Catalina Maglio habló tras la explosión en el Instituto Rancagua y se prepara para una nueva cirugía

María de los Ángeles Del Valle y Catalina Maglio brindaron una entrevista a los periodistas Alfonso Godoy y Federico Delloso en el ciclo de streaming REPORTE LA OPINION.

Catalina Maglio, la niña que sufrió graves lesiones faciales, que le dejaron secuelas irreversibles, tras la explosión ocurrida en el Instituto Comercial Rancagua durante una feria de ciencias, brindó junto a su madre un emotivo testimonio en el ciclo de streaming REPORTE LA OPINIÓN , donde relató el impacto del hecho en su vida y anticipó una nueva cirugía prevista para febrero.

A casi cuatro meses de la explosión ocurrida en el Instituto Comercial Rancagua, en la localidad de Rancagua, partido de Pergamino, Catalina Maglio y su madre, María de los Ángeles Del Valle, rompieron el silencio en una extensa entrevista concedida al ciclo de streaming REPORTE LA OPINIÓN, que conducen los periodistas Alfonso Godoy y Federico Delloso.

El hecho ocurrió la noche del 9 de octubre, durante una feria de ciencias escolar en la que se intentó simular la erupción de un volcán mediante una maqueta que contenía sustancias químicas. La combinación de esos materiales provocó una detonación que generó lesiones gravísimas en el rostro de Catalina, quien se encontraba como público acompañando a familiares.

Desde aquel momento, la vida de la familia cambió por completo. Los padres dejaron sus actividades laborales y su rutina cotidiana para acompañar a la niña durante una compleja internación inicial, múltiples cirugías reconstructivas y un extenso proceso de recuperación que aún continúa, con controles médicos permanentes y viajes frecuentes a Buenos Aires.

Durante la entrevista, María de los Ángeles confirmó que el próximo miércoles 4 de febrero, Catalina será sometida a una nueva intervención quirúrgica de alta complejidad en el maxilar. En los días previos, la niña deberá atravesar una serie de estudios prequirúrgicos, tomografías, radiografías y evaluaciones médicas indispensables para planificar la operación.

Actualmente, la familia volvió a radicarse en Fontezuela, donde intenta reconstruir su vida cotidiana. Sin embargo, los viajes constantes a la Ciudad de Buenos Aires dificultan la normalización total de la rutina. “Todavía no terminamos de caer en todo lo que nos pasó”, reconoció la madre, quien destacó el acompañamiento permanente de vecinos, familiares y amigos de Pergamino y la región.

Catalina, por su parte, contó que retomó el contacto con sus amigos, sale a andar en bicicleta, va al club y disfruta de sus vacaciones. En marzo comenzará quinto grado en la Escuela Primaria N° 59 de Fontezuela. “Estoy bien, por ahora bien”, dijo con una sonrisa que emocionó a los conductores del ciclo.

Uno de los puntos más sensibles abordados durante la entrevista fue el avance de la causa judicial. Del Valle confirmó que mantuvieron contacto con el fiscal Fernando Pertierra, quien les informó que hay tres personas procesadas: el profesor de Química Pablo Mastroberardino y la directora del Instituto Comercial Rancagua, Valeria Olivieri, imputados por estrago culposo, y la inspectora de Dipregep de nivel Secundario, Patricia Morari, acusada de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Indiferencia del Instituto Comercial Rancagua

Según explicó la madre, la familia no volvió a concurrir a la Fiscalía y no mantiene contacto con las autoridades del establecimiento educativo. “Nunca se comunicaron con nosotros”, afirmó. La única interacción fue un mensaje de la abogada de la institución, solicitando que cualquier diálogo se canalice a través de representantes legales.

En paralelo, los sumarios administrativos impulsados por la Dirección General de Cultura y Educación ya fueron sustanciados, con informes elaborados por inspectores bonaerenses externos al distrito Pergamino. A pesar de ello, los tres procesados continúan formalmente en sus cargos, aunque el docente no concurre a trabajar y justifica sus inasistencias con licencias psiquiátricas.

En el plano sanitario, la familia destacó la atención recibida en el Hospital Garrahan, donde Catalina es atendida por un equipo especializado en cirugía maxilofacial. “La humanidad con la que nos trataron es imposible de explicar”, señaló la madre, quien también agradeció la contención brindada por el personal del hospital local durante los controles posteriores.

El fiscal Pertierra tiene la investigación prácticamente cerrada y solo restan algunos resultados periciales para completar la instrucción. En febrero, una vez finalizada la feria judicial, podría presentarse la requisitoria de elevación a juicio, instancia en la que las partes podrán oponerse o solicitar salidas alternativas como probation o juicio abreviado.

Mientras tanto, Catalina continúa su recuperación con fortaleza y acompañada por una comunidad que no dejó de apoyarla desde el primer día. “Es una guerrera”, coincidieron los conductores del programa al despedir la entrevista, que dejó un fuerte testimonio de resiliencia, dolor y esperanza.

Lesión irreversible

Catalina ingresó al hospital Garrahan de urgencia trasladada en un vuelo sanitario horas después de ser recibida en la guardia pediátrica del Hospital San José porque el impacto de un objeto metálico de la explosión en su rostro que requería una intervención inmediata de alta complejidad.

La operación duró diez horas desde la tarde de ese mismo viernes 10 de octubre hasta la madrugada del sábado 11 de octubre; donde le extrajeron el objeto metálico impactado en su rostro.

Luego vino la recuperación de ese post operatorio y cuando estuvo en condiciones le practicaron nuevas operaciones por los múltiples traumatismos que provocaron distintas afecciones en su organismo.

La niña tiene secuelas irreversibles en la visión de su ojo izquierdo y sigue bajo tratamiento para lograr reponerse integralmente.