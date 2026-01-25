En San Nicolás, 22 chicos esperan una familia tras los cambios en la Ley de Adopción

Ley de Adopción, menos plazos y 22 chicos que esperan una familia en San Nicolás. El Norte

En San Nicolás, la reciente reglamentación de la Ley de Adopción comenzó a modificar de manera concreta el trabajo de los organismos locales y los juzgados de familia. La reducción de plazos y una mayor intervención del Estado municipal apuntan a evitar extensas situaciones de indefinición para niños y adolescentes.

Cambios en la Ley de Adopción y reducción de plazos Pablo Correa, coordinador del Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (ProdenyA), explicó que uno de los ejes centrales de la nueva normativa es el acortamiento de los tiempos de intervención. “Antes teníamos 180 días para trabajar la situación de un chico y ahora contamos con 90”, señaló, con el objetivo de definir más rápido si es posible la revinculación con la familia de origen o avanzar hacia la adoptabilidad.

Cuántos chicos esperan una familia en San Nicolás Según precisó Correa, actualmente “en San Nicolás hay 22 chicos esperando familias, de distintas edades”. Además, indicó que alrededor de 40 niños y adolescentes se encuentran en instituciones, más de la mitad de ellos con plazos ya superados bajo el régimen anterior, mientras que el resto continúa en procesos de evaluación familiar.

El rol de los servicios locales y la voz de los chicos La ley redefine la participación de los servicios locales, que ahora intervienen activamente en audiencias y en la selección de postulantes junto a los equipos judiciales. “Hoy se escucha al niño y es parte activa del proceso”, remarcó Correa. También advirtió que la adopción de adolescentes sigue siendo un desafío social y destacó el acompañamiento del programa Autonomía Joven para quienes egresan del sistema sin una familia adoptiva.

Compartí esta nota en redes sociales:





