Cambio de mando en la Base Naval Zárate: asumió el capitán Damián Gabriel Orgiazzi

En la Plaza de Armas "Fragata Presidente Sarmiento" se realizó la ceremonia de cambio de Comando del Área Naval Fluvial y Jefatura de la Base Naval Zárate, en la cual asumió el Capitán de Navío Damián Gabriel Orgiazzi, en reemplazo del Contraalmirante Daniel Francisco Finardi.

Ceremonia oficial en la Base Naval Zárate El acto fue presidido por el Comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, Contraalmirante Gustavo Fabián Lioi Pombo, y contó con la presencia del intendente de Zárate, Marcelo Matzkin, autoridades del Ministerio de Defensa y representantes de Fuerzas Armadas y de Seguridad. También participaron veteranos de Malvinas de Zárate, Lima y Campana, reservistas navales, abanderados de escuelas apadrinadas, personal militar y civil, familiares e invitados especiales.

Balance de gestión del contraalmirante Daniel Finardi Tras la entonación del Himno Nacional Argentino, el Contraalmirante Finardi realizó un repaso por las principales acciones desarrolladas durante su gestión, entre ellas el despliegue de brigadistas forestales, la Campaña Conjunta Socio Sanitaria y los ejercicios del Plan de Emergencias Nucleares de la Central Atucha. También destacó la conformación del comité de crisis del Comando de Emergencia Municipal y los ejercicios combinados Acrux y Candú, junto a la campaña de balizamiento del Río Uruguay.

Asunción de Damián Orgiazzi y mensaje a la dotación Durante su discurso, Finardi subrayó el valor histórico e institucional de la Base Naval Zárate, donde se fabrican las espadas y sables de oficiales y suboficiales de la Armada, preservando técnicas artesanales transmitidas de generación en generación. Finalmente, al dirigirse a su sucesor, expresó su confianza en el nuevo comandante y resaltó el compromiso y el trabajo en equipo del personal civil y militar, augurándole éxito al Capitán de Navío Orgiazzi en el desafío que inicia.

