import Expo (CIIE), el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina ( IPCVA ) volvió a posicionar al Argentine Beef como sinónimo de calidad, sabor y tradición. Con una propuesta que combinó gastronomía, identidad cultural y presencia digital, el pabellón argentino se convirtió en una de las atracciones más destacadas del sector cárnico .

Las lluvias no aflojan y el agro respira: "La Niña" se perfila "débil" y de corta duración

Carne más cara: prevén nuevos aumentos de hasta 15% antes de fin de año

Durante las dos primeras jornadas, influencers y líderes de opinión locales (KOLs) fueron los grandes protagonistas en redes sociales. Invitados por el IPCVA, compartieron su experiencia en el restaurante del Pabellón ArgentineBeef, mostrando a millones de seguidores la textura, la terneza y el sabor único de la carne argentina.

Entre los creadores de contenido se destacaron Lydia, una de las figuras gastronómicas más populares de Douyin, junto a Shira, diseñadora y referente de lifestyle; ChuChu, famosa por sus videos culinarios naturales; Lucas , influencer de moda y tendencias internacionales; y XixiLifeDiary , ícono del estilo de vida urbano.

Sus publicaciones en Douyin (TikTok China) y Xiaohongshu (RedBook) sumaron millones de visualizaciones y miles de comentarios positivos, donde los consumidores destacaron a la carne argentina como “un placer gourmet” y “un símbolo de autenticidad”.

Acciones mediáticas

La acción digital fue acompañada por una intensa cobertura de los principales medios de comunicación chinos, que entrevistaron al presidente del IPCVA, a empresarios frigoríficos y a importadores locales.

Entre los medios participantes se contaron Shanghai TV ( Yi Cai.com), Sohu Video, Phoenix Video (ifeng.com) e iQIYI.com, plataformas de enorme alcance nacional que difundieron contenidos sobre la participación argentina en la feria.

Las notas periodísticas destacaron especialmente los atributos diferenciales del Argentine Beef: trazabilidad, sustentabilidad y excelencia productiva, pilares sobre los cuales se consolida su posicionamiento como producto premium en el mercado chino.

14437761_20251106142328_488883_1275867608_2Q7A6607

“China es un mercado estratégico y sofisticado, que valora la calidad y la historia de nuestra carne. A través de esta presencia digital y mediática, el IPCVA refuerza el vínculo entre el Argentine Beef y los consumidores chinos”, señalaron desde el Instituto.

La CIIE 2025 se desarrolla en el Centro Nacional de Exposiciones y Convenciones de Shanghái, y reúne a más de 3.400 empresas de 150 países. En esta edición, el IPCVA participa junto con 13 empresas exportadoras, consolidando una estrategia de promoción internacional que combina innovación, comunicación y tradición.