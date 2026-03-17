miércoles 18 de marzo de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Zárate: Más de 700 inscriptos en las Escuelas Deportivas Municipales

    El programa gratuito superó las 700 inscripciones en pocos días y ofrece múltiples disciplinas en Zárate y Lima.

    17 de marzo de 2026 - 09:23
    El Municipio de Zárate lanzó una nueva edición de las Escuelas Deportivas Municipales, una propuesta gratuita destinada a niños, adolescentes y adultos que ya cuenta con más de 700 personas inscriptas en sus primeros días.

    El Municipio de Zárate lanzó una nueva edición de las Escuelas Deportivas Municipales, una propuesta gratuita destinada a niños, adolescentes y adultos que ya cuenta con más de 700 personas inscriptas en sus primeros días.

    lavozderamallo.com.ar

    El Municipio de Zárate puso en marcha una nueva edición de las Escuelas Deportivas Municipales y confirmó que la propuesta ya supera las 700 personas inscriptas en sus primeros días. El programa ofrece actividades gratuitas para niños, adolescentes y adultos en distintos espacios del distrito.

    Lee además
    La Municipalidad de Zárate avanza en los preparativos para celebrar el 172º aniversario del Partido con un festival gratuito que reunirá música en vivo, propuestas culturales y una amplia feria de colectividades y artesanos en el Parque Urbano.

    Zárate festeja su aniversario con dos noches de música en el Parque Urbano
    El próximo compromiso de Defensores Unidos será el domingo 22, cuando reciba la visita de Real Pilar por la 7ª fecha.

    Zárate: Defensores Unidos remontó ante UAI Urquiza y sumó un punto clave en la Primera B

    Gran convocatoria en las Escuelas Deportivas Municipales

    La iniciativa municipal tuvo una rápida respuesta de la comunidad, consolidándose como una de las propuestas más elegidas en el inicio de la temporada. Desde el área destacaron la importancia de generar espacios de participación que promuevan hábitos saludables y el desarrollo integral a través del deporte.

    La secretaria de Educación y Deporte, Stefanía Rodríguez Schatz, valoró la participación registrada y remarcó que las actividades se desarrollan en distintos puntos de Zárate y Lima, con una fuerte orientación hacia niños desde los 5 años, aunque se prevé ampliar la oferta durante el año.

    Amplia oferta de disciplinas deportivas

    El programa contempla una variada grilla de actividades que incluye atletismo, básquet, fútbol, futsal, hockey, vóley, tenis, tenis de mesa, natación, boxeo, remo, entrenamiento funcional, gimnasia integral, calistenia, biciescuela y propuestas vinculadas a la naturaleza, entre otras disciplinas.

    La diversidad de opciones busca adaptarse a distintos intereses y edades, promoviendo la práctica deportiva como herramienta de integración social y desarrollo personal en cada barrio.

    Inclusión y deporte para personas con discapacidad

    Las Escuelas Deportivas Municipales también incorporan propuestas específicas para personas con discapacidad. Entre ellas se encuentran goalball, boccia, fútbol, natación, atletismo y juegos recreativos, con el objetivo de garantizar el acceso inclusivo al deporte.

    Desde el Municipio remarcaron que la iniciativa apunta a fortalecer espacios de encuentro comunitario, formación y participación, consolidando al deporte como política pública de acceso gratuito para todos los vecinos.

    Temas
    Seguí leyendo

    Zárate festeja su aniversario con dos noches de música en el Parque Urbano

    Zárate: Defensores Unidos remontó ante UAI Urquiza y sumó un punto clave en la Primera B

    Caminos rurales el Municipio de Zárate y la Sociedad Rural priorizan obras en la ciudad

    Un vecino ganó más de $46 millones en el Bingo Oasis Zárate y rompió el récord

    Iván Viscovich arrancó el año con un segundo puesto en Zárate

    Zárate avanza con un operativo de limpieza y zanjeo junto a Trenes Argentinos para evitar anegamientos

    Zárate celebrará su 172° aniversario con tango, chamamé y música popular en tres jornadas

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    La Municipalidad de Zárate avanza en los preparativos para celebrar el 172º aniversario del Partido con un festival gratuito que reunirá música en vivo, propuestas culturales y una amplia feria de colectividades y artesanos en el Parque Urbano.

    Zárate festeja su aniversario con dos noches de música en el Parque Urbano

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Este martes presentaron el segundo torneo juvenil federal del Consejo Federal del Fútbol Argentino (AFA).

    Douglas Haig presentó en Pergamino el segundo Torneo Juvenil del Interior del Consejo Federal de AFA
    Sebastián Cejas, conforme con la pretemporada, ya perfila el Douglas que quiere construir durante el 2026.

    Protagonista, agresivo y colaborativo: el Douglas que imagina Cejas para este 2026

    La Municipalidad de Zárate avanza en los preparativos para celebrar el 172º aniversario del Partido con un festival gratuito que reunirá música en vivo, propuestas culturales y una amplia feria de colectividades y artesanos en el Parque Urbano.

    Zárate festeja su aniversario con dos noches de música en el Parque Urbano

    Un mural homenaje a Juan María Traverso comenzó a tomar forma en el Paseo de la Estación de Villa Ramallo, donde el artista plástico Gabriel Griffa se encuentra realizando las últimas pinceladas de la obra dedicada al histórico piloto del automovilismo argentino.

    Villa Ramallo: El rostro de Traverso ya se luce en un mural que emociona

    El programa Envión Canaletas iniciará un ciclo de actividades deportivas y recreativas en las instalaciones del Club Pescadores y Náutica San Pedro, como resultado de un acuerdo de articulación impulsado por la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad de la Municipalidad local.

    San Pedro: Envión Canaletas suma deporte e inclusión con actividades en el Club Pescadores