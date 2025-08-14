La venta de maquinaria agrícola crece, pero el parque sigue envejecido

El mercado argentino de maquinaria agrícola mostró señales de recuperación en lo que va del año, aunque todavía no alcanza los niveles de renovación requeridos para modernizar el parque que trabaja en el campo.

Según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores ( ACARA ) , entre enero y julio de 2025, el patentamiento de cosechadoras creció un 55% respecto del mismo período de 2024 (480 unidades contra 310) . En tractores , el incremento fue del 28% (3.091 frente a 2.410) , mientras que en pulverizadoras se registró una suba del 22% (394 contra 323) .

Esta mejora se explica en parte por la normalización de la oferta, tras años con fuertes restricciones para importar componentes e insumos, lo que había limitado la disponibilidad de equipos como cosechadoras de caña o picadoras de forraje. A comienzos del año, un escenario financiero más favorable motivó a productores y contratistas a renovar su equipamiento, buscando incorporar tecnologías que optimicen sus procesos.

Sin embargo, el impulso comenzó a desacelerarse a partir de junio. El aumento de las tasas de interés restó atractivo a las líneas de financiamiento. Durante la última edición de Agroactiva, por ejemplo, los productores esperaban condiciones similares a las de Expoagro (15%), pero las ofertas rondaron el 24%, frenando operaciones.

Menos impuestos y más ventas

De cara a lo que resta del año, la Asociación de Fábricas Argentinas de Tractores y otros Equipamientos Agrícolas e Industriales (AFAT) proyecta que una eventual reducción de retenciones podría mejorar los márgenes del sector y estimular la inversión.

No obstante, advierte que para lograr una renovación sostenida será indispensable abordar cuestiones estructurales como la alta carga impositiva, la falta de crédito competitivo a largo plazo y la necesidad de mejorar la infraestructura y la conectividad rural.

El estado actual del parque de maquinaria es preocupante: entre el 70% y el 80% de los tractores superan los 15 años de antigüedad, y una proporción similar de cosechadoras tiene más de una década de uso. Esta obsolescencia impacta de forma directa en la eficiencia y la calidad de las labores de cosecha y poscosecha.

Para que el mercado argentino alcance un nivel razonable de reposición, AFAT estima que deberían incorporarse cada año entre 7.000 y 8.000 tractores, entre 1.000 y 1.200 cosechadoras y entre 800 y 900 pulverizadoras. Las cifras actuales todavía se ubican por debajo de ese umbral, lo que obliga a sostener un parque envejecido y con baja incorporación de tecnología de punta.

La tecnología "vuela"

Las soluciones tecnológicas disponibles en el mercado muestran un alto potencial de impacto productivo, económico y ambiental. Innovaciones como el piloto satelital con precisión de hasta tres centímetros, la dosificación variable, el corte de siembra cuerpo por cuerpo, la pulverización pico a pico, el mapeo y la aplicación zonificada de herbicidas, así como las transmisiones inteligentes en tractores y la autorregulación de cosechadoras, ya están al alcance del productor y permiten importantes mejoras de rendimiento.

AFAT, que agrupa a fabricantes como Agrale, Massey Ferguson, Challenger, Valtra, CASE IH, New Holland, CLAAS, FPT, Jacto, John Deere y Stara, cuenta con 12 plantas industriales que suman más de 500 mil metros cuadrados de superficie fabril y una red de 500 puntos de venta en todo el país.

La entidad representa un sector que genera alrededor de 16.700 empleos directos e indirectos, y que considera estratégica la modernización del parque para el futuro de la producción agropecuaria argentina.