Hospital Privado SADIV de San Pedro sostiene la atención a afiliados de Unión Personal y Accord Salud

El Hospital Privado SADIV informó que continúa vigente la atención para afiliados de Unión Personal y Accord Salud

El Hospital Privado SADIV de San Pedro informó que continúa vigente la atención para afiliados de Unión Personal y Accord Salud , asegurando la continuidad de las prestaciones médicas y reforzando su esquema de guardia activa durante las 24 horas, los 365 días del año, en un contexto de reorganización del sistema de prestadores de salud en la región.

Desde la institución remarcaron que la prioridad está puesta en brindar previsibilidad y tranquilidad a los pacientes, garantizando el acceso a la atención médica sin interrupciones y bajo estrictos criterios de calidad y seguridad.

A través de un comunicado oficial, el Hospital Privado SADIV confirmó que mantiene plenamente operativa la atención para los afiliados de Unión Personal y Accord Salud. La decisión apunta a sostener la cobertura médica en un escenario complejo para el sistema sanitario, marcado por reordenamientos y redefiniciones en la red de prestadores.

Desde la Dirección Médica subrayaron que la institución trabaja para asegurar que los pacientes puedan continuar con sus tratamientos, consultas y prácticas sin modificaciones ni demoras, reforzando el compromiso con la salud integral de la comunidad.

Guardia activa las 24 horas con especialidades clave

El establecimiento recordó que cuenta con Guardia Activa las 24 horas, todos los días del año, ofreciendo atención permanente en áreas críticas como adultos, pediatría, traumatología, ginecología y obstetricia, además de cardiología.

Este esquema de atención continua está respaldado por equipos médicos especializados, personal de enfermería capacitado y tecnología de alta complejidad, lo que permite responder de manera inmediata y eficaz ante situaciones de urgencia y emergencia, así como sostener la atención programada con altos niveles de calidad.

Alta complejidad y estándares de calidad certificados

Finalmente, desde el Hospital Privado SADIV destacaron que se trata de un efector de alta complejidad, acreditado bajo exigentes normas y estándares de calidad y seguridad del paciente. Entre las certificaciones vigentes se encuentran ITAES, CENAS y CIDCAM, que avalan los procesos, la infraestructura y el modelo de atención centrado en el paciente.

“Garantizar la continuidad de la atención, con calidad médica y seguridad para el paciente, es una prioridad institucional, ya que la salud no puede esperar”, señalaron desde la Dirección Médica, reafirmando el compromiso del hospital con la atención responsable, segura y sostenida en el tiempo.