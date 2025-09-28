Cambios en el Gabinete Municipal: Javier Martínez renueva secretarías clave

En el marco de una nueva etapa de gestión , el intendente Javier Martínez anunció una significativa reestructuración en su Gabinete, que implica el recambio de dos de las tres secretarías previstas para esta fase. Con el objetivo de seguir fortaleciendo el equipo de Gobierno, mejorar la eficiencia administrativa y adaptarse a los desafíos actuales del Municipio de Pergamino , se oficializarán las nuevas designaciones el próximo miércoles en dos actos públicos que marcarán el inicio de una nueva etapa para la administración local.

Uno de los cambios más destacados es la asunción de Andrés Dall'Ochio como nuevo titular de la Secretaría de Hacienda y Finanzas, en reemplazo de la contadora Andrea Lamelas, quien ha desempeñado ese rol con compromiso y profesionalismo en los últimos años. Lamelas, a su vez, no se alejará del ámbito municipal, ya que asumirá la responsabilidad de conducir la Tesorería municipal, un área clave para la administración de los recursos públicos y la gestión financiera del Estado local.

El acto oficial de traspaso de mando se llevará a cabo el miércoles, a las 10:00, en el patio del Palacio Municipal, un espacio emblemático que fue escenario de numerosos eventos institucionales a lo largo de los años. La ceremonia contará con la presencia del intendente Martínez, autoridades del Gabinete, concejales, representantes de entidades intermedias, vecinos y medios de comunicación.

Según trascendió, la elección de Andrés Dall’Ochio responde tanto a su experiencia profesional en el ámbito financiero como así también su conocimiento del entramado administrativo municipal. Su designación apunta a consolidar una gestión más eficiente, transparente y orientada a los resultados, en un contexto de desafíos económicos que requieren una planificación estratégica, optimización de recursos y una administración rigurosa.

Por su parte, Andrea Lamelas continuará desempeñando un rol central en la gestión municipal desde su nueva función en Tesorería. Su permanencia en el equipo evidencia su capacidad técnica y su compromiso con el proyecto de Gobierno. Lamelas ha sido una pieza importante en la elaboración de presupuestos equilibrados, la implementación de nuevas herramientas digitales para la gestión financiera y el fortalecimiento de los mecanismos de control interno.

Secretaría de Servicios Públicos

El mismo día, pero por la tarde, se concretará otro cambio relevante en el equipo de Gobierno. A las 19:30, en un acto que se realizará en el Club Argentino de Alfonzo, Juan Pablo Verdún prestará juramento como nuevo Secretario de Servicios Públicos, en reemplazo de Pablo García, quien dejará el cargo tras una extensa trayectoria al lado del intendente Javier Martínez.

García ha sido un colaborador histórico del intendente, acompañándolo desde sus inicios en la política local, incluso desde la campaña electoral de 2015, cuando Martínez dio sus primeros pasos hacia la conducción del gobierno municipal. Su alejamiento del cargo no representa un distanciamiento del proyecto político, sino más bien un cierre de ciclo dentro de una gestión que se ha caracterizado por la continuidad, el trabajo en equipo y el sentido de pertenencia.

Durante su paso por la Secretaría de Servicios Públicos, García lideró importantes obras de infraestructura, mejoras en el sistema de recolección de residuos, modernización del alumbrado público y la implementación de nuevos programas de mantenimiento urbano. Su gestión se destacó por la cercanía con los vecinos, la rápida respuesta a los reclamos y una visión integral del espacio público como eje de convivencia ciudadana.

El nuevo secretario, Juan Pablo Verdún, llega al cargo con una sólida formación técnica y una vasta experiencia en la administración pública, ya que se desempeñó como Delegado de la localidad de Alfonzo. Se espera que aporte una mirada renovadora, con foco en la sustentabilidad, la eficiencia de los servicios y la incorporación de tecnologías que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos.

Un nuevo impulso para la gestión

Estos cambios en áreas clave de la administración municipal no sólo reflejan una renovación en los equipos de trabajo, sino también una señal del intendente Martínez hacia una gestión dinámica, abierta a la innovación y centrada en las necesidades de la comunidad. En un contexto nacional y provincial marcado por incertidumbres económicas, el gobierno local apuesta a fortalecer su estructura interna, consolidar su liderazgo territorial y garantizar la continuidad de las políticas públicas que han transformado positivamente la vida de los vecinos.

Desde la intendencia se destacó que estas modificaciones son el resultado de una evaluación profunda sobre los desafíos actuales, el cumplimiento de los objetivos de gestión y la necesidad de optimizar el funcionamiento de cada secretaría. En palabras del propio Martínez, "es momento de dar un nuevo impulso al equipo, con gente comprometida, con ideas claras y con una profunda vocación de servicio. Cambiar no es renunciar al rumbo, sino reafirmar el camino con nuevas energías".

Ambos actos serán abiertos al público y contarán con la participación de funcionarios municipales, autoridades del Concejo Deliberante, referentes de instituciones locales, invitados especiales y representantes de los medios. La ciudadanía está invitada a acompañar estas instancias democráticas que dan cuenta de la transparencia y el compromiso institucional con la participación comunitaria.

Mirada hacia el futuro

Con estas decisiones, el intendente Martínez refuerza su intención de “oxigenar” aún más la gestión, impulsar proyectos estratégicos y continuar trabajando por una ciudad más ordenada, inclusiva y moderna. El nuevo Gabinete deberá enfrentar desafíos crecientes en materia de servicios, finanzas y planificación, por lo que se espera una dinámica de trabajo ágil, coordinada y centrada en resultados.

En este nuevo tramo de gestión, la articulación entre las distintas áreas será fundamental para sostener los logros alcanzados y avanzar hacia nuevas metas. Con la experiencia de quienes permanecen y la energía de quienes se suman, la administración de Javier Martínez inicia una etapa que buscará consolidar el modelo de ciudad que ha venido construyendo desde 2015.