Con el Domingo de Ramos, la Iglesia católica inicia la Semana Santa

Con el Domingo de Ramos , este domingo, la grey católica inicia la Semana Santa , tiempo en el que los cristianos conmemoran la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo. Este día, la Iglesia celebra la entrada de Jesús en Jerusalén para realizar la obra de la Redención, dado que allí iba a padecer, morir y resucitar.

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La celebración consta de dos partes: la bendición de los ramos, que se emplean en la procesión en honor de Cristo Rey, y la misa. El lenguaje y los símbolos de la liturgia de ese día giran alrededor de una idea fuerza: en Jerusalén ingresó Jesús hace casi dos milenios, y hoy los fieles vuelven a aclamarlo como rey de la paz.

La Semana Santa se caracteriza por la intensa actividad que experimentan en estos días. A continuación se detallan los primeros días de la semana:

Parroquia Merced : Domingo 8:00: bendición de ramos en la puerta del templo. Misa radial. 11:00 y 19:30: bendición de ramos en el mástil de la Plaza, procesión hasta el templo. Misa de la Pasión. Lunes: 18:45 Vía Crucis. 19:00 confesiones. 19:30 misa. 20:00 charla. Martes: 18:45 Vía Crucis. 19:00 confesiones. 19:30 misa. 21:00 misa de hombres.

Capilla Santa Teresita: 9:30 bendición de ramos y posterior celebración de misa.

Parroquia Nuestra Señora de Luján: 9:00 bendición de Ramos y misa en la Parroquia de Luján. 10:30: bendición de ramos en Parque Belgrano, procesión y misa en la Capilla San Pantaleón. 18:30 bendición de ramos y Misa en la capilla Santa Lucía. 20:00: Bendición de ramos y misa en la Parroquia Nuestra Señora de Luján. Lunes Santo: 19:00 confesiones en la Parroquia de Luján y a las 20:00 misa. Martes Santo: 18:00 confesiones. 20:00 misa en la Parroquia de Luján.

San Roque: Domingo a las 10:00 habrá bendición de ramos en la Plaza Almirante Brown y luego procesión hasta la parroquia donde se celebrará misa. Martes Santo a las 18:00 se celebrará misa.

San Antonio: A las 10:30 será la bendición de los ramos y la celebración de la misa.

San Vicente: el padre Jorge Ugartemendía celebrará misa y bendición de ramos a las 9:00 en la Capilla Santa Rita, a las 11:00 y 20:00 en la Parroquia San Vicente.

Lourdes: domingo a las 10:30 y a las 19:00 bendición de ramos y misa en Lourdes. 17:00

Nuestra Señora del Carmen: A las 10:00 la bendición de los ramos y la misa será en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen mientras que, a las 18:00 la misa será en la Capilla San Ramón Nonato.

Parroquia Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás y San Carlos: Bendición de ramos a las 10:00 en Cura Brochero (Güiraldes esquina Cristo Rey del barrio Kennedy) desde allí parte la procesión, se pasa a las 10:15 por Laura Vicuña, 10:30 por Nuestra Señora de Guadalupe para llegar a la Parroquia Nuestra Señora del Rosario y celebrar la misa a las 11:00. A las 19:30 tendrá lugar la bendición de ramos y misa en el templo de J. J. Valle 1113. Lunes y Martes Santo: 20:00 celebración de misa.

San Cayetano: en el templo de calle Falucho al 800 la misa de bendición de ramos será este domingo a las 9:00 mientras que a las 18:00, la misma celebración tendrá lugar en la Capilla Nuestra Señora de la Paz del barrio Atepam.