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    • Con el Domingo de Ramos, la Iglesia católica inicia la Semana Santa

    En este Domingo de Ramos se recuerda la entrada de Jesús en Jerusalén. Cuáles serán las actividades en las iglesias de Pergamino.

    28 de marzo de 2026 - 13:44
    Este día, la Iglesia celebra la entrada de Jesús en Jerusalén.

    Este día, la Iglesia celebra la entrada de Jesús en Jerusalén.

    LA NACION

    Con el Domingo de Ramos, este domingo, la grey católica inicia la Semana Santa, tiempo en el que los cristianos conmemoran la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo. Este día, la Iglesia celebra la entrada de Jesús en Jerusalén para realizar la obra de la Redención, dado que allí iba a padecer, morir y resucitar.

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    La celebración consta de dos partes: la bendición de los ramos, que se emplean en la procesión en honor de Cristo Rey, y la misa. El lenguaje y los símbolos de la liturgia de ese día giran alrededor de una idea fuerza: en Jerusalén ingresó Jesús hace casi dos milenios, y hoy los fieles vuelven a aclamarlo como rey de la paz.

    Actividades en Pergamino

    La Semana Santa se caracteriza por la intensa actividad que experimentan en estos días. A continuación se detallan los primeros días de la semana:

    Parroquia Merced: Domingo 8:00: bendición de ramos en la puerta del templo. Misa radial. 11:00 y 19:30: bendición de ramos en el mástil de la Plaza, procesión hasta el templo. Misa de la Pasión. Lunes: 18:45 Vía Crucis. 19:00 confesiones. 19:30 misa. 20:00 charla. Martes: 18:45 Vía Crucis. 19:00 confesiones. 19:30 misa. 21:00 misa de hombres.

    Capilla Santa Teresita: 9:30 bendición de ramos y posterior celebración de misa.

    Parroquia Nuestra Señora de Luján: 9:00 bendición de Ramos y misa en la Parroquia de Luján. 10:30: bendición de ramos en Parque Belgrano, procesión y misa en la Capilla San Pantaleón. 18:30 bendición de ramos y Misa en la capilla Santa Lucía. 20:00: Bendición de ramos y misa en la Parroquia Nuestra Señora de Luján. Lunes Santo: 19:00 confesiones en la Parroquia de Luján y a las 20:00 misa. Martes Santo: 18:00 confesiones. 20:00 misa en la Parroquia de Luján.

    San Roque: Domingo a las 10:00 habrá bendición de ramos en la Plaza Almirante Brown y luego procesión hasta la parroquia donde se celebrará misa. Martes Santo a las 18:00 se celebrará misa.

    San Antonio: A las 10:30 será la bendición de los ramos y la celebración de la misa.

    San Vicente: el padre Jorge Ugartemendía celebrará misa y bendición de ramos a las 9:00 en la Capilla Santa Rita, a las 11:00 y 20:00 en la Parroquia San Vicente.

    Lourdes: domingo a las 10:30 y a las 19:00 bendición de ramos y misa en Lourdes. 17:00

    Nuestra Señora del Carmen: A las 10:00 la bendición de los ramos y la misa será en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen mientras que, a las 18:00 la misa será en la Capilla San Ramón Nonato.

    Parroquia Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás y San Carlos: Bendición de ramos a las 10:00 en Cura Brochero (Güiraldes esquina Cristo Rey del barrio Kennedy) desde allí parte la procesión, se pasa a las 10:15 por Laura Vicuña, 10:30 por Nuestra Señora de Guadalupe para llegar a la Parroquia Nuestra Señora del Rosario y celebrar la misa a las 11:00. A las 19:30 tendrá lugar la bendición de ramos y misa en el templo de J. J. Valle 1113. Lunes y Martes Santo: 20:00 celebración de misa.

    San Cayetano: en el templo de calle Falucho al 800 la misa de bendición de ramos será este domingo a las 9:00 mientras que a las 18:00, la misma celebración tendrá lugar en la Capilla Nuestra Señora de la Paz del barrio Atepam.

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