Zárate: Más de 700 inscriptos en las Escuelas Deportivas Municipales

El Municipio de Zárate lanzó una nueva edición de las Escuelas Deportivas Municipales, una propuesta gratuita destinada a niños, adolescentes y adultos que ya cuenta con más de 700 personas inscriptas en sus primeros días.

El Municipio de Zárate puso en marcha una nueva edición de las Escuelas Deportivas Municipales y confirmó que la propuesta ya supera las 700 personas inscriptas en sus primeros días. El programa ofrece actividades gratuitas para niños, adolescentes y adultos en distintos espacios del distrito.

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La iniciativa municipal tuvo una rápida respuesta de la comunidad, consolidándose como una de las propuestas más elegidas en el inicio de la temporada. Desde el área destacaron la importancia de generar espacios de participación que promuevan hábitos saludables y el desarrollo integral a través del deporte.

La secretaria de Educación y Deporte, Stefanía Rodríguez Schatz, valoró la participación registrada y remarcó que las actividades se desarrollan en distintos puntos de Zárate y Lima , con una fuerte orientación hacia niños desde los 5 años, aunque se prevé ampliar la oferta durante el año.

El programa contempla una variada grilla de actividades que incluye atletismo, básquet, fútbol, futsal, hockey, vóley, tenis, tenis de mesa, natación, boxeo, remo, entrenamiento funcional, gimnasia integral, calistenia, biciescuela y propuestas vinculadas a la naturaleza, entre otras disciplinas.

La diversidad de opciones busca adaptarse a distintos intereses y edades, promoviendo la práctica deportiva como herramienta de integración social y desarrollo personal en cada barrio.

Inclusión y deporte para personas con discapacidad

Las Escuelas Deportivas Municipales también incorporan propuestas específicas para personas con discapacidad. Entre ellas se encuentran goalball, boccia, fútbol, natación, atletismo y juegos recreativos, con el objetivo de garantizar el acceso inclusivo al deporte.

Desde el Municipio remarcaron que la iniciativa apunta a fortalecer espacios de encuentro comunitario, formación y participación, consolidando al deporte como política pública de acceso gratuito para todos los vecinos.